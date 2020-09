Plus de 500 sites de recherche clinique adoptent Veeva SiteVault pour accélérer la recherche

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--L'accélération de la recherche clinique est une priorité majeure pour les différents sites, promoteurs et ORC. Pour contribuer à accélérer la recherche, de plus en plus de sites utilisent Veeva SiteVault Free pour contrôler les documents d'étude et collaborer à distance avec les moniteurs d'étude. En l'espace de huit mois depuis le lancement du produit par Veeva Systems (NYSE : VEEV), le nombre de clients de SiteVault Free a augmenté jusqu'à plus de 500 dans plus de 30 pays, ce qui témoigne d'un changement rapide au sein des sites de recherche mondiaux en direction d'une simplification et harmonisation de l'exécution des études.

« Les sites constatent une formidable opportunité de réduire les délais et les efforts de gestion des dossiers réglementaires, ainsi que d'améliorer la manière dont ils partagent les informations d'étude avec les promoteurs », a déclaré Bree Burks, infirmière diplômée, titulaire d’une maîtrise de sciences en soins infirmiers, vice-présidente stratégie de site chez Veeva, et ancienne directrice de recherche clinique. « Nous sommes fiers de soutenir les sites de recherche à travers le monde, en facilitant l'exécution et la conformité des études, afin qu'ils puissent se concentrer sur les recherches importantes et les soins aux patients. »

Veeva SiteVault élimine les processus manuels et papier grâce à une application moderne permettant de gérer les documents sources et documents réglementaires, en conformité avec les exigences 21 CFR Partie 11 et HIPAA. Les capacités telles que le contrôle à distance, les signatures électroniques, les flux de travail de copies certifiées, et les rapports, simplifient la conformité. Grâce au contrôle à distance, les sites peuvent conférer aux moniteurs d'étude un accès direct et sécurisé aux dossiers des études depuis n'importe où, de même que la collaboration se trouve harmonisée à tous les stades d'examen et de vérification des documents sources.

La solution Veeva SiteVault Free peut être utilisée pour tous les essais, quelles que soient les technologies auxquelles recourent les promoteurs, et quel que soit le dossier de site pour les essais initiés par l'investigateur. L'application est gratuite pour les sites de recherche clinique, et s'accompagne d'une assistance et formation complète.

Pour en savoir plus, ou pour obtenir SiteVault Free, rendez-vous sur sites.veeva.com. Pour en savoir plus sur le contrôle à distance, visionnez une démonstration sur sites.veeva.com/RemoteMonitoring.

Ce que disent les sites à propos de Veeva SiteVault Free

« Nous réduisons de 40 % les délais d'activation d'étude, en passant deux fois moins de temps sur l'accomplissement des tâches réglementaires, et nous économisons plusieurs dizaines de milliers de dollars par étude grâce à Veeva SiteVault Free », a déclaré Justin Deck, directeur clinique chez Tilda Research. « Veeva nous aide à améliorer considérablement la vitesse et l’efficience de l’exécution des études concernant plus de 50 études auprès de 18 promoteurs différents. »

« Nos visites de contrôle en personne de 4 heures ne durent plus que 30 minutes en utilisant le contrôle à distance dans Veeva SiteVault Free », a déclaré Charles Sydnor, directeur de projet au Crofoot Research Center. « La simplicité de l’application facilite la collaboration à distance avec les moniteurs d’étude. La charge administrative est également moins lourde pour maintenir la conformité, ce qui permet à notre équipe de consacrer davantage de temps aux soins apportés aux patients. »

« La COVID-19 a interrompu les visites sur site précisément au moment où nous procédions au verrouillage de notre base de données d’étude », a déclaré Hanna Voltattorni, directrice principale de projet chez CNS, plus grand fournisseur de recherches cliniques en Californie du sud. « Veeva nous a permis de poursuivre notre travail aux côtés des moniteurs d’étude, et de continuer l’essai. Nous utilisons désormais Veeva SiteVault Free dans le cadre de toutes nos études. »

« Le support de Veeva et son approche axée sur le site rationalisent nos procédures d’étude et rendent nos opérations nettement plus efficientes », a déclaré Megan Ford, directrice exécutive des essais cliniques à l’Institut Ingham pour la recherche médicale appliquée. « Nous avons homogénéisé nos activités sur Veeva SiteVault Free concernant les départements de recherche de tous nos hôpitaux, afin de simplifier et de rationaliser la recherche. »

À propos de Veeva SiteVault

Veeva SiteVault réduit la charge administrative consistant à gérer les documents sources et documents réglementaires pour tous les essais, grâce à des capacités telles que le contrôle à distance, les signatures électroniques, les flux de travail de copies certifiées et les rapports. Disponible en deux versions, SiteVault Free offre une formation et un support complets, et SiteVault Enterprise fournit des rapports personnalisés, des flux de travail sur mesure, et des API ouvertes destinées aux intégrations. Pour en savoir plus sur Veeva SiteVault, ou pour obtenir SiteVault Free, rendez-vous sur sites.veeva.com.

Informations complémentaires

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de solutions dans le cloud, y compris les données, les logiciels, et les services, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. La Société, dont le siège social est situé dans la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

