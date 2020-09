Esri assina memorando de entendimento com a ONU-Habitat

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Esri, líder mundial em informações de localização, anunciou hoje que assinou um memorando de entendimento (memorandum of understanding, MOU) com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). Segundo o acordo, a ONU-Habitat utilizará o software da Esri para estabelecer uma base tecnológica geoespacial baseada na nuvem para ajudar a desenvolver cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis em áreas com escassez de recursos pelo mundo.

A ONU-Habitat, sediada em Nairóbi (Quênia), trabalha na busca de um futuro urbano melhor em todo o mundo. “Como centro de conhecimento e inovação para um futuro melhor, a ONU-Habitat tem o compromisso de apoiar e difundir o uso da tecnologia para o desenvolvimento”, declarou Marco Kamiya, economista sênior da divisão de conhecimento e inovação da ONU-Habitat. “As tecnologias digitais têm o potencial de servir às pessoas e melhorar as condições de vida e trabalho. Por meio desta parceria com a Esri, damos outro passo para apoiar o desenvolvimento sustentável com o uso de tecnologia de linha de frente que pode servir a cidades e comunidades”.

A ONU-Habitat poderá agora utilizar ferramentas geoespaciais específicas e recursos de dados abertos da plataforma da Esri para melhorar a eficiência e a sustentabilidade de infraestruturas urbanas e da prestação de serviços em regiões que necessitam de desenvolvimento. Esses recursos tecnológicos incluirão o ArcGIS Hub, que foi implementado para desenvolver o site do banco de dados de indicadores urbanos do Observatório Urbano Global, lançado no início deste ano durante o X Fórum Urbano Mundial, em Abu Dhabi.

“Para nós, é uma honra de fornecer ferramentas que podem capacitar bairros, vilarejos e cidades do mundo todo para solucionar desafios econômicos e ambientais complexos”, afirmou a Dra. Carmelle Terborgh, gestora de contas chefe para organizações globais da Esri. “Temos a satisfação de ampliar nossa colaboração com a ONU-Habitat ao formalizarmos nosso compromisso conjunto para aplicar métodos orientados por dados, na busca de atingir um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e tornar cidades e assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”.

Como parte desse acordo, a Esri fornecerá licenças gratuitas de seu software ArcGIS a 50 governos locais, em países com escassez de recursos. A Esri já apoiou seis municípios em Fiji e nas Ilhas Salomão, em colaboração com o Escritório Regional da ONU-Habitat para a Ásia e o Pacífico, para começar a cumprir seu compromisso. A parceria envolve também a criação e o fornecimento de recursos de desenvolvimento de capacidades conjuntas — como módulos de aprendizagem on-line gratuitos sobre planejamento urbano — para ajudar a desenvolver capacidades tecnológicas em cada comunidade local, com foco em assegurar a sustentabilidade no longo prazo.

Para saber mais sobre como comunidades de todo o mundo estão utilizando o software da Esri para se tornar mais resilientes e sustentáveis, acesse esri.com/en-us/industries/needs/planning-sustainability.

Sobre a ONU-Habitat

A ONU-Habitat atua em mais de 90 países, ajudando pessoas em cidades e assentamentos humanos a ter um futuro urbano melhor. Trabalhando com governos e parceiros locais, seus projetos de grande impacto combinam experiência de padrão internacional e conhecimentos locais para oferecer soluções oportunas e direcionadas. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável inclui o ODS 11, um objetivo dedicado às cidades para torná-las inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

Visite-nos em https://unhabitat.org.

Sobre a Esri

A Esri — líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento — ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 e possui soluções de software implementadas em mais de 350 mil organizações, entre elas, 90 empresas Fortune 100, todos os 50 governos estaduais, mais da metade de todos os condados (grandes e pequenos) e 87 faculdades Forbes Top 100 dos Estados Unidos, além de 15 departamentos executivos do governo norte-americano e dezenas de instituições independentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Acesse a empresa em esri.com.

