Andersen Global verstärkt seine Präsenz in der Karibik durch Kooperation in Jamaika

Andersen Global baut seine Präsenz in der Karibik im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit Senior Accounting Services Limited in Jamaika aus und stärkt damit die geografische Abdeckung des Unternehmens in der Region.

Die Firma wurde 2016 von der Geschäftsführerin Serika Sterling gegründet und verfügt über fünf Mitarbeiter, die ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Steuer-Compliance, Steuerberatung und Buchhaltung für eine Vielzahl von Klienten, darunter Einzelpersonen sowie lokale und multinationale Unternehmen, anbieten.

„Unsere Firmenkultur ist darauf ausgerichtet, durch maßgeschneiderte Lösungen und einen integrierten Ansatz enge Beziehungen zu unseren Klienten zu pflegen“, sagte Serika. „Wenn Unternehmen versuchen, sich auf dem globalen Markt einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, brauchen sie eine Firma, die ihnen helfen kann, sich in der Vielzahl von Chancen und Herausforderungen außerhalb ihres Heimatmarktes zurechtzufinden. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global verstärkt unsere wachsende Steuerpraxis, während wir unseren Klienten weiterhin weltweit einen unabhängigen, nahtlosen Service bieten. Wir freuen uns darauf, synergistische Beziehungen mit den gleichgesinnten Mitgliedern der Organisation aufzubauen.“

„Seit wir den karibischen Markt erschlossen haben, hat unsere Organisation systematische Fortschritte gemacht, um eine breite regionale Abdeckung zu erreichen“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Unser Ziel ist es, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die sich zu Verantwortungsbewusstsein und Transparenz verpflichten und erstklassige Lösungen anbieten, während sie gleichzeitig den Standard für den Kundenservice in ihrem Markt setzen. Unsere Zusammenarbeit mit Senior Accounting Services setzt die Dynamik von Andersen Global fort, um unser Ziel zu erreichen, der dominierende Dienstleister in der Region zu werden.“

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen mit Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 201 Standorten vertreten.

