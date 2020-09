Andersen Global breidt haar aanwezigheid in het Caraïbisch gebied uit door samenwerking in Jamaica

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt haar aanwezigheid in het Caraïbisch gebied uit door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Senior Accounting Services Limited in Jamaica, waarmee de geografische dekking van het kantoor wordt versterkt.

Het kantoor is in 2016 opgericht door Managing Director Serika Sterling en werkt met vijf professionals die een breed scala aan diensten bieden in belastingnaleving, belastingadvies- en accountancydiensten voor een verscheidenheid aan cliënten, waaronder particuliere cliënten en lokale en multinationale ondernemingen.

“De cultuur van ons kantoor richt zich op het onderhouden van diepgaande relaties met onze cliënten door oplossingen op maat te leveren en een geïntegreerde benadering”, aldus Serika. “Wanneer bedrijven streven concurrentievoordeel te behalen op de mondiale markt, hebben ze behoefte aan een kantoor dat hen kan helpen de verscheidenheid aan mogelijkheden en uitdagingen die er buiten hun thuismarkt bestaan te verkennen. De samenwerking met Andersen Global versterkt onze groeiende belastingpraktijk terwijl we doorgaan met het leveren van onafhankelijke, naadloze diensten aan onze cliënten wereldwijd. We kijken ernaar uit om synergetische relaties te vestigen met voor de organisatie gelijkgestemde personen.”

“Sinds we de Caraïbische markt hebben betreden, heeft onze organisatie systematische voortgang bewerkstelligt om brede regionale dekking te realiseren”, aldus Mark Vorsatz, Chairman van Andersen Global en CEO van Andersen. “Ons doel is om samen te werken met kantoren die toewijding aan rentmeesterschap en transparantie laten zien en die de allerbeste oplossingen bieden terwijl zij de standaard bepalen voor service aan cliënten in hun markt. Onze samenwerking met Senior Accounting Services vervolgt Andersen Global’s momentum onze doelen na te streven om de dominante dienstverlener in de regio te worden.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s van fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6000 professionals en een aanwezigheid in meer dan 201 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.