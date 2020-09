L&T Technology Services et Exponential-e s’associent pour offrir conjointement des solutions de transformation du lieu de travail conformes à la « nouvelle norme »

BANGALORE, Inde et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Exponential-e, FSC innovant et leader au Royaume-Uni dans le domaine des services de connectivité d’entreprise et de communications unifiées, a conclu aujourd’hui un partenariat stratégique avec L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), société mondiale de services d'ingénierie pure-play de premier plan, en vue de proposer conjointement des solutions de transformation du lieu de travail aux clients travaillant dans le contexte post-COVID.

Dans le cadre de la « nouvelle norme » induite par la pandémie, les entreprises intensifient progressivement leurs opérations et prévoient de réintégrer leur personnel, la santé et la sécurité demeurant la principale priorité. En cette période, les entreprises doivent pour l’heure réaménager le lieu de travail grâce à des solutions de sécurité dans le cadre d’une base entièrement numérique, capable de s’étendre aux campus/bâtiments intelligents, ainsi qu’aux installations et aux bureaux intelligents.

Conformément au partenariat, LTTS proposera sa toute dernière solution i-BEMS™ Shield, qui s’appuie sur l’architecture primée de la société i-BEMS™, ainsi que sur l’infrastructure mixte réseau et cloud de catégorie opérateur SDN de nouvelle génération d’Exponential-e. La combinaison de ces solutions accélérera la transformation numérique du lieu de travail dans plusieurs secteurs, grâce à des technologies ainsi qu’à des plateformes numériques.

L’Intelligent Building Experience Management System (i-BEMS™) de LTTS est une plateforme modulaire de « système de systèmes », qui unifie toutes les opérations du campus sur un seul système, et qui se focalise sur la création d’expériences numériques et sur le renforcement de l’optimisation.

Afin de bâtir des lieux de travail adaptés au futur, i-BEMS™ déploie Shield, un module proposé dans la solution, qui automatise et développe des systèmes intelligents, et qui fournit des renseignements en temps réel en vue de diagnostiquer les problèmes d’inefficacité pour une prise de décision rapide. L’interface numérique avancée d’i-BEMS™ Shield redéfinit les interactions et la surveillance sans contact, en permettant la détection de la température, la détection faciale et le suivi, la gestion de la qualité de l’air, la gestion du taux d’occupation, ainsi que la gestion énergétique.

Exponential-e, leader dans la délivrance de connectivité rapide à faible latence, de solutions Cloud flexibles et résilientes, ainsi que de services informatiques de classe mondiale, fournira la plateforme permettant à i-BEMS™ Shield de gravir de nouveaux sommets en termes de sécurité sur le lieu de travail. La « Plateforme numérique définie par logiciel » de la société, qui s’appuie sur le SD-WAN de classe mondiale hébergeant les applications complètes d’innovation numérique de LTTS, offre la possibilité de créer un écosystème alimenté par des services numériques à valeur ajoutée ; les drones en tant que service, les voitures connectées, l’analyse vidéo en tant que service, la RA/RV, les jeux vidéo, les villes intelligentes et les immeubles intelligents offrent une valeur et un impact élevés. Chaque secteur se transforme grâce aux technologies numériques et de mobilité. Le partenariat entre LTTS et Exponential-e accélère cette transformation, en proposant un modèle d’affaires basé sur une plateforme et fédéré en termes de structure, qui permet aux entreprises de tous les secteurs de collaborer et de co-créer de nouveaux marchés, ainsi que de nouveaux services générateurs de revenus.

Lee Wade, fondateur et PDG d’Exponential-e, a déclaré : « Les besoins des entreprises dans le contexte post-COVID s’apprêtent à évoluer radicalement. Tandis que le quotient écologique et la durabilité constituaient auparavant des domaines prioritaires dans le cadre de l’adoption de structures de construction intelligente pour les campus, les entreprises sont désormais confrontées au besoin urgent consistant à garantir un lieu de travail sûr et sécurisé pour leurs employés. À l’heure où de plus en plus de dispositifs destinés à l’engagement des clients sont utilisés pour accompagner l’environnement de travail moderne, nous fournissons un réseau défini par logiciel dans le cadre duquel plusieurs fonctions peuvent être déployées de manière fluide. Nous sommes ravis de nous associer avec un leader dans le domaine des services techniques tel que LTTS, et sommes persuadés qu’ensemble, nous co-développerons une proposition de valeur qui s’alignera avec les besoins actuels des entreprises dans ce monde caractérisé par une "nouvelle norme". »

Gaurav Gupta, directeur commercial pour l’Europe chez L&T Technology Services, a déclaré : « Partout dans le monde, la tendance la plus évidente qui émerge suite à COVID-19 réside dans l’innovation de rupture axée sur les technologies numériques de la nouvelle ère. Le rôle des services d’ingénierie et de R&D dans le cadre de l’élaboration de telles solutions innovantes de pointe ne cessera de croître. Notre partenariat stratégique avec Exponential-e fait partie de ces initiatives qui promettent de redéfinir l’écosystème des bâtiments intelligents, et nous sommes ravis d’être les pionniers sur ce front aux côtés d’Exponential. Cette collaboration posera les fondations de multiples initiatives de premier plan dans le secteur, en matière de lieux de travail et campus intelligents et sécurisés dans un avenir proche. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500, et 53 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, et des processus. Au 30 juin 2020, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 16 600 employés répartis dans 17 centres de conception à l’échelle internationale, 28 bureaux de vente mondiaux, et 51 laboratoires d’innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ltts.com/

À propos d’Exponential-e

Exponential-e est une société pionnière dans les domaines du cloud, de la connectivité et des communications, qui se différencie de ses concurrents. Qu’il s’agisse du lancement du premier LAN privé virtuel en 2006 sur son réseau privé ultra-rapide et sécurisé 100 GigE, ou du récent lancement de sa plateforme numérique définie par logiciel (SD-DP). (https://www.exponential-e.com/solutions/digital-transformation-model).

L’engagement d’Exponential-e en faveur de l’innovation lui a permis d’être reconnue comme l’une des sociétés privées à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni. Exponential-e développe également un portefeuille étendu de solutions, qui permettent la création de services adaptés spécifiquement aux besoins opérationnels de ses clients – qu’il s’agisse de services de cloud public et privé, de centre de données, de communications unifiées, de cybersécurité, ou de services informatiques gérés.

La délivrance de l’excellence en matière de service clients s’inscrit au cœur de la mission d’Exponential-e. C’est pourquoi plus de 3 000 clients font confiance à la société, qui bénéficie d’une référençabilité de 96 % ainsi que d’un Net Promoter Score leader du secteur de 73.

Nous travaillons conformément aux normes internationales de gestion, et bénéficions de 8 accréditations ISO. Aujourd’hui, Exponential-e emploie 700 personnes réparties à Londres, Manchester et Chippenham.

