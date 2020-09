BEIJING--(BUSINESS WIRE)--China heeft beloofd tegen eind 2020 de absolute armoede op het platteland uit te bannen, ondanks de COVID-19-epidemie. Terwijl er inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat “geen enkel arm gebied of individu zal worden achtergelaten” – zoals president Xi Jinping het verwoordt – streven mensen die de armoede onlangs hebben afgeschud, naar een beter leven.

Van de 529 inwoners van een klein dorp in de provincie Hunan in het midden van China leefden 95 van de 30 huishoudens onder de armoedegrens. Het hele dorp werd in 2018 uit de armoede gehaald door plattelandstoerisme en het gemiddelde jaarinkomen van de bewoners bereikte vorig jaar 13.840 yuan (ongeveer 2.060 dollar) – ver boven de nationale armoedegrens van 2.300 yuan (ongeveer 340 dollar).

