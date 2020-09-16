武田启用新的研发细胞治疗药物制造设施，以支持扩展下一代临床项目

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)（简称“武田”）今天宣布在其位于马萨诸塞州波士顿的研发总部启用占地24,000平方英尺的全新研发细胞治疗药物制造设施，以扩大其细胞治疗药物产能。该设施可提供端到端研发胜任力，并将加快武田开发下一代细胞治疗药物的努力，初期将专注于肿瘤，并有望扩展到其他治疗领域。

武田肿瘤治疗领域部主管Chris Arendt, Ph.D.表示：“我们正与一些世界最优秀的科学家和创新者合作，建立高度差异化的免疫肿瘤产品管线，跃入具备治愈潜力的新模式和新机制。已有三个肿瘤细胞治疗药物项目进入临床，另有两个预定于2021财年进入临床，藉此我们正紧锣密鼓且有的放矢地为患者工作。该新设施可帮助我们迅速升级产能，藉此我们能同步推进多个高度分化的细胞治疗药物项目。 ”

肿瘤细胞治疗药物是一种使用基因修饰的免疫细胞来发现并杀死癌细胞的免疫治疗药物。由于细胞治疗药物是从活细胞改造而来，因此需要在高度管制的环境中制造，以保持清洁度、一致性和污染控制。每个肿瘤细胞治疗药物平台对如何配制、制造、运输和最终施用于患者都有独特的工艺要求。武田正在研究肿瘤领域的多个在研平台，这是其再定向免疫重点的一部分，下一代细胞治疗药物是这些平台其中之一。武田的多元化免疫肿瘤项目产品线可驾驭先天的免疫力，包括通过创新的细胞治疗药物、免疫接合平台、先天免疫调节、新型支架免疫检查点平台和溶瘤病毒。

旨在加快细胞治疗药物研发的专用设施

该研发细胞治疗药物制造设施将生产细胞治疗药物，用于从发现到枢纽性2b期临床试验的临床评估。当前的良好生产规范(cGMP)设施旨在满足美国、欧盟和日本监管部门对细胞治疗药物制造的所有要求，以支持武田在全球的临床试验。这将有助于构筑武田的细胞治疗药物胜任力和产能，以推进多个下一代肿瘤细胞治疗药物平台和项目，世界级合作者包括诺贝尔奖得主、京都大学的Shinya Yamanaka, M.D., Ph.D.（诱导多能干细胞）、Gamma Delta Therapeutics的Adrian Hayday, Ph.D.（γ δ T细胞）、Noile-Immune Biotech的Koji Tamada, M.D., Ph.D.（铠装型CAR-T）、纪念斯隆·凯特琳癌症中心的Michel Sadelain, M.D., Ph.D.（下一代CAR）和德克萨斯大学MD安德森癌症中心的Katy Rezvani, M.D., Ph.D. (CAR-NK)。

武田与MD Anderson正在开发一种潜在的同类最佳同种异体细胞治疗药物产品(TAK-007)，这款1/2期靶向作用于CD19的嵌合抗原受体定向自然杀伤(CAR-NK)细胞治疗药物有望开箱即用，正在研究用于复发或难治非霍奇金淋巴瘤(NHL)和慢性淋巴细胞白血病(CLL)患者。武田细胞治疗药物项目的另两项1期研究近期也已启动：与纪念斯隆·凯特琳癌症中心(MSK)合作开发的下一代CAR-T信号传导域19(T2)28z1xx CAR T细胞(TAK-940)，用于治疗复发/难治性B细胞癌症，与Noile-Immune Biotech合作开发的一款细胞因子和趋化因子铠装型CAR-T (TAK-102)，用于治疗既往治疗过的、表达GPC3的实体瘤。Sadelain博士和MSK通过MSK与武田之间的许可协议，拥有本新闻稿内容相关的知识产权和相关利益。

驾驭武田细胞治疗药物转化引擎的力量

研发与商品化制造之间的积极深入合作对于开发和交付下一代细胞治疗药物至关重要。武田细胞治疗药物转化引擎(CTTE)通过研发和商品化的各个阶段，连通临床转化科学、产品设计、开发和制造。它在单片厂区提供生物工程、化学、制造和控制(CMC)、数据管理、分析以及临床与转化功能，以克服细胞治疗药物开发中遇到的众多制造挑战。

武田细胞治疗药物部制药科学和转化引擎主管Stefan Wildt, Ph.D.表示：“我们的细胞治疗药物团队的近在咫尺和架构允许我们迅速将我们学到的知识应用于多元化的下一代细胞治疗药物阵容，包括CAR NK、铠装型CAR-T和γ δ T细胞，等等。在制造和临床开发领域获得的见解能在我们的全球研究、制造和质量团队中迅速分享，这是我们尽力向患者尽快交付潜在的变革性治疗的一项关键能力。”

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)是一家总部位于日本的以价值观为基础的研发驱动型跨国生物制药翘楚，致力于将科学转化为高度创新的药品，从而为患者提供更佳的健康和更光明的未来。武田的研究努力专注于四大治疗领域：肿瘤学、罕见病、神经科学和胃肠病学(GI)。我们同时在血浆衍生治疗药物和疫苗领域进行针对性研发投入。我们正在专注于开发有助于改善患者生活的高度创新的药品，努力推进新治疗选择的前沿，并发挥我们的升级版协作研发引擎和能力的优势，以研制强大的、多样化模式的后续产品线。我们的员工致力于改善患者的生活品质，在约80个国家与我们的合作伙伴在医疗保健领域携手合作。

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