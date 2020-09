Western Union en het Belgische Isabel Group gaan samenwerken om internationale betaaldiensten aan te bieden

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--Western Union, marktleider in grens- en valutaoverschrijdend geldverkeer en betalingen, kondigt een samenwerking aan tussen zijn bedrijfsafdeling Western Union Business Solutions, en Isabel Group, de toonaangevende leverancier van multi-bankservices voor bedrijven, en de grootste fintech in België.

In het kader van het partnership zal Western Union Business Solutions wereldwijd in connectiviteit voorzien voor het multibankingplatform van Isabel Group, waarmee organisaties hun banking online kunnen beheren en snel en makkelijk betalingen kunnen verrichten. Het Isabel 6-platform bedient 70.000 professionele gebruikers die nu allen toegang krijgen tot Western Union Business Solutions’ ongeëvenaarde wereldwijde betaalnetwerk in meer dan 200 landen en regio’s en in meer dan 130 valuta in heel de wereld. Het uitgebreide mondiale netwerk van Western Union Business Solutions, gecombineerd met de kennis van lokale markten, zal gebruikers van het Isabel-platform helpen om hun internationale betalingen eenvoudig, efficiënt en effectief te beheren. De expertise van de wisselkoersspecialisten van Western Union Business Solutions op het vlak van valutaschommelingen en wisselkoersmarkten zal de klanten ondersteunen bij het beheer van hun internationale betalingen en wisselkoersrisico’s.

Marc-Elie Caspar, country director Frankrijk & Benelux bij Western Union Business Solutions, zegt hierover het volgende:

“We zijn trots om onze aanwezigheid en activiteiten in België te kunnen uitbreiden en versnellen dankzij dit belangrijke partnership met Isabel Group, de grootste fintech-speler die het populairste B2B-ecosysteem voor multibanking en de geprefereerde online betaaloplossing aanbiedt voor bedrijven van om het even welke omvang in België. Samen zullen we onze klanten een vernieuwende betaaloplossing aanbieden voor deviezentransacties, een specifieke klantenondersteuning, onderhandelde tarieven en vergoedingen, en een uitmuntend niveau van vertrouwen dankzij onze Europese banklicentie.

Deze vorm van partnership zit in ons DNA bij Western Union Business Solutions. Wij equiperen en ondersteunen organisaties in heel de wereld die een partner zoeken voor de optimalisering van hun grensoverschrijdende betalingen. We doen dat aan de hand van oplossingen voor het versturen, ontvangen en beheren van internationale betalingen.”

Het Isabel 6-platform wordt ondersteund door de expertise, voorzieningen en technologie van Isabel Group. De Belgische fintech heeft een uitgebreid netwerk van partners en is één van de drie ondernemingen in België (bron: AMPG) die voldoen aan de eisen van de ISO/IEC 20000-1 2011-norm en de bijbehorende certificatie hebben verkregen.

Jean de Crane, CEO bij Isabel Group, voegt eraan toe: “We verwelkomen Western Union Business Solutions graag als nieuw internationaal lid op het Isabel 6-platform voor multibanking. Deze samenwerking zal extra waarde genereren voor onze gemeenschappelijke businessklanten wanneer het gaat om de verwerking van hun betalingen en wisselkoersstrategieën. We kijken uit naar een samenwerking met deze internationale speler binnen ons ecosysteem.”

Over Western Union

The Western Union Company (NYSE: WU) is een wereldwijde marktleider op het gebied van grensoverschrijdende, valutaoverschrijdende betalingen. Ons omnichannel-platform verbindt de digitale en fysieke wereld met elkaar en biedt consumenten en ondernemingen de mogelijkheid om snel, gemakkelijk en veilig geld te verzenden en ontvangen en betalingen te doen. Per 30 juni 2020 bestond ons netwerk uit meer dan 550.000 agentschappen die onze diensten aanbieden in meer dan 200 landen en gebieden, en geld kunnen verzenden naar miljarden rekeningen. Daarnaast is westernunion.com, ons snelst groeiende kanaal in 2019, beschikbaar in meer dan 75 landen plus bijkomende regio’s, om wereldwijd geld te transfereren. Met zijn internationale bereik zorgt Western Union ervoor dat geld beschikbaar wordt voor familie, vrienden en ondernemingen zodat meer mensen over geld kunnen beschikken en de economische groei wordt bevorderd. Ga voor meer informatie naar www.westernunion.com.

Over Isabel Group

Isabel Group koppelt en stroomlijnt de administratieve en financiële processen van ondernemingen. De financiële dienstverlener garandeert een naadloze en betrouwbare uitwisseling van documenten, betalingen en identiteiten, en automatiseert de toegang ertoe. Dit helpt ondernemingen om een inzicht te verwerven in hun financiële stromen en betere bedrijfsbeslissingen te nemen.

Ongeveer 65.000 ondernemingen, 3.000 boekhoudkantoren, 150 softwarepartners en 30 banken werken met of zijn gekoppeld aan de software van Isabel Group: Isabel 6, Seven, Ibanity, CodaBox, ClearFacts, Ponto, BookMate, SignHere, KUBE en Zoomit. Dit houdt in dat Isabel Group instaat voor het beheer van de meest uitgebreide financiële infrastructuur in België. Met meer dan 300 specialisten tekent de groep voor de automatisering van 450 miljoen transacties per jaar of 7,10 miljard euro per dag.