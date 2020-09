BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Het coronavirus heeft voor grote uitdagingen gezorgd voor de economische omstandigheden, het onderwijs, de gezondheid, de werkgelegenheid en de bescherming van rechten van vrouwen die zelf uit de armoede moeten worden getild als de mensheid de armoede in het algemeen wil uitbannen, zei de Chinese First Lady Peng Liyuan woensdag tijdens een videoconferentie.

Peng zei op de 25ste verjaardag van de Wereldvrouwenconferentie in Peking en de 5de verjaardag van de Wereldvrouwentop, dat de situatie van vrouwen over de hele wereld de afgelopen 25 jaar aanzienlijk is verbeterd, waarin de consensus over gendergelijkheid is versterkt en de leef- en ontwikkelingsomgeving van vrouwen voortdurend is verbeterd.

