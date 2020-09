Andersen Global amplia sua presença no Caribe por meio de colaboração na Jamaica

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global amplia sua presença no Caribe por meio de um acordo de colaboração com a Senior Accounting Services Limited na Jamaica, fortalecendo assim a abrangência geográfica da firma na região.

Fundada em 2016 pela diretora administrativa Serika Sterling, a firma atua com cinco profissionais, que prestam ampla variedade de serviços em conformidade tributária, consultoria tributária e serviços de contabilidade a diversos clientes, incluindo pessoas físicas, empresas locais e multinacionais.

“Faz parte da cultura de nossa firma fomentar profundos relacionamentos com nossos clientes com a oferta de soluções personalizadas e abordagem integrada”, explicou Serika. “Ao buscar vantagem competitiva no mercado global, as empresas precisam de uma firma capaz de ajudá-las a lidar com os vários desafios e oportunidades existentes fora de seu mercado doméstico. A colaboração com a Andersen Global fortalece nossa crescente prática no campo tributário à medida que seguimos prestando a nossos clientes um serviço independente e uniformizado mundialmente. Esperamos estabelecer relacionamentos sinérgicos com pessoas da organização que tenham uma mentalidade semelhante à nossa”.

“Desde que entrou no mercado caribenho, nossa organização tem feito um progresso sistemático para conquistar abrangência regional”, declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen. “Nossa meta é colaborar com firmas que demonstrem compromisso com a boa gestão e a transparência, e ofereçam as melhores soluções enquanto definem o padrão de atendimento ao cliente em seus respectivos mercados. Nossa colaboração com a Senior Accounting Services acontece em um momento promissor, quando a Andersen Global busca concretizar nossas metas de nos tornarmos os principais prestadores de serviços da região”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em 201 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

