Merz Aesthetics® escolhe Gwyneth Paltrow como imagem mundial do Xeomin® (incobotulinumtoxinA)

RALEIGH (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Merz Aesthetics, maior empresa especializada de estética médica do mundo, anunciou hoje uma parceria com a atriz, autora e empresária vencedora de um Oscar e um Emmy, Gwyneth Paltrow, para o lançamento da primeira campanha global da empresa para o Xeomin® (incobotulinumtoxinA). O Xeomin (pronunciado foneticamente: Zeo-min) é uma injeção antirrugas aprovada pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sua sigla em inglês) para linhas de expressão exclusivamente purificada para eliminar as proteínas desnecessárias. As mulheres usam o Xeomin há quase 10 anos para dar às rugas entre as sobrancelhas uma aparência mais suave. Como imagem global da marca, Paltrow se junta ao Xeomin para apoiar as mulheres que escolhem a beleza em seus próprios termos e o fazem com produtos comprovados.

“ Para mim, a beleza significa aprofundar a felicidade em vez de tentar perseguir a juventude”, disse Paltrow, de 47 anos, amplamente considerada uma autoridade em beleza e bem-estar. “ E não é nenhum segredo que sou um livro aberto quando se trata de tentar novos regimes de beleza, mas quero saber o que há em um produto antes de colocar qualquer coisa em meu corpo. Encontrar produtos altamente purificados e comprovados é muito importante. Essa é uma das muitas razões pelas quais comecei a usar o Xeomin há alguns anos.”

O Xeomin é uma toxina botulínica tipo A que foi aprovada pela FDA para melhorar temporariamente a aparência de linhas de expressão moderadas a severas entre as sobrancelhas em adultos. O Xeomin ressoa entre as pessoas que buscam resultados de aparência natural.

“ A Gwyneth e eu somos amigos por respeito mútuo, que começou com um desejo compartilhado de sermos fiéis a nós mesmos e abraçar a vontade de se ver e se sentir bem – a definição de envelhecimento elegante”, afirmou Julius Few, médico e fundador do The Few Institute for Aesthetic Plastic Surgery. “ Assim como a Gwyneth, cada vez mais pacientes me dizem que não querem ter uma aparência diferente – só querem que o exterior reflita como se sentem por dentro. O Xeomin, que é apoiado pela ciência, ajuda a dar às linhas de expressão uma aparência mais suave.”

O cerne da campanha está vinculado à filosofia de Paltrow sobre a beleza, que é que as mulheres devem se dar permissão para fazer o que quiserem para se sentir bem. Paltrow e as influencers incentivarão as mulheres a reservar um tempo para si mesmas e priorizar o autocuidado, especialmente agora. Paltrow compartilhará detalhes sobre o que ela faz para se ver e se sentir melhor e pedirá às mulheres que façam o mesmo nas redes sociais usando #DareToSelfCare.

“ É um excelente momento para a Merz Aesthetics e para nossa principal marca, o Xeomin”, comentou Bob Rhatigan, CEO Global da Merz Aesthetics. “ A paixão da Gwyneth por conhecimento e aprendizagem, e sua perspectiva profundamente pessoal sobre beleza e envelhecimento, são qualidades que nós, na Merz Aesthetics, admiramos nela e os valores que compartilhamos como empresa. Não poderíamos estar mais entusiasmados com a parceria, que servirá para educar as mulheres ao redor do mundo sobre um tratamento de linhas de expressão que está purificado exclusivamente sem proteínas desnecessárias.”

Esta será a primeira campanha global de marketing integrado da Merz Aesthetics desde que a empresa anunciou, em novembro de 2019, que operaria de forma independente como a maior empresa especializada de estética médica do mundo.

O Xeomin é comercializado globalmente para indicações de estética médica em mercados selecionados e é conhecido como Bocouture nos mercados europeus.

Sobre a Merz Aesthetics

Somos uma empresa de estética médica com uma longa história de capacitar profissionais de saúde, pacientes e funcionários para viver todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se ver, se sentir e viver como as melhores versões de si mesmas – independentemente de como elas definam isso. Clinicamente comprovado, nosso portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados da pele desenvolvidos para atender às necessidades de cada paciente com os mais altos padrões de segurança e eficácia. Somos conhecidos por construir conexões únicas com clientes, formando uma grande família. Nossa sede mundial está em Raleigh (EUA), com escritórios em 32 países do mundo inteiro. A Merz Aesthetics faz parte do Merz Group, uma empresa familiar fundada em 1908 e com sede em Frankfurt (Alemanha). Saiba mais em merzaesthetics.com.

Sobre a Gwyneth Paltrow

A atriz vencedora do Oscar® Gwyneth Paltrow também é autora de livros de receitas, cantora e empresária. Em 2008, Paltrow fundou a goop. A empresa cresceu e se tornou uma marca de estilo de vida dedicada a ajudar as mulheres a fazerem suas próprias escolhas em várias facetas de suas vidas – desde estilo, viagens, trabalho, alimentação e beleza até bem-estar físico, mental e espiritual. A goop agora tem uma loja digital, uma editora de livros, experiências de comércios varejistas e lojas pop-up, uma série de eventos ao vivo, um programa de televisão na Netflix e suas próprias linhas de produtos, incluindo cuidados com a pele, fragrâncias, roupas, corpo, produtos de banho e suplementos.

Sobre o XEOMIN® (incobotulinumtoxinA)

O XEOMIN® (incobotulinumtoxinA) é uma toxina botulínica tipo A aprovada pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sua sigla em inglês) para melhorar temporariamente a aparência de linhas de expressão moderadas a severas entre as sobrancelhas (linhas glabelares) em adultos. Para obter mais informações, incluindo informações completas sobre a prescrição e o guia de medicação, acesse www.xeominaesthetic.com. Veja abaixo as informações importantes sobre a segurança do consumidor.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR – XEOMIN® (incobotulinumtoxinA)

Leia o Guia de Medicação antes de começar a tomar o XEOMIN (Zeo-min) e sempre que o XEOMIN for administrado a você, pois pode haver novas informações disponíveis. As informações de risco fornecidas aqui não são abrangentes. Saiba mais:

Conversando com seu médico ou farmacêutico

Acessando www.xeominaesthetic.com para obter a rotulagem de produto aprovada pela FDA

Ligando para 1-866-862-1211 (se estiver nos EUA)

Usos

O XEOMIN é um medicamento prescrito que é injetado nos músculos e usado para melhorar a aparência de linhas de expressão moderadas a severas entre as sobrancelhas (linhas glabelares) em adultos por um curto período de tempo (temporário).

Não se sabe se o XEOMIN é seguro e eficaz em pessoas com menos de 18 anos de idade.

Avisos

O XEOMIN pode causar efeitos colaterais graves que podem ser fatais. Ligue para o seu médico ou obtenha ajuda médica imediatamente se tiver algum destes problemas a qualquer momento (de horas a semanas) após o tratamento com o XEOMIN:

Podem ocorrer problemas de deglutição, fala ou respiração horas ou semanas após uma injeção de XEOMIN se os músculos que você usa para respirar e engolir ficarem fracos. A morte pode acontecer como uma complicação se você tiver problemas graves para engolir ou respirar após o tratamento com XEOMIN. As pessoas com certos problemas respiratórios podem precisar usar os músculos do pescoço para ajudá-los a respirar e podem correr maior risco de problemas respiratórios graves com XEOMIN. Os problemas de deglutição podem durar vários meses e, durante esse tempo, você pode precisar de um tubo de alimentação para receber comida e água. Se os problemas de deglutição forem graves, alimentos ou líquidos podem entrar em seus pulmões. Pessoas que já têm problemas para engolir ou respirar antes de tomarem XEOMIN têm maior risco de ter esses problemas.

se os músculos que você usa para respirar e engolir ficarem fracos. A morte pode acontecer como uma complicação se você tiver problemas graves para engolir ou respirar após o tratamento com XEOMIN. Propagação de efeitos de toxinas. Em alguns casos, o efeito da toxina botulínica pode afetar áreas do corpo distantes do local da injeção e causar sintomas de uma doença grave chamada botulismo. Os sintomas do botulismo incluem: perda de força e fraqueza muscular em todo o corpo, visão dupla, visão turva e pálpebras caídas, rouquidão ou alteração ou perda de voz, dificuldade em dizer as palavras com clareza, perda de controle da bexiga, dificuldade em respirar, dificuldade em engolir.

Esses sintomas podem ocorrer horas ou semanas após a administração de uma injeção de XEOMIN. Esses problemas podem fazer com que seja perigoso dirigir um carro ou realizar outras atividades de risco.

Não use o XEOMIN se você for alérgico ao XEOMIN ou a qualquer um dos ingredientes do XEOMIN (consulte o final deste Guia para obter uma lista de ingredientes do XEOMIN), teve uma reação alérgica a qualquer outro produto da toxina botulínica, como rimabotulinumtoxinB (MYOBLOC®), onabotulinumtoxinA (BOTOX®, BOTOX® COSMETIC) ou abobotulinumtoxinA (DYSPORT®) ou tiver uma infecção de pele no local planejado da injeção.

Antes de tomar o XEOMIN, informe o seu médico sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:

tem uma doença que afeta seus músculos e nervos (como esclerose lateral amiotrófica [ELA ou doença de Lou Gehrig], miastenia gravis ou síndrome de Lambert-Eaton)

teve algum efeito colateral de qualquer outra toxina botulínica no passado

tem um problema respiratório, como asma ou enfisema

tem um histórico de problemas de deglutição ou inalação de alimentos ou líquidos para os pulmões (aspiração)

tem problemas de hemorragia

tem pálpebras caídas

tem planos de fazer uma cirurgia

fez uma cirurgia no rosto

está grávida ou planeja engravidar. Não se sabe se o XEOMIN pode prejudicar o seu feto.

está amamentando ou planeja amamentar. Não se sabe se o XEOMIN passa para o leite materno.

Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que toma, incluindo medicamentos com e sem receita, vitaminas e suplementos de ervas. Fale com o seu médico antes de tomar quaisquer novos medicamentos após tomar o XEOMIN.

O uso do XEOMIN com certos medicamentos pode causar efeitos colaterais graves. Não inicie nenhum medicamento novo antes de informar ao seu médico que já recebeu o XEOMIN no passado. Principalmente, informe o seu médico se você

tomou qualquer outro produto da toxina botulínica nos últimos quatro meses

recebeu injeções de toxina botulínica, como rimabotulinumtoxinB (MYOBLOC ® ), onabotulinumtoxinA (BOTOX ® , BOTOX ® COSMETIC) e abobotulinumtoxinA (DYSPORT ® ) no passado. Certifique-se de que seu médico saiba exatamente qual produto você tomou. A dose de XEOMIN pode ser diferente de outros produtos da toxina botulínica que você recebeu.

), onabotulinumtoxinA (BOTOX , BOTOX COSMETIC) e abobotulinumtoxinA (DYSPORT ) no passado. Certifique-se de que seu médico saiba exatamente qual produto você tomou. A dose de XEOMIN pode ser diferente de outros produtos da toxina botulínica que você recebeu. tomou recentemente um antibiótico por injeção

toma relaxantes musculares

toma um medicamento para alergia ou resfriado

toma um remédio para dormir

Pergunte ao seu médico se não tiver certeza se o seu medicamento está listado acima.

Conheça os medicamentos que você toma. Mantenha uma lista dos seus medicamentos para mostrar ao seu médico e farmacêutico sempre que receber um novo medicamento.

Possíveis efeitos colaterais

O XEOMIN pode causar efeitos colaterais graves que podem ser fatais, incluindo reações alérgicas. Os sintomas de uma reação alérgica ao XEOMIN podem incluir: coceira, erupção cutânea, vermelhidão, inchaço, respiração ofegante, sintomas de asma ou tontura ou sensação de desmaio. Informe o seu médico ou procure ajuda médica imediatamente se tiver sibilos ou sintomas de asma, ou se sentir tonturas ou desmaiar. Veja “Avisos”.

O efeito colateral mais comum do XEOMIN em pessoas com linhas glabelares inclui:

dor de cabeça

Esses não são todos os efeitos colaterais possíveis do XEOMIN. Ligue para o seu médico para obter aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais. Se estiver nos EUA, você pode relatar os efeitos colaterais à FDA ligando para 1-800-FDA-1088.

Informações gerais sobre o uso seguro e eficaz do XEOMIN

Os medicamentos às vezes são prescritos para fins diferentes dos listados no Guia de Medicação. Você pode pedir ao seu farmacêutico ou médico informações sobre o XEOMIN destinadas a profissionais de saúde.

Ingrediente ativo: toxina botulínica tipo A

Ingredientes inativos: albumina humana e sacarose

Consulte as Informações completas sobre a prescrição e o Guia de Medicação do XEOMIN.

