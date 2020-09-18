美国运通宣布计划扩大美国两个主要机场的百夫长贵宾厅，并准备以新的健康安全措施迎接旅客

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国运通(American Express, NYSE: AXP)今天宣布，计划扩大其中两个著名的百夫长贵宾厅(Centurion Lounge)，并推出“百夫长贵宾厅承诺”(The Centurion Lounge Commitment)，这是一系列新的健康安全措施和做法，将在所有百夫长贵宾厅重新开放时实施（一些将在10月初开始开放）。纽约拉瓜迪亚机场(LGA)的百夫长贵宾厅将迁至全新B号航站楼一处更大的区域，而根据之前宣布的消息，拉斯维加斯麦卡伦国际机场(LAS)目前的百夫长贵宾厅将进行扩建并重新设计。

旅行体验和礼遇业务副总裁Alexander Lee表示：“由于我们计划扩大和重开我们位于世界各地标志性的百夫长贵宾厅，保证我们持卡人以及同仁的健康、安全和舒适一直是我们最为重视的问题。我们相信旅行是我们持卡人生活重要的一部分，和他们一样，我们也期待能够全世界旅行的那一天重新到来——很快就能在我们的百夫长贵宾厅再度迎接他们，我们感到十分激动。”

LAS和LGA机场百夫长贵宾厅体验升级：

纽约拉瓜迪亚机场和拉斯维加斯麦卡伦国际机场百夫长贵宾厅的翻新工程将在2021年完工。扩大后的贵宾厅将为持卡人提供一系列便利设施，让他们能够在再度旅行时尽情享受。

LGA百夫长贵宾厅 的面积将扩大一倍，并迁至机场全新的一流B号航站楼内过安检后的一块区域。新的贵宾厅将提供一个家庭活动室，更大的工作空间，私密的电话间，并可一览纽约市美妙的天际线。

的面积将扩大一倍，并迁至机场全新的一流B号航站楼内过安检后的一块区域。新的贵宾厅将提供一个家庭活动室，更大的工作空间，私密的电话间，并可一览纽约市美妙的天际线。 2013年在LAS开设的第一家百夫长贵宾厅的面积将从近9,000平方英尺扩大至13,400平方英尺以上。新设计的贵宾厅将提供更大的多功能区，新的私密电话间，全新设计的接待区和工作区等。

今年稍后时间，美国运通还计划在纽约约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪机场(John F. Kennedy Airport)、伦敦希思罗机场(Heathrow Airport)和丹佛国际机场(Denver International Airport)开设最新的贵宾厅。

以“百夫长贵宾厅承诺”打造健康、安全的环境

虽然我们的百夫长贵宾厅由于COVID-19疫情继续关闭，美国运通将推出“百夫长贵宾厅承诺”以便在贵宾厅重开时进一步保障持卡人和同仁们的健康和安全。据美国运通趋势报告Amex Trendex*显示，近三分之二的消费者称在预订未来旅行计划时，健康安全政策和程序(39%)或灵活性(25%)是最重要的。

持卡人将体验新的健康安全措施，例如座椅保持社交距离，减少接待量，增加清洁频率，进入贵宾厅时要求佩戴口罩，用上餐代替自助餐等等。如需体验非接触式值机，持卡人可下载American Express® App，使用移动值机功能。这些措施将持续接受重新评估，考虑持卡人的需求以及州和当地政府和卫生主管部门的要求。请点击这里了解更多信息：thecenturionlounge.com/reopening。

Amex Trendex*发现，虽然一些消费者还没有立即出行的准备，但通常在国内旅行的消费者中有超过半数(56%)预计六个月内便能够放心在国内出游。美国运通正在根据一些因素（包括当地COVID-19病例流行程度）评估何时重开百夫长贵宾厅，并将采取阶段性方式分批重开贵宾厅。公司预计将于2020年10月5日重开西雅图-塔科马国际机场(Seattle-Tacoma)和费城国际机场的百夫长贵宾厅，更多重开计划敬请期待。

*Amex Trendex方法：

此次在线调查由Morning Consult调查机构在2020年8月18-20日进行，在全美调查了2,000名家庭收入在7万美元以上且2019年乘飞机出行至少一次的普通成年（年满18岁）旅行者。调查结果的误差范围为±2个百分点。

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关于百夫长贵宾厅

百夫长贵宾厅是美国运通全球贵宾厅礼遇(American Express Global Lounge Collection)中著名的贵宾厅计划，公司的全球贵宾厅礼遇包括可享用美国运通百夫长贵宾厅，美国运通国际休息室，乘坐达美航空(Delta)的持卡人可享用Delta Sky Club®，登记可享用Priority PassTM精选贵宾厅，Airspace贵宾厅，MAG U.S. Escape贵宾厅和Plaza Premium贵宾厅——在140个国家共有1,300多间贵宾厅，且数量仍在继续增加。

白金卡持卡人、百夫长卡持卡人和Delta SkyMiles® Reserve卡持卡人可免费独家享用百夫长贵宾厅。白金卡持卡人可携带最多两位随行同伴进入贵宾厅，无需额外收费。百夫长卡持卡人可携带直系亲属或最多两位随行同伴进入贵宾厅。若携带额外同伴进入百夫长贵宾厅，白金卡和百夫长卡持卡人可以50美元/人的价格购买。Delta SkyMiles® Reserve卡持卡人可携带最多两位同伴，每间每人需支付50美元的单次使用费。

地点：全球

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