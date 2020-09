REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader globale quanto a intelligence territoriale, ha annunciato in data odierna di aver sottoscritto un memorandum d’intesa (memorandum of understanding, MOU) con UN-Habitat. Ai sensi di detto accordo, UN-Habitat userà il software di Esri per sviluppare una piattaforma tecnologica geospaziale basata sul cloud per promuovere lo sviluppo di città e comunità inclusive, sicure, resilienti e sostenibili in aree con risorse limitate in tutto il mondo.

UN-Habitat, con sede generale a Nairobi in Kenya, si adopera per migliorare il futuro urbano in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.