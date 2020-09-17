DEWA將於2020年10月26-28日舉辦虛擬WETEX暨杜拜太陽能展

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--杜拜水電局(DEWA)將於2020年10月26-28日以虛擬方式舉辦第22屆水資源、能源、環保科技展(WETEX)暨第5屆杜拜太陽能展。這兩場展覽將為參展商提供全新的體驗，能夠以創新的方式展示其產品，透過3D客製化攤位來滿足各公司的需求。活動還將利用最新智慧科技帶來會議、研討會和工作坊。

DEWA董事總經理兼執行長、WETEX暨杜拜太陽能展創辦人兼主席Saeed Mohammed Al Tayer閣下表示：「21年來，WETEX已經成為規模最大、最重要的全球性水資源、環境和能源展之一。透過我們英明的領導層，我們已經瞭解了將挑戰轉變為契機的重要意義。由於COVID-19疫情，大多數國家採取謹慎的措施，2020年WETEX暨杜拜太陽能展將利用DEWA一流的數位基礎設施以虛擬方式舉辦。這將為參展商帶來非凡的體驗，幫助他們接觸到全世界更多的參觀者。」

Al Tayer解釋道，WETEX暨杜拜太陽能展為公私企業提供了絕佳的機會，讓他們能夠接觸到能源、水資源、再生能源、環境和永續發展領域的數千名參觀者、官員和決策者。他們將能夠進行交易，建立合作夥伴關係，並瞭解市場需求，鑑於阿拉伯聯合大公國和該地區太陽能光電技術的使用率增加，這就顯得尤為重要。

DEWA業務支援和人力資源執行副總裁、WETEX銷售、後勤和贊助委員會負責人Yousef Al Akraf博士表示，今年的展覽是瞭解再生能源、水資源和永續發展領域最新智慧科技和創新解決方案的重要機會。藉此，參觀者將能夠參與專業的研討會和工作坊，與綠色經濟、智慧城市、創新和永續發展的全球專家交流互動。他指出，2019年WETEX暨杜拜太陽能展吸引了89個國家的2,350家參展商和38,718人次參觀者。

如欲查閱WETEX暨杜拜太陽能展的更多資訊，請造訪www.wetex.ae。

*來源：AETOSWire

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