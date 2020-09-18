美國運通宣佈擴大美國兩個主要機場百夫長貴賓室的計畫，並準備以新的健康安全措施迎接旅客

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國運通(American Express, NYSE: AXP)今天宣佈擴大其中兩個著名的百夫長貴賓室(Centurion Lounge)的計畫，並推出「百夫長貴賓室承諾」(The Centurion Lounge Commitment)，這是一系列新的健康安全措施和做法，將在所有百夫長貴賓室重新開放時實施（一些將在10月初開始開放）。紐約拉瓜迪亞機場(LGA)的百夫長貴賓室將遷至全新B棟航站大樓一處更大的區域，而根據之前宣佈的消息，拉斯維加斯麥卡倫國際機場(LAS)目前的百夫長貴賓室將進行擴建並重新設計。

旅行體驗和禮遇業務副總裁Alexander Lee表示：「由於我們計畫擴大和重開位於世界各地的標誌性百夫長貴賓室，保證我們持卡人以及同仁的健康、安全和舒適一直是我們最重視的問題。我們相信旅行是持卡人生活中重要的一部分，和他們一樣，我們也期待能夠全世界旅行的那一天重新到來——很快就能在我們的百夫長貴賓室再度迎接他們，我們感到十分興奮。」

LAS和LGA機場百夫長貴賓室體驗升級：

紐約拉瓜迪亞機場和拉斯維加斯麥卡倫國際機場百夫長貴賓室的翻新工程將在2021年完工。擴大後的貴賓室將為持卡人提供一系列便利設施，讓他們能夠在再度旅行時盡情享受。

LGA百夫長貴賓室 的面積將擴大一倍，並遷至機場全新且先進的B棟航站大樓內，位於安檢後的一塊區域。新的貴賓室將提供家庭活動室、更大的工作空間、私密的電話間，並可一覽紐約市美妙的天際線。

的面積將擴大一倍，並遷至機場全新且先進的B棟航站大樓內，位於安檢後的一塊區域。新的貴賓室將提供家庭活動室、更大的工作空間、私密的電話間，並可一覽紐約市美妙的天際線。 2013年在LAS開設的第一家百夫長貴賓室的面積將從近9,000平方英尺擴大至13,400平方英尺以上。新設計的貴賓室將提供更大的多功能區、新的私密電話間、全新設計的接待區和工作區等。

今年稍晚，美國運通還計畫在紐約甘迺迪機場(John F. Kennedy Airport)、倫敦希思羅機場(Heathrow Airport)和丹佛國際機場(Denver International Airport)開設最新的貴賓室。

以「百夫長貴賓室承諾」打造健康、安全的環境

雖然我們的百夫長貴賓室因COVID-19疫情繼續關閉，美國運通將推出「百夫長貴賓室承諾」，以便在貴賓室重開時進一步保障持卡人和同仁們的健康和安全。據美國運通趨勢報告Amex Trendex*顯示，近三分之二的消費者表示，在預訂未來旅行計畫時，健康安全政策和程序(39%)或靈活性(25%)是最重要的。

持卡人將體驗新的健康安全措施，例如座椅保持社交距離，減少接待量，增加清潔頻率，進入貴賓室時要求佩戴口罩，用上菜形式代替自助餐等等。如欲體驗非接觸式報到，持卡人可下載American Express® App，使用行動報到功能。這些措施將持續接受重新評估，以考慮持卡人的需求以及州和當地政府和衛生主管當局的要求。請點選這裡瞭解更多資訊：thecenturionlounge.com/reopening。

Amex Trendex*發現，雖然一些消費者還沒有立即旅行的準備，但通常在國內旅行的消費者中有超過半數(56%)預期六個月內便能夠放心在國內出遊。美國運通正在根據一些因素（包括當地COVID-19病例盛行程度）評估何時重開百夫長貴賓室，並將採取階段性方式分批重開貴賓室。公司預計將於2020年10月5日重開西雅圖-塔科馬國際機場(Seattle-Tacoma)和費城國際機場的百夫長貴賓室，更多重開計畫敬請期待。

*Amex Trendex方法：

此次線上調查由Morning Consult調查機構於2020年8月18-20日進行，在全美調查了2,000名家庭收入在7萬美元以上且2019年搭乘飛機旅行至少一次的一般成年（年滿18歲）旅行者。調查結果的誤差範圍為±2個百分點。

關於美國運通

美國運通(American Express)是一家全球綜合支付公司，為客戶提供豐富生活及成就商業成功的產品、見解和經驗。請造訪americanexpress.com瞭解更多資訊，或在facebook.com/americanexpress、instagram.com/americanexpress、linkedin.com/company/american-express、twitter.com/americanexpress和youtube.com/americanexpress上關注我們。

有關產品、服務及企業責任資訊的重要連結： 簽賬卡和信用卡、商務信用卡、旅行服務、禮品卡、預付卡、商戶服務、Accertify、InAuth、企業卡、商務旅行和企業責任。

關於百夫長貴賓室

百夫長貴賓室是美國運通全球貴賓室禮遇(American Express Global Lounge Collection)中著名的貴賓室計畫，公司的全球貴賓室禮遇包括可享用美國運通百夫長貴賓室，美國運通國際休息室，乘坐達美航空(Delta)的持卡人可享用Delta Sky Club®，登記可享用Priority PassTM精選貴賓室，Airspace貴賓室，MAG U.S. Escape貴賓室和Plaza Premium貴賓室——在140個國家共有1,300多間貴賓室，且數量仍在繼續增加。

白金卡持卡人、百夫長卡持卡人和Delta SkyMiles® Reserve卡持卡人可免費獨家享用百夫長貴賓室。白金卡持卡人可攜帶最多兩位隨行同伴進入貴賓室，無需額外收費。百夫長卡持卡人可攜帶直系親屬或最多兩位隨行同伴進入貴賓室。若攜帶額外同伴進入百夫長貴賓室，白金卡和百夫長卡持卡人可以50美元/人的價格購買。Delta SkyMiles® Reserve卡持卡人可攜帶最多兩位同伴，每間每人需支付50美元的單次使用費。

地點：全球

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。