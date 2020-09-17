51Degrees 与 Digital Element 携手合作，提供市场领先的地理定位技术

英国伦敦--(BUSINESS WIRE)--全球 IP 地理定位数据和服务提供商 Digital Element 今天宣布将为现有客户和新客户整合其 GeoMprint 定位技术以及 51Degrees 数据管道。

广告技术公司、品牌商、出版商、电子商务、数字机构和内容管理系统都在使用 51Degrees 的平台。该公司旨在深入分析在线用户偏好和特定设备的行为，无论客户使用什么设备或身处全球任何地方，它都能确保各个公司投放广告、定制网络内容、预防欺诈和强化体验。通过整合 Digital Element，51Degrees 将拓宽其业务范围和为客户提供的服务，促使各个企业能够改善本地化内容和广告投放活动。

GeoMprint 是 Digital Element 的反向地理编码解决方案，它从移动设备流量中获取经纬度数据，并将原始位置坐标转换为更实用的地理信息，如邮政编码、国家、城市和地区。在反向地理编码之前，基于位置的服务只能以数字和小数格式提供坐标信息，但有了 GeoMprint，这些坐标就能够为活跃的移动交互活动提供更契合环境和当地情况的广告和内容。

“我们很高兴能够整合 Digital Element 的 GeoMprint 定位解决方案，以推出我们全新的实时数据管道。数字专业人士可以将定位数据添加到分析、地址捕获和目标系统中，”51Degrees 的首席执行官兼创始人 James Rosewell 说，“使用免费试用版时，设置只需要花几分钟时间。它兼容开源的 API，因而完善和审计工作都变得超级简单。”

“我们很高兴这项合作方案现在将随时提供给 51Degrees 的客户。这种通过专业供应商提供行业领先解决方案的长期合作关系将弥补差距，为现有和潜在客户提供整体解决方案，”Digital Element 的英国和爱尔兰副总裁 Charlie Johnson 说，“51Degrees 因提供高质量的设备检测而享有盛誉，这种优势与 GeoMprint 无比准确而可靠的丰富地理和连接数据结合起来，不仅将补充 51Degrees 的解决方案，而且还将扩大他们在市场内业已提供的服务范围。”

即日开始，即可向 51Degrees 试用和购买 GeoMprint。

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关于 Digital Element

自 1999 年起，Digital Element 始终在提供全球地理定位数据和服务，并且它们随时随地都适用于台式机和移动设备上的在线方案。公司的专利技术已得到证明和认证，可以实时访问精确和可靠的定位信息，而不会侵犯互联网用户的隐私。十多年来，全球多个规模最大的网站、品牌、证券公司、广告网络、社交媒体平台和移动出版商信赖 Digital Element 的技术，将其用于定位广告、定位内容、增强分析和管理内容权利，也用于侦测和防范欺诈。

访问 http://www.digitalelement.com，详细了解如何将定位能力融入网络世界。欢迎在 LinkedIn、Twitter @DigitalElement 和 Facebook 中关注我们。

Digital Element 隶属于 Digital Envoy Inc，总部位于亚特兰大和伦敦。

关于 51Degrees

51Degrees 于 2010 年成立于英国，是目前唯一的商业开源设备检测解决方案。广告技术、出版、内容管理平台、数字机构中的领先者以及超过 150 万*家网站都在使用 51Degrees，其中包括 eBay、Sitecore、Opentext、腾讯和汇丰银行等全球品牌。

请访问 https://51degrees.com/ 以了解更多信息。

*数字在发布时准确无误，但有可能更高