CGTN : La première dame de Chine appelle à l'égalité des genres et à la fin de la pauvreté

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Le coronavirus a entraîné de graves problèmes en ce qui concerne les conditions économiques, l'éducation, la santé, l'emploi et la protection des droits des femmes qui doivent elles-mêmes être sorties de la pauvreté si l'humanité veut éliminer la pauvreté en général, a déclaré la première dame chinoise Peng Liyuan lors d'une vidéoconférence mercredi.

Mme Peng Liyuan, s'exprimant à l'occasion du 25e anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin et du 5e anniversaire du Sommet mondial des femmes, a déclaré que la situation des femmes dans le monde s'est considérablement améliorée au cours des 25 dernières années, durant lesquelles le consensus sur l'égalité des sexes a été renforcé et le cadre de vie et de développement des femmes n'a cessé de s'améliorer.

Malgré les progrès réalisés par l'humanité, Mme Peng Liyuan a déclaré que les hommes et les femmes sont toujours inégaux à bien des égards, notamment en ce qui concerne les droits sociaux et les perspectives d'emploi. Un exemple simple de ce fait, a-t-elle dit, est que beaucoup plus de femmes que d'hommes vivent dans la pauvreté dans le monde entier.

"Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre l'égalité des genres et éliminer la pauvreté", a déclaré Mme Peng Liyuan.

La première dame a appelé les citoyens de tous les horizons à travailler ensemble et à agir concrètement pour offrir aux femmes du monde entier des chances égales en matière d'éducation et d'emploi, afin de garantir qu'elles bénéficient de services de santé et médicaux de base, d'éliminer la discrimination et les préjugés et de promouvoir la construction d'une communauté partageant un avenir commun pour l'humanité.

Elle a déclaré que la Chine a toujours été un défenseur actif et un ardent promoteur de la cause féminine mondiale et de la lutte contre la pauvreté. Le pays réduira la pauvreté à la fin de l'année et atteindra l'objectif de réduction de la pauvreté de l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable dix ans avant la date prévue.

Et la Chine a adopté au cours des dernières décennies une série de politiques dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la sécurité sociale, de la santé et du bien-être public pour promouvoir le développement des femmes, qui ont obtenu des résultats remarquables. Parmi les 700 millions de Chinois qui ont été sortis de la pauvreté, les femmes représentent environ 50 %.

La réunion de mercredi a été organisée par la All-China Women's Federation et ONU Femmes pour partager les expériences de mise en œuvre des engagements pris lors des précédents sommets mondiaux des femmes, notamment en matière de lutte contre la pauvreté des femmes.

