Immervision introduces JOYCE, the world’s first humanoid robot developed by the computer vision community.

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Immervision, de in Montreal gevestigde leider in intelligente groothoek visie, introduceert JOYCE, de eerste mensachtige robot die is ontwikkeld door de computer vision-gemeenschap om machines te helpen een mensachtige perceptie te krijgen en nog veel meer.

Bekijk de video: https://vimeo.com/458617443

Het doel van JOYCE is om computer vision-technologie├źn verder te ontwikkelen door de gemeenschap uit te nodigen om JOYCE te helpen een beter begrip van haar omgeving te krijgen door haar optica, sensoren en AI-algoritmen te upgraden.

