MoEngage und Mixpanel arbeiten zusammen, um eine hochgradig personalisierte Kundenbindung zu ermöglichen

MoEngage and Mixpanel partner to enable highly personalized customer engagement (Graphic: Business Wire)

BANGALORE, Indien & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--MoEngage, die weltweit wachstumsstärkste Plattform für Kundenbindung, und Mixpanel, der führende Anbieter von Produktanalysen, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, die Unternehmen dabei hilft, die Kundenbindung zu maximieren, indem sie personalisierte Erfahrungen basierend auf Verhaltenserkenntnissen liefern.

MoEngage ermöglicht seinen Kunden den Aufbau eines integrierten Stacks für mobiles Marketing und Analyse, indem nahtlose Integrationen mit führenden Akteuren in diesem Bereich erstellt werden. Die vorgefertigten Integrationen von MoEngage helfen Marketingfachleuten und Produktbesitzern, auf alle verwertbaren Kundendaten über mehrere Systeme hinweg zuzugreifen, wenn sie Omnichannel-Marketingkampagnen für Kunden durchführen.

„MoEngage hat sich zum Ziel gesetzt, die umfassendsten Integrationen mit führenden Akteuren in den Bereichen Analyse, CDP, Attribution, KI und Konversationsassistenten, aufzubauen“, sagt Raviteja Dodda, CEO von MoEngage. „Mixpanel ist führend in der Produktanalyse. Durch die Integration in Mixpanel können unsere gemeinsamen Kunden die datengesteuerten Personalisierungsfunktionen verbessern und den Marketing-ROI maximieren.“

Mit der neuen bidirektionalen Integration zwischen beiden Plattformen können Produktbesitzer und Vermarkter die auf Mixpanel basierenden Kohorten nutzen, um KI-gestütztes personalisiertes Messaging über MoEngage auszulösen. Diese Kohorten werden regelmäßig mit den relevantesten Benutzern von Mixpanel aktualisiert und an die MoEngage-Plattform gesendet. Gleichzeitig können Unternehmen Kampagnendaten von MoEngage automatisch mit Mixpanel synchronisieren und die langfristigen Auswirkungen ihrer Kampagnen auf den Wert der Kundenlebensdauer messen.

Justin Lau, Vice President of Partnerships bei Mixpanel, fügte hinzu: „Die Integration von Mixpanel und MoEngage wird unseren Kunden helfen, Produktfunktionen und Marketingkampagnen zu optimieren, indem sie ihre Auswirkungen auf das Nutzerverhalten, das Engagement und die Loyalität auf einfache Weise messen können.“

Über MoEngage

MoEngage ist eine intelligente Plattform für den Kundendialog, die für eine auf Mobilgeräte ausgerichtete Welt entwickelt wurde. Mit KI-gestützter Automatisierung, Optimierungsfähigkeiten und integrierter Analysefunktion ermöglicht MoEngage eine Hyperpersonalisierung im großen Maßstab über mehrere Kanäle wie Mobile Push, E-Mail, In-App, Web-Push, On-Site-Nachrichten und SMS. Marken der Fortune 500 in über 35 Ländern wie die Deutsche Telekom, Samsung, Vodafone und McAfee sowie internetorientierte Marken wie Ola, OYO, Bigbasket und Tokopedia nutzen MoEngage zum Organisieren ihrer kanalübergreifenden Kampagnen. Mehr über die Omnichannel-Nutzerbindung mit MoEngage erfahren Sie auf www.moengage.com.

Über Mixpanel

Mixpanels Mission ist es, die Innovationsrate zu steigern, indem Unternehmen dabei unterstützt werden, bessere Produkte durch Daten zu entwickeln. Mit unserer marktführenden Produktanalyselösung können Produktteams analysieren, wie und warum ihre Benutzer geräteübergreifend in Echtzeit interagieren, konvertieren und dranbleiben, um ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Mixpanel bedient über 26.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen weltweit, darunter Expedia, Twitter und Ancestry. Mixpanel hat seinen Hauptsitz in San Francisco und Niederlassungen in New York, Seattle, Austin, London, Barcelona und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.mixpanel.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.