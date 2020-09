American Express ogłasza plany rozbudowy saloników Centurion® Lounge na dwóch największych amerykańskich lotniskach i przygotowuje się do przyjmowania podróżnych wg nowych procedur dot. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

New “Centurion Lounge Commitment” health and safety protocols (Photo: Business Wire)

Rendering of Centurion Lounge at New York's LaGuardia Airport (Photo: Business Wire)

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)--Spółka American Express (NYSE: AXP) ogłosiła dziś plany rozbudowy dwóch sygnowanych przez markę saloników Centurion Lounge oraz wprowadzenie zestawu nowych procedur ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, pod nazwą Centurion Lounge Commitment, we wszystkich salonikach Centurion Lounge po ich ponownym otwarciu (niektóre z nich zostaną ponownie udostępnione na początku października). Salonik Centurion Lounge w nowojorskim porcie lotniczym LaGuardia (LGA) zostanie przeniesiony do większego pomieszczenia znajdującego się w zupełnie nowym terminalu B, a zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, salonik funkcjonujący w porcie lotniczym McCarran w Las Vegas (LAS) zostanie rozbudowany, zmianie ulegnie również jego wystrój.

„Zdrowie, bezpieczeństwo i komfort posiadaczy kart oraz naszych współpracowników jest dla nas kwestią priorytetową, w świetle planów rozbudowy i ponownego otwarcia flagowych saloników Centurion Lounge funkcjonujących na całym świecie - powiedział Alexander Lee, wiceprezes Działu Travel Experiences & Benefits. - Wychodzimy z założenia, że podróże to podstawa stylu życia, jaki prowadzą posiadacze naszych kart. Podobnie jak oni, z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym swobodne podróżowanie po świecie znów będzie możliwe - cieszymy się, że wkrótce będziemy mogli ponownie powitać ich w naszych salonikach Centurion Lounge”.

Lepsze warunki podróży w portach lotniczych LAS i LGA:

Prace remontowe w salonikach Centurion Lounge w nowojorskim porcie lotniczym LaGuardia i w międzynarodowym porcie lotniczym McCarran w Las Vegas zostaną zakończone w roku 2021. Rozbudowane saloniki będą oferowały posiadaczom kart szereg udogodnień w trakcie podróży.

Salonik Centurion Lounge w porcie lotniczym LGA zyska dwukrotnie większą powierzchnię i zostanie przeniesiony do pomieszczenia wykorzystywanego wcześniej przez pracowników ochrony lotniska, zlokalizowanego w nowo powstałym, zaawansowanym technologicznie terminalu B. W nowym saloniku znajdzie się przestrzeń dla rodzin, dodatkowe miejsca do pracy, pomieszczenia do odbywania prywatnych rozmów telefonicznych oraz tarasy widokowe umożliwiające podziwianie panoramy Nowego Jorku.

Pierwszy salonik Centurion Lounge, otwarty w porcie lotniczym LAS w roku 2013, zyska nową powierzchnię rozbudowaną z 9 tys. stóp kw. do ponad 13,4 tys. stóp kw. W saloniku o nowym wystroju znajdą się dodatkowe pomieszczenia o różnym przeznaczeniu, pomieszczenia do odbywania prywatnych rozmów telefonicznych, przebudowana recepcja, miejsca do pracy i wiele innych.

American Express pracuje również nad otwarciem nowych saloników w nowojorskim porcie lotniczym John F. Kennedy’ego, londyńskim porcie lotniczym Heathrow oraz w międzynarodowym porcie lotniczym w Denver, co nastąpi w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

Zdrowe i bezpieczne otoczenie dzięki procedurom Centurion Lounge Commitment

Ponieważ saloniki Centurion Lounge są jeszcze zamknięte ze względu na pandemię COVID-19, spółka American Express podjęła decyzję o wdrożeniu zestawu procedur Centurion Lounge Commitment, których celem jest zwiększenie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa posiadaczy kart oraz współpracowników, którzy będą przebywać w salonikach po ich ponownym otwarciu. Według badania Amex Trendex* służącego analizie opinii klientów American Express, 2 na 3 respondentów pytanych o to, co biorą pod uwagę podczas planowania podróży, odpowiada, że najważniejsze są dla nich procedury dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (39%) oraz elastyczność (25%).

Posiadacze kart zostaną objęci nowymi procedurami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, takimi jak rozstawienie foteli w odległości pozwalającej na utrzymywanie dystansu społecznego, ograniczona zajętość, częstsze sprzątanie, wymóg dotyczący zakrywania twarzy podczas korzystania z saloniku, posiłki serwowane do stolika a nie z bufetu i wiele innych. Możliwość bezkontaktowego zameldowania się zapewni posiadaczom kart udostępniana do pobrania aplikacja American Express® App z funkcją zdalnego zameldowania (Mobile Check-in Feature). Procedury te będą na bieżąco weryfikowane w celu uwzględnienia potrzeb posiadaczy kart, a także wymagań władz stanowych i lokalnych oraz organów zajmujących się ochroną zdrowia. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: thecenturionlounge.com/reopening.

Mimo że są osoby, które nie zdecydują się na podróż w bieżących okolicznościach, badanie Amex Trendex* wykazało, że ponad połowa respondentów (56%) podróżujących głównie lokalnie czuje się na tyle bezpiecznie, że planuje wznowienie podróży na trasach krajowych w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. American Express analizuje możliwości ponownego otwarcia saloników Centurion Lounge w poszczególnych lokalizacjach, uwzględniając szereg czynników, takich jak lokalna liczba przypadków COVID-19, i zamierza czynić to etapami (jeden salonik w danym terminie). Spółka przewiduje, że ponowne otwarcie saloników Centurion Lounge w porcie lotniczym w Seattle-Tacoma oraz w międzynarodowym porcie lotniczym w Filadelfii nastąpi 5 października, a pozostałe zostaną otwarte w późniejszym terminie.

*Metodologia Amex Trendex

Ankietę przeprowadzono w ramach badania Morning Consult w dniach 18-20 sierpnia 2020 r. na krajowej próbie 2 tys. dorosłych (18+) respondentów-podróżnych osiągających dochód w gospodarstwie domowym w kwocie co najmniej 70 tys. USD, którzy w roku 2019 odbyli przynajmniej jedną podróż. Margines błędu wyników ankiety wynosi +/- 2 punkty procentowe.

AMERICAN EXPRESS

American Express to działająca na całym świecie spółka zajmująca się zintegrowanymi płatnościami, oferująca klientom dostęp do produktów, ofert i doświadczeń wzbogacających życie i decydujących o powodzeniu biznesu. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: americanexpress.com lub na naszych profilach na facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress i youtube.com/americanexpress.

Główne linki do produktów, usług i informacji dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej: karty płatnicze i kredytowe, biznesowe karty kredytowe, usługi podróżne, karty podarunkowe, karty przedpłacone, usługi handlowe, Accertify, InAuth, karta korporacyjna, podróż biznesowa i odpowiedzialność korporacyjna.

CENTURION LOUNGE

Centurion Lounge to sygnowany przez markę program saloników w ramach szerszej inicjatywy American Express Global Lounge Collection, obejmujący dostęp do saloników American Express Centurion Lounge, międzynarodowych saloników American Express, klubu Delta Sky Club® dla posiadaczy kart podróżujących liniami lotniczymi Delta, Priority PassTM umożliwiający wybranie saloniku podczas rejestracji, dostęp do saloników Airspace Lounge, MAG U.S. Escape Lounge i Plaza Premium Lounge - łącznie ponad 1,3 tys. saloników w 140 krajach, a ich liczba nadal rośnie.

Z saloników Centurion Lounge mogą skorzystać wyłącznie posiadacze platynowych kart, członkowie klubu Centurion oraz posiadacze kart Delta SkyMiles® Reserve. Posiadacze platynowych kart mogą bezpłatnie korzystać z saloników wraz z maksymalnie dwoma osobami towarzyszącymi. Członkowie klubu Centurion mogą korzystać z saloników wraz z rodziną lub maksymalnie dwoma osobami towarzyszącymi. Posiadacze platynowych kart i członkowie klubu Centurion mogą wykupić dostęp do saloników Centurion Lounge dla dodatkowych osób, wnosząc opłatę wynoszącą 50,00 USD za osobę. Posiadacze kart Delta SkyMiles® Reserve mogą korzystać z saloników wraz z maksymalnie dwoma osobami towarzyszącymi, wnosząc opłatę wynoszącą 50,00 USD za każdą wprowadzoną osobę.

Lokalizacja: cały świat

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.