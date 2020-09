CGTN: Xi Jinping mesure les avancées réalisées à Hunan alors que la bataille livrée par la Chine contre la pauvreté touche à sa fin

CGTN: Xi Jinping Reviews Poverty Relief Progress in Hunan as China's War on Poverty Nears End

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--La Chine s'est engagée à éradiquer la pauvreté absolue dans les zones rurales d'ici la fin 2020, malgré l'épidémie de COVID-19. À l'heure où, selon les termes du président Xi Jinping, des efforts sont déployés pour garantir "qu'aucune zone ni personne ne sera laissée sur le bord du chemin" – celles et ceux qui sont récemment parvenus à se sortir de la pauvreté mettent tout en œuvre pour avoir une vie meilleure.

Parmi les 529 habitants d'un petit village du Hunan, province centrale de la Chine, 95 personnes réparties dans 30 foyers vivaient sous le seuil de pauvreté. Le village tout entier a été sauvé de la pauvreté grâce au tourisme rurale en 2018, et le revenu annuel moyen des habitants a atteints les 13 840 yuans (environ 2 060 USD) l'année passée – soit bien au-dessus du seuil de pauvreté national de 2 300 yuans (environ 340 USD).

Situé dans la région montagneuse du xian de Rucheng, dans la municipalité de Chenzhou, le village de Shazhou était la première destination de la tournée d'inspection du président Xi à Hunan.

Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), s'est rendu dans le village mercredi dernier pour rencontrer les acteurs du secteur de la lutte contre la pauvreté et pour constater les progrès réalisés en termes d'éradication de la pauvreté dans une base moderne de démonstration du tourisme agricole.

Une réduction ciblée de la pauvreté

La Chine a adopté une approche ciblée pour sa campagne de réduction de la pauvreté, ce qui signifie l'adoption d'initiatives sur mesure répondant aux besoins spécifiques de chaque localité.

L'histoire de Shazhou est l'exemple parfait de cette approche. Le village jouit du cadre magnifique des montagnes Luoxiao et de la culture ethnique Yao – dont près de deux tiers des habitants font partie. Le tourisme a joué un rôle important dans la lutte de Shazhou contre la pauvreté.

Le village a développé le tourisme rural et une plantation de grande qualité d'arbres fruitiers, en plus de la mise en place de programmes de formation pour aider les villageois à acquérir des compétences professionnelles, comme celles de cuisinier ou d'employé de l'industrie du tourisme rural. Plus de 350 emplois locaux ont ainsi été créés grâce à ces mesures.

Outre le fait d'avoir sorti tous ses habitants de la pauvreté, Shazhou a également été reconnu au niveau national comme "village de beauté et de loisir", "modèle d'unité et de progrès ethnique", "village clé pour la promotion du tourisme rural" et "village traditionnel chinois".

Un nouveau point de départ

Depuis le 18e congrès national du PCC fin 2012, la Chine obtenu des résultats remarquables en termes de réduction de la pauvreté. Plus de 93 millions de personnes en milieu rural se sont sorties de la pauvreté entre 2013 et 2019.

Toutefois, 5,51 millions de personnes devaient encore sortir de la pauvreté d'ici fin 2019. Une tâche aussi dantesque a coïncidé avec l'arrivée du coronavirus.

Lors d'un symposium sur la réduction de la pauvreté au mois de mars, Xi Jinping a décrit l'objectif d'éradication de la pauvreté absolue d'ici la fin 2020 comme un "engagement solennel" pris par le Comité central du PCC pour le peuple chinois, en appelant toutes les autorités à honorer cette promesse.

À l'heure où la Chine intensifie ses efforts dans la phase finale de ce combat difficile, Xi Jinping est en déplacement dans tout le pays pour prendre la mesure du développement économique et social, avec une priorité accordée à la réduction de la pauvreté. Avant son déplacement dans la province de Hunan, la tournée d'inspection de Xi Jinping l'avait déjà conduit à Pékin et dans les provinces de Yunnan, Hubei, Zhejiang, Shaanxi, Shanxi, Jilin et Anhui, ainsi que dans la région autonome de Ningxia Hui.

En plus d'augmenter le revenu des personnes démunies, la Chine s'est également attelée à améliorer la qualité des efforts de réduction de la pauvreté. À plusieurs reprises, Xi Jinping a demandé à redoubler d'efforts pour s'assurer que les personnes pauvres en milieu rural n'aient plus à craindre de manquer de vêtements et de nourriture, et qu'elles aient accès à l'enseignement obligatoire, aux services de santé de base et à un hébergement sûr.

En parallèle, Xi Jinping se tourne vers un avenir post pauvreté. "Le fait de se sortir de la pauvreté n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'une nouvelle vie et de nouveaux objectifs", a-t-il déclaré à plusieurs occasions cette année, encourageant au passage à renforcer les acquis en matière de réduction de la pauvreté et à promouvoir la stratégie de revitalisation du monde rural.

Mise en avant lors du 19e congrès national du PCC en 2017, cette stratégie vise à créer des activités prospères en zones rurales, des environnements de vie agréables, un code social et un sens du civisme, une gouvernance efficace et une prospérité pour tous.

Shazhou fait partie des nombreux autres villages pauvres de Chine à avoir adopté cette approche en vue d'un avenir meilleur.

Mercredi dernier, Xi Jinping a également visité un hall d'exposition consacré à la révolution, un centre de services aux villageois, une clinique, une école primaire et des maisons de villageois à Shazhou.

