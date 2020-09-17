DEWA将于2020年10月26-28日举办虚拟WETEX暨迪拜太阳能展

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--迪拜水电局(DEWA)将于2020年10月26-28日以虚拟方式举办第22届水资源、能源、环保科技展(WETEX)暨第5届迪拜太阳能展。这两场展览将为参展商带去全新的体验，能够以创新的方式展示其产品，通过3D定制展位满足各公司的需求。活动还将利用最新智能科技带来会议、研讨和工作坊。

DEWA董事总经理兼首席执行官、WETEX暨迪拜太阳能展创始人兼主席Saeed Mohammed Al Tayer阁下表示：“21年来，WETEX已经成为规模最大、最重要的全球性水资源、环境和能源展之一。通过我们英明的领导层，我们已经了解了将挑战转变为机遇的重要意义。由于COVID-19疫情大多数国家采取了谨慎的措施，2020年WETEX暨迪拜太阳能展将借助DEWA一流的数字基础设施以虚拟方式举办。这将为参展商带来非凡的体验，帮助他们接触到全世界更多的参观者。”

Al Tayer解释称，WETEX暨迪拜太阳能展为公私企业提供了绝佳的机会，让他们能够接触到能源、水资源、可再生能源、环境和可持续发展领域数千参观者、官员和决策者。他们将能够开展交易，建立合作伙伴关系，并了解市场需求，鉴于阿联酋和该地区太阳能光伏技术的使用率增加，这就显得尤为重要。

DEWA业务支持和人力资源执行副总裁、WETEX销售、后勤和赞助委员会负责人Yousef Al Akraf博士表示，今年的展览是了解可再生能源、水资源和可持续发展领域最新智能技术和创新解决方案的重要机会。借此，参观者将能够参与专业的研讨会和工作坊，与绿色经济、智慧城市、创新和可持续发展的全球专家交流互动。他指出，2019年WETEX暨迪拜太阳能展吸引了89个国家的2,350家参展商和38,718人次参观者。

如需查阅WETEX暨迪拜太阳能展的更多信息，请访问www.wetex.ae。

*来源：AETOSWire

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