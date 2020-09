REDLANDS, Californië--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldleider op het gebied van locatiegegevens, heeft vandaag aangekondigd dat het een memorandum of understanding (MOU) is aangegaan met UN-Habitat. Volgens de overeenkomst zal UN-Habitat Esri-software gebruiken om een ​​cloudgebaseerde geospatiale technologiebasis te ontwikkelen om inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden en gemeenschappen wereldwijd te helpen bouwen in gebieden waar middelen schaars zijn.

UN-Habitat, met het hoofdkantoor in Nairobi, Kenia, werkt wereldwijd aan een betere stedelijke toekomst. “Als een centrum van kennis en innovatie voor een betere toekomst, zet UN-Habitat zich in om het gebruik van technologie voor ontwikkeling te ondersteunen en te verspreiden”, zegt Marco Kamiya, senior econoom, Knowledge en Innovation Branch, UN-Habitat. “Digitale technologieën hebben het potentieel om mensen te dienen en om levens- en werkomstandigheden te verbeteren. Door dit partnerschap met Esri zetten we weer een stap voorwaarts in de richting van ondersteuning van duurzame ontwikkeling door gebruik te maken van eerstelijns technologie die steden en gemeenschappen kan dienen.”

