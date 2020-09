Western Union et Isabel Group s'associent pour fournir des services de paiements internationaux aux entreprises belges

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Western Union, un leader mondial dans le domaine des transferts d’argent et des paiements en devises annonce une collaboration entre sa division dédiée aux entreprises, Western Union Business Solutions, et Isabel Group, la plus grande Fintech de Belgique également leader des services de multibanking pour les entreprises et le grand public sur ce marché.

Dans le cadre de ce partenariat, Western Union Business Solutions va permettre aux entreprises qui gèrent leurs opérations bancaires en ligne d’effectuer des paiements internationaux rapidement et facilement via la plateforme multibancaire d’Isabel Group.

La plateforme Isabel 6 compte aujourd’hui 70 000 entreprises clientes qui pourront désormais accéder au réseau international unique de Western Union Business Solutions dans plus de 200 pays et territoires, pour des transactions dans plus de 130 devises. La couverture globale de Western Union Business Solutions, combinée à sa connaissance des marchés locaux, simplifiera les transactions à l’international des utilisateurs de la plateforme Isabel 6. Ces derniers pourront également bénéficier de l'expertise des analystes de Western Union Business Solutions sur les marchés des changes et sur les questions de fluctuations des devises, les aidant ainsi à maitriser le risque de change via une large gamme de produits de couverture.

Marc-Elie Caspar, Directeur France & Benelux chez Western Union Business Solutions, précise :

« Nous sommes fiers d'étendre et d'accélérer notre présence et nos activités en Belgique grâce à ce partenariat clé avec Isabel Group, la Fintech Belge leader sur le marché des services de multibanking et de solutions de paiement en ligne pour les entreprises de toutes tailles. Ensemble, nous offrons aux sociétés utilisatrices d’Isabel 6 les capacités innovantes d’une solution de paiement à l’international, un accompagnement sur mesure, des taux et des frais négociés, ainsi qu’un niveau de sécurité exceptionnel, grâce à notre licence bancaire européenne. Ce type de partenariat fait partie de l’ADN de Western Union Business Solutions. Nous accompagnons partout à travers dans le monde des sociétés qui recherchent un partenaire de confiance capable d’optimiser leurs paiements transfrontaliers grâce à des solutions dédiées à l'envoi, la réception et la gestion des paiements internationaux ».

La plateforme Isabel 6 bénéficie de l'expertise, des ressources et de la technologie d’Isabel Group. La Fintech Belge dispose d'un vaste réseau de partenaires et est l'une des trois sociétés en Belgique (source : AMPG) à répondre aux exigences de la norme ISO/IEC 20000-1 2011 et à avoir obtenu la certification correspondant à cette norme.

Jean de Crane, PDG d’Isabel Group, ajoute : « Nous sommes heureux d'accueillir Western Union Business Solutions comme nouveau membre international de la plateforme multibancaire Isabel 6. Cette collaboration apportera une valeur ajoutée à nos clients BtoB mutuels pour leurs paiements et leurs stratégies de change. Nous nous réjouissons de travailler avec cet acteur international dans notre écosystème ».

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. En reliant le monde numérique et monde physique, notre plateforme omnicanale permet aux consommateurs et aux entreprises de virer des fonds, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 30 juin 2020, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences de détail proposant nos services de marques dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité de virer des fonds à des milliards de comptes. En outre, westernunion.com, notre canal ayant affiché la croissance la plus rapide en 2019, est accessible dans plus de 75 pays et territoires supplémentaires pour effectuer des virements dans le monde entier. Grâce à sa présence mondiale, Western Union transfère des fonds pour mieux connecter les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l’inclusion financière et à la croissance économique. Pour en savoir plus, visitez www.westernunion.com.

A propos d’Isabel Group

Isabel Group relie et simplifie les processus administratifs et financiers des entreprises. Le prestataire de services financiers assure l’échange fluide et fiable de documents, de paiements et d’identifications et automatise l’accès à ceux-ci. Ainsi, les entreprises peuvent mieux comprendre leurs flux financiers et prendre de meilleures décisions opérationnelles.

Quelque 65 000 entreprises, 3 000 cabinets d’expertise comptable, 150 partenaires logiciels et 30 banques travaillent avec ou sont liés aux logiciels d’Isabel Group : Isabel 6, Seven, Ibanity, CodaBox, ClearFacts, Ponto, BookMate, SignHere, KUBE et Zoomit. Isabel Group gère ainsi la plus grande infrastructure financière de Belgique. Le groupe automatise 450 millions de transactions par an, soit 7,10 milliards d’euros par jour. Isabel Group emploie 300 experts.