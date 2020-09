Andersen Global étend sa présence aux Caraïbes grâce à une collaboration en Jamaïque

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global étend sa présence aux Caraïbes grâce à un accord de collaboration avec Senior Accounting Services Limited en Jamaïque, renforçant ainsi la couverture géographique du cabinet, dans la région.

Fondée en 2016 par la directrice générale Serika Sterling, le cabinet opère avec cinq professionnels offrant toute une gamme de services dans les domaines de la conformité fiscale, du conseil fiscal et des services de comptabilité, à des clients les plus divers allant des particuliers aux corporations locales et multinationales.

« Notre culture d’entreprise donne une grande importance à la création de relations approfondies avec nos clients, en leur proposant des solutions sur mesure et une approche intégrée », explique Serika Sterling. « Lorsqu’une entreprise cherche à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial, il lui faut un cabinet apte à la guider parmi toutes les opportunités et tous les défis qu’elle va rencontrer hors de son marché intérieur. Collaborer avec Andersen Global nous permet de renforcer notre pratique fiscale en pleine croissance, tout en continuant de fournir à nos clients un service indépendant et transparent dans le monde entier. Nous avons hâte d’établir des relations synergiques avec des collaborateurs qui partagent ce même état d’esprit au sein de l’organisation. »

« Depuis que nous avons fait notre entrée sur le marché des Caraïbes, notre organisation n’a cessé de progresser en vue d’atteindre une vaste couverture régionale », a déclaré le président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, Mark Vorsatz. « Notre but est de collaborer avec des cabinets qui s’engagent de façon tangible en termes de gestion et de transparence, offrent les meilleures solutions de leur catégorie, et servent de référence en matière de service client sur leur marché. Notre collaboration avec Senior Accounting Services s’inscrit dans la continuité de l’objectif vers lequel nous tendons : devenir le prestataire de service préférentiel dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, dotés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 201 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

