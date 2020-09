Immervision présente JOYCE - Le premier robot humanoïde doté d’une vision intelligente développé par la communauté de la vision par ordinateur

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Immervision, le leader montréalais en vision intelligente grand-angle présente JOYCE, le tout premier robot humanoïde développé par la communauté de la vision par ordinateur pour aider les robots à obtenir une perception comparable à celle d’un humain et encore plus.

Voir vidéo : https://vimeo.com/458617443

La mission de JOYCE est de faire progresser les technologies de la vision par ordinateur en invitant la communauté à permettre à JOYCE de mieux comprendre son environnement en améliorant ses optiques, ses capteurs et ses algorithmes en intelligence artificielle.

Pour la réalisation de cette tâche complexe, Immervision dévoile la trousse de développement, “JOYCE IN A BOX”, pour les ingénieurs et développeurs en intelligence artificielle. Cette trousse est équipée de trois caméras très grand-angle calibrées pour offrir une capture hémisphérique 2D, stéréoscopique hémisphérique 3D ou une capture sphérique 360 x 360 degrés complète et une visualisation de l’environnement. Elle utilise la technologie Data-In-Picture afin que chacune de ses images vidéo puisse être enrichie à partir de la fusion des données provenant des capteurs fournissant des renseignements contextuels à l'intelligence artificielle et aux réseaux neuronaux, la vision numérique et les algorithmes SLAM pour l'aider à augmenter sa perception visuelle.

De plus, il sera possible de regarder à travers les yeux de Joyce sur Internet pendant qu'elle voyage à travers le monde, saute en parachute, assiste à une conférence d'affaires ou visite un laboratoire spécialisé dans la vision par ordinateur.

JOYCE est née de l'InnovationsLab d’Immervision dont la mission est d'accélérer l'émergence de solutions novatrices et d'aider à construire la prochaine génération de systèmes de la vision intelligente pour une vaste gamme d'appareils industriels.

« Chez Immervision, nous croyons fermement en la valeur de rassembler la communauté d’experts de la vision par ordinateur afin de briser les silos qui ralentissent le cycle d’innovation. Nous devons unir nos forces pour améliorer la capacité de la machine à bien comprendre son environnement. Nous croyons que JOYCE aidera au développement de solutions novatrices pour résoudre des défis complexes de l’industrie », a déclaré Pascale Nini, présidente et chef de la direction d'Immervision.

Quelques exemples de cas potentiels :

Augmenter la performance des appareils intelligents à la maison tels que les aspirateurs, les systèmes d’éclairage et les appareils électroménagers.

Améliorer les technologies optiques pour assurer la sécurité du conducteur dans la conduite assistée et dans les véhicules autonomes.

Améliorer les diagnostics médicaux pour mieux identifier les tumeurs cancéreuses ou autres conditions sur un CT-Scan.

Aider à identifier les premiers signes de maladies des cultures et d'autres.

Pour suivre les progrès et l’interaction de JOYCE avec la communauté, rendez-lui visite sur JOYCE.VISION et suivez-la aussi sur ses réseaux sociaux.

À propos d'Immervision

Immervision permet une vision intelligente sur n’importe quel appareil. Notre technologie “Deep Seeing” et nos spécialistes reconnus dans la conception d’optiques grand angle et le traitement d’images permettent de capturer des images de très haute qualité et des données contextuelles. Nous inventons, personnalisons et octroyons des licences pour des systèmes optiques grand angle et une technologie logicielle d'imagerie pour l’IA, la vision artificielle et les applications utilisateur, de la capture à l’affichage, dans les secteurs de la téléphonie mobile, de l’automobile, de la robotique, de la sécurité et d’autres secteurs de produits industriels et de consommation. www.immervision.com