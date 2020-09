Esri conclut un protocole d'entente avec UN-Habitat

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial de l'intelligence géospatiale, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un protocole d'entente (memorandum of understanding, MOU) avec UN-Habitat. En vertu de l'accord, UN-Habitat utilisera le logiciel Esri pour développer une base de technologie géospatiale basée dans le Cloud qui permettra de construire des villes et des communautés sûres, résilientes et durables à l'échelle mondiale dans des régions où les ressources sont rares.

UN-Habitat, qui a son siège à Nairobi, au Kenya, travaille pour un meilleur avenir urbain à travers le monde. « En tant que centre de connaissances et d'innovation pour un avenir meilleur, UN-Habitat s’est fixé pour mission de soutenir et de diffuser l'utilisation de la technologie pour le développement », a déclaré Marco Kamiya, économiste principal, direction des connaissances et de l'innovation, UN-Habitat. « Les technologies numériques ont le potentiel de servir les gens et d'améliorer les conditions de vie et de travail. Par le biais de ce partenariat avec Esri, nous faisons un autre pas en avant vers le soutien du développement durable grâce à l'utilisation de technologies de première ligne qui peuvent servir les villes et les collectivités. »

UN-Habitat sera désormais en mesure d'exploiter des outils géospatiaux spécifiques et les capacités de données ouvertes de la plateforme Esri pour améliorer l'efficacité et la durabilité des infrastructures urbaines et de la prestation de services dans les régions où le développement est nécessaire. Ces ressources technologiques comprendront l'ArcGIS Hub, qui a été implémenté pour bâtir le site de la base de données d'indicateurs urbains du Global Urban Observatory , lancée en début d'année au Tenth World Urban Forum à Abu Dhabi.

« Nous sommes honorés de fournir des outils permettant aux quartiers, villages et villes du monde entier de résoudre des défis économiques et environnementaux complexes », a déclaré Dr Carmelle Terborgh, directrice des comptes pour les organisations mondiales chez Esri. « Nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec UN-Habitat en formalisant notre engagement conjoint à utiliser des méthodes fondées sur les données pour atteindre l'un des objectifs de développement durable de l'ONU - rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables. »

Dans le cadre de cet accord, Esri fournira des licences gratuites de son logiciel ArcGIS à 50 administrations locales dans des pays dont les ressources sont limitées. Esri a déjà soutenu six municipalités de Fidji et des Îles Salomon en collaboration avec le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique de UN-Habitat pour commencer à donner suite à cet engagement. Le partenariat implique également la création et la fourniture de ressources conjointes de renforcement des capacités, telles que des modules d'apprentissage en ligne gratuits sur la planification urbaine, pour former et contribuer à renforcer la capacité technologique de chaque communauté locale en mettant l'accent sur la durabilité à long terme.

Pour en savoir plus sur la manière dont les communautés mondiales utilisent le logiciel Esri pour devenir plus résilientes et durables, rendez-vous sur esri.com/en-us/industries/needs/planning-sustainability.

À propos de UN-Habitat

UN-Habitat travaille dans plus de 90 pays afin de soutenir les personnes des villes et des établissements humains pour un meilleur avenir urbain. En collaboration avec les gouvernements et les partenaires locaux, ses projets à fort impact combinent une expertise de calibre mondial et des connaissances locales pour fournir des solutions opportunes et ciblées. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 comprend un objectif dédié aux villes, SDG 11, visant à rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables.

Rendez-nous visite sur https://unhabitat.org/.

À propos d’Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l'intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. La société Esri a été fondée en 1969, et ses logiciels sont déployés dans plus de 350 000 entreprises, dont 90 entreprises du classement Fortune 100, dans tous les 50 gouvernements fédéraux, dans plus de la moitié des comtés (grands et petits), dans 87 universités américaines du classement « Top 100 Colleges » établi par Forbes, dans chacun des 15 départements exécutifs du gouvernement des États-Unis, ainsi que dans des dizaines d’agences indépendantes. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l’information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus évoluées pour la transformation numérique, l’Internet des objets (IdO) et l’analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2020 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de mappemonde d’Esri, ArcGIS, Hub, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques de commerce, des marques de services, ou des marques déposées d’Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d’autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.