51Degrees signe un partenariat avec Digital Element pour offrir une technologie de géolocalisation leader du marché

LONDRES, R-U--(BUSINESS WIRE)--Digital Element, le prestataire mondial de données et de services de géolocalisation par IP, vient d’annoncer l’intégration de sa technologie de géolocalisation GeoMprint avec le pipeline de données de 51Degrees pour ses clients existants et ses nouveaux clients.

La plate-forme de 51Degrees est utilisée par les entreprises de technologies publicitaires, les marques, les maisons d’édition, le commerce numérique, les agences digitales et les systèmes de gestion du contenu. L’entreprise a pour mission de fournir de manière efficace des informations sur les préférences et les comportements liés aux dispositifs des utilisateurs en ligne, pour que les publicitaires ciblent leurs messages, adaptent leur contenu sur le Web, préviennent la fraude et enrichissent les expériences quel que soit le dispositif que le client utilise et où qu’il soit dans le monde. Grâce à l’intégration de Digital Element, 51Degrees élargira sa portée et son offre aux clients, ce qui permettra aux entreprises d’améliorer le contenu localisé et le ciblage publicitaire.

GeoMprint est une solution de géocodage inversé de Digital Element qui recueille les coordonnées de latitude et de longitude obtenues par GPS et les convertit en informations géographiques plus utiles : code postal, ville, région. Avant que n’existe la solution de géocodage inversé, les services basés sur la localisation ne fournissaient que les coordonnées sous forme de chiffres et de décimales, mais grâce à GeoMprint, ces coordonnées permettent de diffuser des contenus publicitaires beaucoup plus pertinents du point de vue du lieu et du contexte ainsi que du contenu adapté aux interactions sur les dispositifs mobiles.

« Nous sommes ravis d’avoir pu intégrer la solution de localisation GeoMprint de Digital Element pour le lancement de notre nouveau pipeline de données en temps réel. Les professionnels du digital peuvent ajouter des données de localisation à leurs analyses, gérer les systèmes de ciblage et de capture », déclare James Rosewell, PDF et fondateur de 51Degrees. « La configuration ne prend que quelques minutes grâce aux options de l’essai gratuit. Les API ouvertes libres rendent les améliorations et les audits ultra simples ».

« Nous sommes enchantés que la clientèle de 51Degrees puisse désormais profiter de cette collaboration. Ce partenariat sur le long terme rapprochant les solutions de pointe de l’industrie et les prestataires spécialisés palliera les manques pour proposer une offre complète aux clients actuels et potentiels », indique Charlie Johnson, le vice-président R-U. et Irlande de Digital Element. « 51Degrees est réputée pour ses systèmes de détection de dispositifs de haute qualité. Ceci associé aux données géographiques et de connexion riches de GeoMprint qui offrent une précision et une fiabilité inégalées, non seulement complémente la solution de 51Degrees mais vient aussi élargir la portée de ce qu’ils offrent déjà sur le marché ».

Bénéficiez d’un essai et achetez la solution GeoMprint auprès de 51Degrees dès aujourd’hui.

Pour en savoir plus I Essayez-le dès maintenant

À propos de Digital Element

Depuis 1999, Digital Element fournit des données et services de géolocalisation mondiale qui optimisent la pertinence et le contexte des initiatives Internet, n’importe où et n’importe quand - des ordinateurs de bureau aux dispositifs mobiles. Sa technologie brevetée a été certifiée et accréditée pour donner accès en temps réel à des renseignements de localisation précis et fiables, sans atteinte à la vie privée des internautes. Depuis près de vingt ans, la plupart des principaux sites Web, marques, sociétés de surveillance, réseaux publicitaires, plateformes de réseaux sociaux et éditeurs mobiles les plus renommés au monde font confiance à la technologie Digital Element pour cibler leurs campagnes, localiser leur contenu, optimiser leurs analyses et gérer les droits sur le contenu, tout en détectant et en prévenant la fraude.

Rendez-vous sur http://www.digitalelement.com pour découvrir comment bénéficier en ligne de toute la puissance de la localisation. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @DigitalElement et aimez-nous sur Facebook.

Basée à Atlanta et à Londres, Digital Element est une division de Digital Envoy Inc.

À propos de 51Degrees

51Degrees a été fondée au Royaume-Uni en 2010. Elle est la seule solution de détection de dispositifs libre commerciale disponible sur le marché. Leaders des technologies publicitaires, de l’édition, des plates-formes de gestion du contenu, des agences digitales et plus de 1,5 million* de sites Web y compris des marques mondiales comme eBay, Sitecore, Opentext, Tencent et HSBC utilisent 51Degrees.

Rendez-vous sur https://51degrees.com/ pour plus d’informations.

*Les chiffres sont exacts au moment de cette publication, mais peuvent être supérieurs