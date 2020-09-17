ExaGrid宣布推出6.0 版新軟體

麻塞諸塞州馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案供應商ExaGrid®今日宣布發布6.0版軟體，該版本將於2020年9月18日開始出貨。

主要功能包括：

新增用於勒索軟體復原的保留時間鎖定

保留時間鎖定(Retention Time-Lock)是一種保護備份保留資料的革命性方式，可支援從勒索軟體中快速輕鬆復原。

ExaGrid的兩層架構由面向網路層和非面向網路層組成。ExaGrid獨立控制非面向網路層，並建立分層氣隙。

將備份寫入面向網路層，可提高備份效能。最新備份以完全未重複資料刪除操作形式保存，可實現快速還原。

將資料自我調整重複資料刪除操作（以提高儲存成本效率）到非面向網路層中，以長期保留資料。組織可根據需要保留數天、數周、數個月甚至數年。可保存的版本保留副本數量不受限制。

除了長期保留之外，ExaGrid還提供一種策略型方法，該方法使發給面向網路層的任何刪除請求能夠在非面向網路層中延遲一定的天數，這樣一來，當駭客控制備份應用程式或備份儲存時，備份資料不會遭刪除。

如果將加密資料傳送到面向網路層，或者將其任何資料加密，則ExaGrid的存放庫將獲得保護，因為所有重複資料刪除物件都是不可變的，它們永遠不會被修改。

ExaGrid假定駭客將控制備份應用程式或備份儲存，並對所有備份發出刪除命令。ExaGrid擁有唯一的非面向網路分層備份儲存解決方案（分層氣隙），該解決方案具有延遲刪除和不可變的重複資料刪除物件。這種獨特的方式可確保在發生勒索軟體攻擊時，可以輕鬆地從ExaGrid分層備份儲存系統中復原資料或虛擬機器(VM)開機。不僅主儲存可以還原，而且所有保留的備份仍完好無損。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid的6.0版為客戶提供新的勒索軟體復原策略：ExaGrid的保留時間鎖定，可防止駭客刪除儲存在我們系統存放庫層中的資料，因為所有刪除操作均會因策略制定而延遲。這種獨特的方式使客戶能夠在主儲存遭到勒索軟體或惡意軟體破壞的情況下復原資料。與其他需要購買附加儲存單元的方法不同，我們的方法僅要求客戶在現有系統中分配2%到10%的附加存放庫，以及可調整的延遲週期，這也與我們為客戶提供最具成本效益的解決方案的目標相符。」

6.0版的安全增強功能（除了勒索軟體復原以外）、新的UI平臺以及其他亮點

6.0版包含以下安全增強功能：

新的安全員角色負責控制「保留時間鎖定」策略的任何變更

使用任何OAUTH-TOTP應用程式在Web使用者介面中進行選擇性的雙重認證

對SSH存取的附加控制

利用來自受信任網域的Active Directory認證來控制共用和使用者介面存取

負責日常操作的新操作員角色可減少管理員操作。

安全檢查清單，可快速輕鬆地實作最佳做法

不使用一段時間後自動登出使用者介面

6.0版還包含以下附加功能：

改進的使用者介面提供有關如何利用ExaGrid系統的儲存容量的直覺詳細資訊

簡化的導覽體驗

多個備份應用程式的重複資料刪除和複寫效能改進

ExaGrid的獨特方式：分層備份儲存

磁碟快取緩衝區（效能層）

ExaGrid直接寫入磁碟以獲得最快的備份效能

ExaGrid直接從磁碟還原，以實現最快的還原和VM開機

長期保留存放庫（保留層）

ExaGrid將長期保留資料分層並歸入經重複資料刪除操作的資料存放庫中，以減少儲存量並隨之降低儲存成本

備份到低成本磁碟可快速完成備份和還原，然而，若要長期保留，則所需磁碟的數量將招致極其高昂的成本。

為減少用於長期保留的磁碟數量，重複資料刪除應用裝置會減少儲存量和成本，但是重複資料刪除是在寫入磁碟的過程中以線內重複資料刪除方式執行的，這會將備份速度降低到磁碟效能的三分之一左右。而且，資料僅以經重複資料刪除操作格式儲存，導致還原和VM開機速度極慢，因為必須針對每個請求重組或再水化資料。此外，重複資料刪除應用裝置採用縱向擴充儲存，僅在資料量增長時增加儲存容量，從而導致備份時間隨著資料量增長不斷增加、昂貴的全面性大規模升級和產品強制淘汰。

ExaGrid分層備份儲存直接寫入磁碟以實現最快的備份，並直接從磁碟復原以實現最快的還原和VM開機。然後，ExaGrid將長期保留資料分層並歸入經重複資料刪除操作的資料存放庫中，以減少保留儲存量和降低成本。此外，ExaGrid提供的橫向擴充架構可隨著資料量增長直接新增應用裝置。每台應用裝置都包含處理器、記憶體和網路連接埠，因此隨著資料的增長，可新增保持固定長度備份時間所需的所有資源。這種橫向擴充儲存方式可消除昂貴的全面性大規模升級，並允許在相同橫向擴充系統中混合使用不同尺寸和型號的應用裝置，從而避免產品淘汰，並長期保障IT投資。

ExaGrid透過提供低成本磁碟以實現最快的備份和還原效能而提供雙重優勢，這些效能分層並歸入到經重複資料刪除操作的資料存放庫中，可實現最低成本保留儲存。橫向擴充儲存架構提供固定長度備份時間，並且長期保持低成本。

關於ExaGrid

ExaGrid透過獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留存放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。保留存放庫具有最低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，可避免代價昂貴的全面性大規模升級和產品淘汰。敬請造訪我們的網站exagrid.com或者在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的成功案例中瀏覽我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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