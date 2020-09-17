ExaGrid宣布推出6.0 版新软件

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今日宣布发布6.0版软件，该版本将于2020年9月18日开始出货。

主要功能包括：

新增用于勒索软件恢复的保留时间锁定

保留时间锁定(Retention Time-Lock)是一种保护备份保留数据的革命性方式，可支持从勒索软件中快速轻松恢复。

ExaGrid的两层架构由面向网络层和非面向网络层组成。ExaGrid独立控制非面向网络层，并创建分层气隙。

将备份写入面向网络的层，可提高备份性能。最新备份以完全未去重操作形式保存，可实现快速还原。

将数据自适应去重操作（以提高存储成本效率）到非面向网络层中，以长期保留数据。组织可根据需要保留数天、数周、数个月甚至数年。可保存的版本保留副本数量不受限制。

除了长期保留之外，ExaGrid还提供一种基于策略的方法，该方法使发给面向网络层的任何删除请求能够在非面向网络层中延迟一定的天数，这样一来，当黑客控制备份应用程序或备份存储时，备份数据不会遭删除。

如果将加密的数据发送到面向网络层，或者将其任何数据加密，则ExaGrid的存储库将获得保护，因为所有重复数据删除对象都是不可变的，它们永远不会被修改。

ExaGrid假定黑客将控制备份应用程序或备份存储，并对所有备份发出删除命令。ExaGrid拥有唯一的非面向网络分层备份存储解决方案（分层气隙），该解决方案具有延迟删除和不可变的重复数据删除对象。这种独特的方式可确保在发生勒索软件攻击时，可以轻松地从ExaGrid分层备份存储系统中恢复数据或启动虚拟机(VM)。不仅主存储可以还原，而且所有保留的备份仍完好无损。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ExaGrid的6.0版为客户提供新的勒索软件恢复策略：ExaGrid的保留时间锁定，可防止黑客删除存储在我们系统存储库层中的数据，因为所有删除操作均会因策略制定而延迟。这种独特的方式使客户能够在主存储遭到勒索软件或恶意软件破坏的情况下恢复数据。与其他需要购买附加存储单元的方法不同，我们的方法仅要求客户在现有系统中分配2%到10%的附加存储库，以及可调整的延迟周期，这也与我们为客户提供最具成本效益的解决方案的目标相符。”

6.0版的安全增强功能（除了勒索软件恢复以外）、新的UI平台以及其他亮点

6.0版包含以下安全增强功能：

新的安全员角色负责控制“保留时间锁定”策略的任何变更

使用任何OAUTH-TOTP应用程序在基于Web的用户界面中进行可选的双重认证

对安全外壳协议(SSH)访问的附加控制

利用来自受信任域的Active Directory凭证来控制共享和用户界面访问

负责日常操作的新操作员角色可减少管理员操作。

安全检查列表，可快速轻松地实施最佳做法

不使用一段时间后自动退出用户界面

6.0版还包含以下附加功能：

改进的用户界面提供有关如何利用ExaGrid系统的存储容量的直观详细信息

简化的导览体验

多个备份应用程序的重复数据删除和复制性能改进

ExaGrid的独特方式：分层备份存储

磁盘缓存停放区（性能层）

ExaGrid直接写入磁盘以获得最快的备份性能

ExaGrid直接从磁盘还原，以实现最快的还原和VM启动

长期保留存储库（保留层）

ExaGrid将长期保留数据分层并归入经去重操作的数据存储库中，以减少存储量并随之降低存储成本

备份到低成本磁盘可快速完成备份和还原，然而，若要长期保留，则所需磁盘的数量将招致极其高昂的成本。

为减少用于长期保留的磁盘数量，重复数据删除设备会减少存储量和成本，但是重复数据删除是在写入磁盘的过程中以线内去重方式执行的，这会将备份速度降低到磁盘性能的三分之一左右。而且，数据仅以经去重操作格式存储，导致还原和VM启动速度极慢，因为必须针对每个请求重组或再水化数据。此外，重复数据删除设备采用向上扩展存储，仅在数据量增长时增加存储容量，从而导致备份窗口随着数据量增长不断增加、昂贵的叉车式升级和产品强制报废。

ExaGrid分层备份存储直接写入磁盘以实现最快的备份，并直接从磁盘恢复以实现最快的还原和VM启动。然后，ExaGrid将长期保留数据分层并归入经去重操作的数据存储库中，以减少保留存储量和降低成本。此外，ExaGrid提供的横向扩展架构可随着数据量增长直接添加设备。每台设备都包含处理器、存储器和网络端口，因此随着数据的增长，可添加保持定长备份窗口所需的所有资源。这种横向扩展存储方式可消除昂贵的叉车式升级，并允许在相同横向扩展系统中混合使用不同尺寸和型号的设备，从而避免产品报废，并长期保障IT投资。

ExaGrid通过提供低成本磁盘以实现最快的备份和还原性能而提供双重优势，这些性能分层并归入到经去重操作的数据存储库中，可实现最低成本保留存储。横向扩展存储架构提供定长备份窗口，并且长期保持低成本。

关于ExaGrid

ExaGrid通过独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构提供分层备份存储。ExaGrid的停放区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。保留存储库具有最低的长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，可避免代价昂贵的叉车式升级和产品淘汰。敬请访问我们的网站exagrid.com或者在LinkedIn上与我们联系。请在我们的成功案例中浏览我们的客户对其ExaGrid体验的评价以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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