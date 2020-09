Esri Firma un Memorando de Entendimiento con ONU-Hábitat

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial en inteligencia de ubicación, anunció hoy que firmó un memorando de entendimiento (memorandum of understanding, MOU) con ONU-Hábitat. Según el acuerdo, ONU-Hábitat utilizará el software Esri para desarrollar una base tecnológica geoespacial basada en la nube para ayudar a construir ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles en todo el mundo en áreas donde los recursos son escasos.

ONU-Hábitat, con su sede en Nairobi, Kenia, trabaja por un mejor futuro urbano en todo el mundo. "Como centro de conocimiento e innovación para un futuro mejor, ONU-Hábitat se compromete a apoyar y difundir el uso de la tecnología para el desarrollo", señaló Marco Kamiya, economista sénior de la Subdivisión de Conocimiento e Innovación de ONU-Hábitat. "Las tecnologías digitales tienen el potencial de servir a las personas, así como de mejorar las condiciones de vida y de trabajo. A través de esta asociación con Esri, damos un paso más hacia el apoyo al desarrollo sostenible con el uso de tecnología de primera línea que puede servir a las ciudades y comunidades".

ONU-Hábitat ahora podrá aprovechar herramientas geoespaciales específicas y capacidades de datos abiertos de la plataforma Esri para mejorar la eficacia y la sostenibilidad de la infraestructura urbana y la prestación de servicios en regiones donde se necesita desarrollo. Estos recursos tecnológicos incluirán el ArcGIS Hub, que se implementó para construir el Sitio de la base de datos de indicadores urbanos del Observatorio Urbano Global, lanzado a principios de este año en el Décimo Foro Urbano Mundial en Abu Dabi.

"Nos sentimos honrados de proporcionar herramientas que pueden empoderar a vecindarios, aldeas y ciudades de todo el mundo para resolver los complejos desafíos económicos y ambientales", manifestó la Dra. Carmelle Terborgh, directora de cuentas principal de Esri para organizaciones globales. "Nos complace mejorar nuestra colaboración con ONU-Hábitat al formalizar nuestro compromiso conjunto de utilizar métodos basados en datos para lograr uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles".

Como parte de este acuerdo, Esri proporcionará licencias gratuitas para su software ArcGIS a 50 gobiernos locales en países con recursos limitados. Esri ya ha apoyado a seis municipios de Fiji y de las Islas Salomón en colaboración con la Oficina Regional de ONU-Hábitat para Asia y el Pacífico para comenzar a actuar en este compromiso. La asociación también implica la creación y entrega de recursos conjuntos de desarrollo de capacidades, como módulos de aprendizaje en línea gratuitos sobre planificación urbana, para capacitar y ayudar a construir la capacidad tecnológica de cada comunidad local con un enfoque en garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Para obtener más información sobre cómo las comunidades globales están utilizando el software de Esri para ser más resilientes y sostenibles, visite esri.com/en-us/industries/needs/planning-sustainability.

Acerca de ONU-Hábitat

ONU-Hábitat trabaja en más de 90 países y apoya a personas en ciudades y asentamientos humanos para un mejor futuro urbano. Al trabajar con gobiernos y socios locales, sus proyectos de alto impacto combinan experiencia de clase mundial y conocimiento local para brindar soluciones oportunas y específicas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye un Objetivo específico para las ciudades, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goal, SDG) 11, para hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Visítenos en https://unhabitat.org/.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de ubicación y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969, el software Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones, incluidas 90 de las empresas Fortune 100, todos los 50 gobiernos estatales, más de la mitad de todos los condados (grandes y pequeños), 87 de las 100 mejores universidades estadounidenses según Forbes y todos los 15 departamentos ejecutivos del gobierno de los Estados Unidos y decenas de agencias independientes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más avanzadas para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

