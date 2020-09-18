首次LiveWorx數位轉型線上論壇活動吸引數萬人參加

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--已有十年歷史的LiveWorx®數位轉型年度論壇活動今年首次在線上舉行，聚集全球上萬的產業領導者。這項為期一天的活動由特約贊助商PTC (NASDAQ: PTC)舉辦，共有120多場會議，涵蓋主題包括擴增實境(AR)、人工智慧(AI)、5G、機器人技術、軟體即服務(SaaS)、工業物聯網(IIoT)、產品生命週期管理(PLM)和電腦輔助設計(CAD)等。

PTC總裁兼執行長Jim Heppelmann表示：「今年的線上論壇活動依舊讓我們所有人感受到了以往親身參與所體驗到的魔幻、興奮和推動變革的動力。看到今年的活動從裡到外所展現出的更大的變革性力量，我感到尤為高興。對於全球社會而言，2020年是挑戰和發展並存的一年。我對明年的活動如何延續今年的熱情和動力充滿期待。」

激發變革

為了向塑造技術社群所處世界的行動和事業提供支援，LiveWorx決定在整個活動期間依照參與者行為向四家慈善機構提供捐贈。對於進入線上社群休息室，使用#LiveWorx在社群媒體上分享他們的體驗，或完成線上尋寶活動的每位參與者，他們的每一行為都將帶來對世界自然基金會(WWF)、國際救援委員會、救助兒童會(Save the Children)和Black Girls CODE約1美元的捐助。在活動的最後主題演講之後，贊助商PTC將對所有捐款全額配捐。

Black Girls CODE創辦人兼執行長Kimberly Bryant表示：「在今年LiveWorx活動中重現Black Girls CODE的故事，讓我們得以向全球宣傳我們的使命，並強調為什麼我們必須在今天面對這場危機，以確保更加光明和更具包容性的明天。儘管還有很多工作要做，但我很榮幸能有機會分享這一資訊，並將繼續為進入STEM社群的所有女性爭取包容性。」

作為其在整個技術產業促進包容性這一使命的一部分，LiveWorx不斷努力在此次活動所代表的STEM領域體現更多的性別、種族和地理多樣性。在今年的活動中，21%的演講者為女性或非二元性別，27%的演講者是黑人、原住民和有色人種(BIPOC)，23%的演講者居住在美國以外。

在「新常態」中茁壯成長

在為期一天的活動中，與會人員聆聽了社群技術專家的精彩發言，主題演講貴賓包括：

如需重播LiveWorx主題演講、追蹤聚焦等，請造訪LiveWorx 2020內容檔案庫。活動影片將一直提供到2021年春季。

重大產品公告將工業企業技術推向未來的前緣

與LiveWorx 20一樣讓人感受到激動和興奮的是，PTC分享了其ThingWorx® IIoT Platform和Windchill® PLM Software的重大產品版本發布；11月份收購Onshape® SaaS技術之後的最新進展；以及與贊助商洛克威爾自動化和微軟合作推出新的工廠見解即服務產品。

除今年的冠名贊助商Analog Devices之外，還有11家公司為LiveWorx 20提供了支持，其中包括頂級贊助商Ansys、AT&T Business、愛立信、安永和Transition Technologies，以及卓越贊助商Archer Grey、德勤、EPLAN、Hewlett Packard Enterprise和Kalypso。

關於PTC (NASDAQ: PTC)

PTC幫助全球製造企業透過軟體解決方案來實現兩位數的變化影響，這些解決方案使他們能夠加快產品和服務創新、提升營運效率並提高員工生產力。PTC與廣泛的合作夥伴網路相結合，讓客戶能夠靈活地掌握如何部署其技術，以在本機、雲端或透過其純軟體即服務(SaaS)平台推動數位轉型。PTC不僅構想更美好的世界，而且還為之而努力。

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PTC、LiveWorx、ThingWorx, Windchill、Onshape和PTC標誌均為PTC Inc.和/或其子公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。

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