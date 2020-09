Hoffmann Green Cement Technologies signe pour 5 ans avec KP1 un contrat de commercialisation de ses ciments pour des systèmes préfabriqués en béton décarboné

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (Paris:ALHGR) (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce la signature d’un contrat exclusif sur 5 ans pour le développement et la commercialisation de ses ciments décarbonés avec KP1, le leader français des systèmes constructifs préfabriqués.

Cette collaboration est officialisée après le succès des premiers travaux menés en laboratoires depuis la fin de l’année 2019. Elle confirme l’esprit novateur des deux acteurs attachés à participer activement à la transformation du bâti de demain, éco-responsable et performant, et renforce ainsi leur engagement environnemental.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent, « Ce contrat avec KP1 vient valider la pertinence et le succès des travaux communs entrepris depuis près d’un an. L’engagement sur plusieurs années est extrêmement concret et signifie que prochainement des éléments de construction, avec un béton présentant un bilan carbone significativement réduit grâce à nos ciments, seront utilisés par KP1. Compte tenu du contexte des derniers mois, en particulier dans le secteur de la construction, nous saluons la volonté et la persévérance de nos deux organisations qui ont su garder le cap sur le calendrier des essais. Nous sommes ravis de compter parmi nos partenaires, un groupe comme KP1 avec qui nous construirons d’une autre façon les bâtiments et les villes de demain ».

Bruno Roqueplo, Président de KP1, commente : « Les produits préfabriqués que nous pourrions mettre à disposition des entreprises s’inscrivent tous dans une même logique : apporter des solutions conformes et performantes pour la réalisation de leurs chantiers. La RT 2012, après les expérimentations E+C-, va évoluer vers une réglementation environnementale (RE2020) et nous souhaitons que KP1 soit un acteur reconnu dans ce domaine. Le partenariat avec Hoffmann Green devrait nous permettre à terme de proposer aux entreprises de maçonnerie des systèmes préfabriqués décarbonés, avec des niveaux de performance environnementale inédits à ce jour, tout en conservant des produits techniques et déjà éprouvés ».

Calendrier financier :

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020, le 5 octobre 2020 (post-bourse)

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel.

Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker.

Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos du Groupe KP1

Leader français des systèmes constructifs préfabriqués, KP1 conçoit et fabrique des solutions innovantes et performantes à base de béton précontraint, polystyrène ou matériaux composites : prédalles, poutres, poutrelles, entrevous, dalles alvéolées, prémurs, etc. Le groupe emploie plus de 1700 talents, attachés à faciliter les chantiers pour construire en toute sécurité et de façon conforme, durable et moins cher, tous les types de bâtiments (maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments industriels et tertiaires). Avec ses 40 sites en France, dont 21 usines, KP1 est un acteur majeur de l’économie locale, depuis plus de 60 ans. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Linkedin ou www.kp1.fr.