Merz Aesthetics® se pone en contacto con Gwyneth Paltrow como el rostro global de Xeomin® (incobotulinumtoxinA)

RALEIGH, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, el mayor negocio dedicado a la estética médica del mundo, ha anunciado hoy una asociación con la actriz, autora y empresaria ganadora de un Oscar y un Emmy, Gwyneth Paltrow, para el lanzamiento de la primera campaña mundial de la compañía para Xeomin® (incobotulinumtoxinA). Xeomin (pronunciado fonéticamente: Zeo-min) es una inyección antiarrugas aprobada por la FDA para las arrugas del ceño, purificada de manera única para eliminar las proteínas innecesarias. Las mujeres han estado usando Xeomin durante casi 10 años para dar a esas arrugas del entrecejo una apariencia más suave. Como rostro global de la marca, Paltrow se une a Xeomin en la posición de las mujeres que eligen la belleza en sus propios términos y lo hacen con productos de eficacia probada.

«Para mí, la belleza implica profundizar en la felicidad en lugar de tratar de perseguir la juventud», comentó Paltrow, de 47 años, quien es considerada una autoridad en belleza y bienestar. «Y no es ningún secreto que sea un libro abierto cuando se trata de probar nuevos regímenes de belleza, pero quiero saber lo que hay en un producto antes de poner nada en mi cuerpo. Encontrar productos altamente purificados y probados es muy importante. Esa es una de las muchas razones por las que empecé a usar Xeomin hace unos años».

Xeomin es una toxina botulínica tipo A que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para mejorar de manera temporal el aspecto de las líneas del entrecejo de moderadas a importantes en los adultos. Xeomin resuena en las personas que buscan resultados de aspecto natural.

«Gwyneth y yo hemos sido amigos nacidos del respeto mutuo, que comenzó con un deseo compartido de ser fieles a uno mismo y de abrazar el deseo de verse y sentirse lo mejor posible. La definición de envejecimiento con gracia», declaró Julius Few, MD, fundador del Instituto Few de Cirugía Plástica Estética. «Al igual que Gwyneth, cada vez más pacientes me dicen que no quieren verse diferentes, solo quieren que el exterior refleje lo que sienten en el interior. Xeomin, que está respaldado por la ciencia, ayuda a dar a sus líneas del ceño una apariencia más suave».

El corazón de la campaña se relaciona con la filosofía de Paltrow sobre la belleza, que es que las mujeres deben darse el permiso de hacer lo que quieran para sentirse bien. Paltrow y personas influyentes animarán a las mujeres a tomarse tiempo para sí mismas y priorizar el autocuidado, especialmente ahora. Paltrow compartirá detalles sobre lo que hace para verse y sentirse mejor, y pedirá a las mujeres que hagan lo mismo en las redes sociales usando #DareToSelfCare.

«Es un momento muy emocionante para Merz Aesthetics y para nuestra marca insignia, Xeomin», destacó Bob Rhatigan, director ejecutivo de Merz Aesthetics. «La pasión de Gwyneth por el conocimiento y el aprendizaje, y su perspectiva profundamente personal sobre la belleza y el envejecimiento, son todas cualidades que en Merz Aesthetics admiramos en ella, y los valores que compartimos como empresa. No podríamos estar más emocionados de asociarnos con ella para educar a las mujeres de todo el mundo acerca de un tratamiento para la línea del ceño que está purificado de manera única sin proteínas innecesarias».

Para obtener más información sobre Xeomin y buscar un médico cerca de su domicilio, visite XeominAesthetic.com donde podrá acceder a la herramienta Buscar un proveedor. Siga a @XeominAesthetic para estar al tanto de las últimas noticias de Gwyneth.

Esta será la primera campaña global de marketing integrado para Merz Aesthetics desde que la compañía anunció en noviembre de 2019 que operaría de forma independiente como el mayor negocio dedicado a la estética médica a nivel mundial.

Xeomin se comercializa a nivel mundial para indicaciones de estética médica en mercados seleccionados, y se denomina Bocouture en los mercados europeos.

Acerca de Merz Aesthetics

En Merz Aesthetics, somos una empresa de estética médica con un largo historial de capacitar a los profesionales sanitarios, pacientes y empleados para vivir cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a la gente de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como las mejores versiones de sí mismas, como sea que lo definan. Clínicamente probada, nuestra cartera de productos incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente con los más altos estándares de seguridad y eficacia. Somos conocidos por crear conexiones únicas con clientes que se sienten como una familia. Nuestra sede central se encuentra en Raleigh, Carolina del Norte, EE. UU., con sedes en 32 países de todo el mundo. Merz Aesthetics forma parte del Grupo Merz, una empresa familiar fundada en 1908 y con sede en Fráncfort, Alemania. Obtenga más información en merzaesthetics.com.

Acerca de Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, actriz ganadora de un Oscar®, también es una autora de libros de cocina, cantante y empresaria. En 2008, Paltrow fundó goop desde la mesa de su cocina. goop se ha convertido en una marca de estilo de vida dedicada a ayudar a las mujeres a que sus propias elecciones cuenten en las diversas facetas de sus vidas, desde el estilo, los viajes, el trabajo, la comida y la belleza hasta el bienestar físico, mental y espiritual. goop cuenta ahora con una tienda digital muy bien editada, un sello de libros, experiencias de venta minorista permanentes y emergentes, una serie de eventos en directo, un programa de televisión en Netflix y sus propias líneas de productos, que incluyen productos para el cuidado de la piel, fragancias, prendas de vestir, productos corporales, de baño y complementos.

Acerca de XEOMIN® (incobotulinumtoxinA)

XEOMIN® (incobotulinumtoxinA) es una toxina botulínica tipo A aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para mejorar de manera temporal el aspecto de las líneas del entrecejo de moderadas a importantes (líneas glabelares) en adultos. Para obtener más información, incluida la Información de prescripción completa y la Guía de medicamentos, visite www.xeominaesthetic.com. Consulte a continuación la Información importante sobre la seguridad para el consumidor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD DE XEOMIN® PARA EL CONSUMIDOR

Lea la Guía del Medicamento antes de comenzar a recibir XEOMIN (pronunciado Zeo-min) y cada vez que le administren XEOMIN ya que puede haber información nueva. La información sobre los riesgos que se indica aquí no es completa. Para informarse más:

Hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico

Visite www.xeominaesthetic.com para obtener la etiqueta del producto aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA)

Llame al: 1-866-862-1211

Usos

XEOMIN es un medicamento de receta que se inyecta en los músculos y se usa para mejorar la apariencia de arrugas moderadas a graves entre las cejas (líneas glabelares) en adultos por un tiempo corto (temporal).

No se sabe si el XEOMIN es seguro y efectivo en menores de 18 años.

Advertencias

XEOMIN puede causar efectos secundarios graves que pueden poner la vida en peligro. Llame a su médico u obtenga ayuda médica inmediatamente si tiene alguno de estos problemas en cualquier momento (horas a semanas) después del tratamiento con XEOMIN:

Problemas para tragar, hablar o respirar. Estos problemas pueden suceder horas a semanas después de la inyección de XEOMIN si los músculos que usa para respirar y tragar se debilitan después de la inyección. La muerte puede suceder como una complicación si tiene problemas graves para tragar o respirar después del tratamiento con XEOMIN. Es posible que las personas con ciertos problemas de respiración necesiten usar los músculos del cuello para ayudarles a respirar. Estos pacientes pueden correr mayor riesgo de tener problemas graves de respiración con XEOMIN. Los problemas de deglución pueden durar varios meses. Las personas que no pueden tragar bien pueden necesitar una sonda de alimentación para recibir alimento y agua. Si los problemas de deglución son graves, el alimento o los líquidos podrían pasar a los pulmones. Las personas que ya tienen problemas de deglución o respiración antes de recibir XEOMIN corren el mayor riesgo de tener estos problemas.

si los músculos que usa para respirar y tragar se debilitan después de la inyección. La muerte puede suceder como una complicación si tiene problemas graves para tragar o respirar después del tratamiento con XEOMIN. Difusión de los efectos de la toxina. En algunos casos, el efecto de la toxina botulínica podría afectar áreas del cuerpo lejos del lugar de la inyección y causar síntomas de una condición grave llamada botulismo. Los síntomas del botulismo incluyen: pérdida de fortaleza y debilidad muscular por todo el cuerpo, visión doble, visión borrosa y párpados caídos, ronquera o cambio o pérdida de la voz, problemas de claridad en las palabras, pérdida del control de la vejiga, problemas de respiración y problemas de deglución.

Estos síntomas pueden aparecer horas o semanas después de recibir una inyección de XEOMIN. Estos problemas pueden hacer que no sea seguro para usted conducir un coche o hacer otras actividades peligrosas.

No use XEOMIN si tienes alergia a XEOMIN o a cualquier ingrediente en XEOMIN (consulte el final de esta guía para ver una lista de ingredientes en XEOMIN); tuvo una reacción alérgica a cualquier otro producto de toxina botulínica, tal como rimabotulinumtoxinB (MYOBLOC®), onabotulinumtoxinA (BOTOX®, BOTOX® COSMETIC), o abobotulinumtoxinA (DYSPORT®) o tiene una infección de la piel en el lugar en que tiene previsto recibir la inyección.

Antes de recibir el XEOMIN, comunique a su médico todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

tiene una enfermedad que afecta tus músculos y nervios (tal como la esclerosis lateral amiotrófica [ELA o enfermedad de Lou Gehrig], miastenia grave o síndrome de Lambert - Eaton)

ha tenido algún efecto secundario de cualquier otra toxina botulínica en el pasado

tiene un problema respiratorio como asma o enfisema

tiene antecedentes de problemas de deglución o de inhalación de alimentos o líquidos en los pulmones (aspiración)

tiene problemas de hemorragias

tiene párpados caídos

tiene una cirugía prevista

se ha sometido a una cirugía en su cara

está embarazada o piensa quedarse embarazada. No se sabe si la XEOMIN puede dañar al feto.

está amamantando o tiene previsto amamantar. No se sabe si la XEOMIN pasa a la leche materna.

Dígale a su médico todos los medicamentos que toma, incluidos los de venta con o sin receta, las vitaminas y los suplementos herbarios. Hable con su médico antes de tomar cualquier medicamento nuevo después de recibir la XEOMIN.

El uso de la XEOMIN junto con otros medicamentos puede causar efectos secundarios graves.No comience a tomar nuevos medicamentos hasta que le haya dicho a su médico que ha recibido la XEOMIN en el pasado. En especial, dígale a su médico si

ha recibido algún otro producto de toxina botulínica en los últimos cuatro meses

ha recibido inyecciones de toxina botulínica, tales como rimabotulinumtoxinB (MYOBLOC ® ), onabotulinumtoxinA (BOTOX ® , BOTOX ® COSMETIC) y abobotulinumtoxinA (DYSPORT ® ) en el pasado. Asegúrese de que su médico sepa exactamente qué producto recibió. La dosis de XEOMIN puede ser diferente a los otros productos de toxina botulínica que haya recibido.

), onabotulinumtoxinA (BOTOX , BOTOX COSMETIC) y abobotulinumtoxinA (DYSPORT ) en el pasado. Asegúrese de que su médico sepa exactamente qué producto recibió. La dosis de XEOMIN puede ser diferente a los otros productos de toxina botulínica que haya recibido. se le ha administrado recientemente un antibiótico inyectado

toma relajantes musculares

toma algún medicamento para la alergia o la gripe

toma algún somnífero

Pregúntele a tu médico si no está seguro si su medicamento es uno de los que está en la lista indicada anteriormente.

Conozca los medicamentos que toma. Lleve consigo una lista de sus medicamentos para mostrársela al médico y al farmacéutico cada vez que adquiera un nuevo medicamento.

Posibles efectos secundarios

XEOMIN puede causar otros efectos secundarios graves, incluso reacciones alérgicas. Los síntomas de una reacción alérgica a XEOMIN pueden incluir: comezón, sarpullido, enrojecimiento, inflamación, sibilancias, síntomas de asma, mareo o sensación de desmayo. Comunique a su médico u obtenga ayuda médica inmediatamente si tiene sibilancias o síntomas de asma, o se marea o desmaya.Consulte “Advertencias”

Los efectos secundarios más comunes de la XEOMIN en personas con líneas glabelares incluyen:

cefaleas

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de XEOMIN. Llame a su médico para que le aconseje sobre los efectos secundarios. Puede denunciar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de XEOMIN

A veces se prescriben medicamentos para fines distintos de los que figuran en la Guía de Medicamentos. Puede pedir a su farmacéutico o médico información sobre el XEOMIN que está dirigida a los profesionales de la salud.

Ingrediente activo: toxina botulínica tipo A

Ingredientes inactivos: albumina humana y sacarosa

Consulte la Información de prescripción completa de XEOMIN® y la Guía de medicamentos.

Copyright © 2020 Merz Pharmaceuticals, LLC. Todos los derechos reservados.

MERZ AESTHETICS y XEOMIN son marcas registradas de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

Botox, Dysport y Myobloc son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

goop® es una marca registrada de goop, Inc.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.