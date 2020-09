Az American Express bejelentette, hogy bővíteni szándékozik a Centurion® utasvárókat két amerikai egyesült államokbeli nagyváros repülőterén, és új egészségvédelmi és biztonsági eljárásokat vezet be az utazók védelme érdekében

New “Centurion Lounge Commitment” health and safety protocols (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Az American Express (NYSE: AXP) ma bejelentette, hogy a cég jól ismert Centurion utasváróinak (Centurion Lounge) bővítését tervezi, továbbá elindít egy „The Centurion Lounge Commitment” elnevezésű programot, melynek keretében egy sor új egészségvédelmi és biztonsági protokollt és intézkedést léptet életbe. A protokollok és eljárások az összes Centurion Lounge-ban bevezetésre kerülnek e várók újranyitásakor (amely egyes repülőtereken október elején várható). A New York-i LaGuardia repülőtér (LGA) Centurion váróját áthelyezik egy nagyobb helyiségbe a vadonatúj B terminál épületében, és a cég korábbi bejelentésének megfelelően a Las Vegas-i McCarran Nemzetközi Repülőtér (LAS) Centurion várója is kibővítésre kerül és új dizájnt kap.

„Kártyabirtokosaink és alkalmazottjaink egészsége, biztonsága és kényelme továbbra is az egyik legfontosabb prioritás számunkra, amely ikonikus Centurion váróink szerte a világon való kibővítése és újranyitása során is intézkedéseink alapját adja” - nyilatkozta Alexander Lee, a Travel Experiences & Benefits egység alelnöke. „Úgy gondoljuk, hogy az utazás alapvető része Kártyabirtokosaink életének, és hozzájuk hasonlóan mi is nagy izgalommal várjuk a napot, amikor újra lehetséges lesz az utazás a világ minden tájára. Reméljük, hogy hamarosan ismét üdvözölhetjük majd Kártyabirtokosainkat Centurion váróinkban.”

A Centurion Lounge kínálta élmények gazdagítása az LAS és az LGA légikikötőkben:

A New York-i LaGuardia repülőtéren és a Las Vegas-i McCarran Nemzetközi Repülőtéren működő Centurion Lounge átalakítása 2021-ben fejeződik be. A kibővített várókban egy sor új kényelmi szolgáltatás várja majd a Kártyabirtokosokat, amelyek élvezetesebbé teszik a repülőtéri tartózkodást az utazások újbóli lehetővé válásakor.

Az LGA reptéren a The Centurion Lounge alapterülete megduplázódik, és a váró átkerül a biztonsági beléptető rendszeren túli térbe a légikikötő vadonatúj, csúcstechnológiájú B Termináljába. Az új váróban rendelkezésre fog állni egy családi szoba, további munkaállomások, bizalmas telefonbeszélgetések lefolytatására alkalmas fülkék, és a váróban tartózkodók gyönyörködhetnek New York City látképében.

alapterülete megduplázódik, és a váró átkerül a biztonsági beléptető rendszeren túli térbe a légikikötő vadonatúj, csúcstechnológiájú B Termináljába. Az új váróban rendelkezésre fog állni egy családi szoba, további munkaállomások, bizalmas telefonbeszélgetések lefolytatására alkalmas fülkék, és a váróban tartózkodók gyönyörködhetnek New York City látképében. Jelentősen megnő a Centurion Lounge-ok sorában legelsőként a LAS repülőtéren 2013-ban megnyitott váró alapterülete az eredeti mintegy 840 négyzetméterről több mint 1200 négyzetméterre. Az új dizájnt kapó utasváróban további többcélú területek kapnak helyet, új telefonfülkék, átalakított fogadópult és munkaállomások, valamint számos egyéb új kényelmi szolgáltatás várja majd a vendégeket.

Az American Express ugyanakkor elindította az év második felében a New York-i John F. Kennedy repülőtéren, a londoni Heathrow repülőtéren és a Denveri Nemzetközi Repülőtéren megnyitandó legújabb váróinak kialakítását célzó munkálatokat is.

A „The Centurion Lounge Commitment” program célja az egészség védelme és biztonságos környezet kialakítása:

Bár Centurion váróink a COVID-19-járvány miatt továbbra is zárva vannak, az American Express elindított egy „The Centurion Lounge Commitment” elnevezésű programot annak érdekében, hogy biztosítsa Kártyabirtokosai és alkalmazottjai biztonságának és egészségének fokozottabb védelmét a várók újranyitását követően. Az American Express „Amex Trendex”* című, új trendeket prognosztizáló jelentése szerint 3 fogyasztó közül nagyjából 2 nyilatkozott úgy, hogy repülőútjaik lefoglalásakor a legfontosabb szempontok számukra az egészségi és biztonsági politikák és eljárások (39%), illetve a rugalmasság (25%).

A Kártyabirtokosokat új egészségvédelmi és biztonsági eljárásokkal igyekszünk védeni, mint például az egymástól távolabbi ültetés, a váróban egyidőben tartózkodó utasszám korlátozása, gyakoribb takarítás, arcmaszk viselésének előírása a váróban való tartózkodás időtartamára, büfé helyett felszolgált ételek, illetve egyéb intézkedések. Az érintésmentes bejelentkezés céljára a Kártyabirtokosok letölthetik az American Express® Appot, és használhatják annak mobil bejelentkezés (Mobile Check-in) funkcióját. Kártyabirtokosaink időközben felmerülő igényeinek kielégítése, valamint a központi és helyi kormányzatok és egészségügyi hatóságok előírásaink teljesítése érdekében ezeket az intézkedéseket folyamatosan felül fogjuk vizsgálni. További információk a következő internetes címen állnak rendelkezésre: thecenturionlounge.com/reopening.

Bár ma még nem mindenki áll készen arra, hogy újra utazzon, az Amex Trendex* felmérése szerint az országon belül rendszeresen utazó fogyasztók több mint fele (56%) úgy érzi, különösebb aggodalmak nélkül vállal utazást az országon belül a következő hat hónap során. Az American Express több tényezőt is figyelembe vesz a Centurion várók újranyitása időpontjának meghatározása során, ideértve az adott helyszíneken a COVID-19-megbetegedések számát is, és váróit fokozatosan, egymás után fogja újranyitni. A vállalat 2020. október 5-én tervezi ismét az utasok rendelkezésére bocsátani a Centurion Lounge-t a Seattle-Tacoma repülőtéren és a Philadelphia Nemzetközi Repülőtéren, azt követően pedig további légikikötőkben is.

*Amex Trendex felmérés:

Ezt az online felmérést a Morning Consult folytatta le 2020. augusztus 18-a és 20-a között az általános lakosságba tartozó utazók közül 2 000 fő megkérdezésével. A felmérésbe olyan felnőtt (azaz 18 éven felüli), legalább 70 000 USA dollár jövedelmű háztartásban élő személyeket vontak be, akik 2019-ben legalább egyszer utaztak repülővel. A felmérés eredményeinek hibahatára plusz/mínusz 2 százalékpont.

