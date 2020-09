American Express annuncia piani di espansione per le lounge Centurion® in due importanti aeroporti statunitensi e si prepara ad accogliere i viaggiatori con nuove pratiche sanitarie e di sicurezza

New “Centurion Lounge Commitment” health and safety protocols (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Oggi American Express (NYSE: AXP) ha annunciato i progetti di espansione che interesseranno due delle esclusive lounge Centurion e ha presentato i 'Centurion Lounge Commitment', una serie di nuovi protocolli e pratiche in materia di sanità e sicurezza che verranno implementati in tutte le lounge Centurion in occasione della loro riapertura, in alcuni casi a partire dai primi di ottobre. La lounge Centurion dell'aeroporto LaGuardia (LGA) di New York sarà collocata in ambienti più ampi nel nuovissimo Terminal B mentre l'attuale lounge Centurion dell'aeroporto internazionale McCarran (LAS) di Las Vegas sarà ingrandita e ridisegnata, come precedentemente annunciato.

"La salute, la sicurezza e il comfort dei nostri Titolari di carta e colleghi restano la nostra principali priorità, mentre puntiamo a espandere e riaprire le nostre iconiche lounge Centurion a livello globale", ha affermato Alexander Lee, vicepresidente di Travel Experiences & Benefits. "Crediamo che viaggiare sia fondamentale per lo stile di vita dei nostri Titolari di carta e, come loro, siamo impazienti di poterci spostare di nuovo in tutto il mondo. Siamo entusiasti di accoglierli di nuovo nelle nostre lounge Centurion".

Migliorare l'esperienza presso le lounge Centurion di LAS e LGA:

Il rinnovamento delle lounge Centurion presso l'aeroporto LaGuardia di New York e l'aeroporto internazionale McCarran di Las Vegas verrà completato nel 2021. Gli ambienti ampliati presenteranno una serie di servizi per i Titolari di carta, quando riprenderanno a viaggiare.

La lounge Centurion di LGA , con le sue dimensioni raddoppiate, sarà collocata in uno spazio situato dopo i controlli, all'interno del nuovissimo e modernissimo Terminal B. La nuova lounge includerà un salone familiare, più postazioni di lavoro, salotti privati con telefono e, infine, offrirà una panoramica sullo skyline di New York.

, con le sue dimensioni raddoppiate, sarà collocata in uno spazio situato dopo i controlli, all'interno del nuovissimo e modernissimo Terminal B. La nuova lounge includerà un salone familiare, più postazioni di lavoro, salotti privati con telefono e, infine, offrirà una panoramica sullo skyline di New York. La superficie della primissima lounge Centurion, aperta presso l'aeroporto LAS nel 2013, passerà dagli attuali 9.000 piedi quadri circa a oltre 13.400 piedi quadri. Totalmente rinnovata, questa lounge proporrà ulteriori aree multifunzione, nuovi salottini privati con telefono, una reception di concezione moderna, postazioni di lavoro e altro ancora.

American Express lavora anche all'apertura delle sue lounge più nuove, nei prossimi mesi dell'anno, all'aeroporto John F. Kennedy di New York, a Heathrow (Londra) e all'aeroporto internazionale di Denver.

Un ambiente sano e sicuro grazie ai protocolli Centurion Lounge Commitment

Mentre le nostre lounge Centurion continuano a restare chiuse a causa della malattia da COVID-19, American Express lancia il protocollo Centurion Lounge Commitment a ulteriore supporto della salute e della sicurezza dei Titolari della carta e dei colleghi, in previsione della riapertura delle lounge. Secondo Amex Trendex*, un rapporto sulle tendenze a cura di American Express, quasi 2 consumatori su 3 affermano che le politiche e le procedure per la salute e la sicurezza (39%) o la flessibilità (25%) sono i criteri più importanti per la prenotazione di un prossimo viaggio.

I Titolari di carta usufruiranno di nuove pratiche di salute e sicurezza, come i posti a sedere nel rispetto del distanziamento sociale, la capacità ridotta, la maggior frequenza delle pulizie, l'obbligo di indossare la mascherina per accedere alla lounge, il cibo servito che rimpiazzerà la scelta al buffet e altro ancora. Per un'esperienza di check-in senza contatto, i Titolari di carta possono scaricare l'app American Express® e utilizzare la funzione per il check-in mobile. Queste pratiche saranno rivalutate su base continuativa, per adattarle alle esigenze dei Titolari di carta e a quanto disposto dai governi statali e locali e dalle autorità sanitarie. Per ulteriori informazioni: thecenturionlounge.com/reopening.

Alcune persone potrebbero non sentirsi pronte a viaggiare da subito, ma Amex Trendex* ha rilevato che oltre la metà (56%) dei consumatori che viaggia abitualmente sulle linee nazionali pensa che si sentirà a proprio agio se dovesse raggiungere una destinazione nazionale entro sei mesi. American Express sta valutando quando riaprire le lounge Centurion sulla base di diversi fattori, tra cui la prevalenza dei casi locali di COVID-19, e adotterà un approccio graduale, a seconda delle località. L'azienda prevede di riaprire le lounge Centurion all'aeroporto di Seattle-Tacoma e all'aeroporto internazionale di Filadelfia il 5 ottobre 2020, mentre le altre sedi riapriranno in seguito.

Metodologia utilizzata per Amex Trendex*:

Questo sondaggio online è stato effettuato da Morning Consult tra il 18 e il 20 agosto 2020, su un campione nazionale di 2.000 viaggiatori generici con un reddito familiare di almeno 70.000 dollari USA e definiti come adulti (18+), che avevano viaggiato in aereo almeno una volta nel 2019. I risultati dell'indagine presentano un margine di errore di 2 punti percentuali in più o in meno.

