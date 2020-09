American Express kondigt plannen aan om Centurion® Lounges uit te breiden in twee grote Amerikaanse luchthavens en treft voorbereidingen om reizigers te verwelkomen met nieuwe gezondheids- en veiligheidspraktijken

New “Centurion Lounge Commitment” health and safety protocols (Photo: Business Wire)

Rendering of Centurion Lounge at New York's LaGuardia Airport (Photo: Business Wire)

Rendering of Centurion Lounge at New York's LaGuardia Airport (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde American Express (NYSE: AXP) plannen aan om twee van haar karakteristieke Centurion Lounges uit te breiden en introduceerde het bedrijf The Centurion Lounge Commitment, een reeks nieuwe gezondheids- en veiligheidsprotocollen en -praktijken die in alle Centurion Lounges worden ingevoerd zodra ze heropend worden (sommige vanaf begin oktober). De Centurion Lounge op LaGuardia Airport (LGA) in New York zal verhuizen naar een grotere locatie in de gloednieuwe Terminal B, en zoals eerder aangekondigd, zal de huidige Centurion Lounge op de McCarran International Airport (LAS) van Las Vegas worden uitgebreid en opnieuw ontworpen.

"De gezondheid, veiligheid en comfort van onze kaartleden en collega's blijft onze topprioriteit bij het uitbreiden en heropenen van onze iconische Centurion Lounges over de hele wereld," aldus Alexander Lee, Vice President Travel Experiences & Benefits. "Wij zijn van mening dat reizen de kern is van de levensstijl van onze kaartleden, en net als zij kijken we uit naar de dag dat we weer de wereld rond kunnen reizen. We zijn verheugd ze binnenkort weer te verwelkomen in onze Centurion Lounges."

Upgrade van de Centurion Lounge Experience op LAS en LGA:

De renovaties van de Centurion Lounges op de luchthaven LaGuardia in New York en de internationale luchthaven McCarran in Las Vegas zullen in 2021 worden voltooid. De uitgebreide lounges zullen een reeks voorzieningen bieden waar kaartleden van kunnen genieten wanneer ze weer op reis gaan.

The Centurion Lounge op LGA zal in omvang verdubbelen en verhuizen naar een ruimte na het beveiligingspunt in de gloednieuwe, ultramoderne Terminal B van de luchthaven. De nieuwe lounge beschikt over een gezinsruimte, extra werkplekken, privé-telefoonruimtes en uitzicht op de skyline van New York City.

zal in omvang verdubbelen en verhuizen naar een ruimte na het beveiligingspunt in de gloednieuwe, ultramoderne Terminal B van de luchthaven. De nieuwe lounge beschikt over een gezinsruimte, extra werkplekken, privé-telefoonruimtes en uitzicht op de skyline van New York City. De voetafdruk van de allereerste Centurion Lounge, geopend op LAS in 2013, zal worden uitgebreid van 835 vierkante meter naar meer dan 1240 vierkante meter. De nieuw ontworpen lounge krijgt extra multifunctionele ruimtes, nieuwe privé-telefoonruimtes, nieuw ontworpen receptie- en werkruimtes en meer.

American Express werkt ook aan de opening van haar nieuwste lounge-locaties later dit jaar op de New Yorkse luchthaven John F. Kennedy, op London Heathrow Airport en de internationale luchthaven van Denver.

De creatie van een gezonde en veilige omgeving met The Centurion Lounge Commitment:

Terwijl onze Centurion Lounges nog steeds gesloten zijn vanwege COVID-19, introduceert American Express The Centurion Lounge Commitment om de gezondheid en veiligheid van kaartleden en collega's verder te ondersteunen wanneer de lounges weer opengaan. Volgens de Amex Trendex*, een trendrapport van American Express, zegt bijna 2 op de 3 consumenten dat gezondheids- en veiligheidsbeleidsmaatregelen en -procedures (39%) of flexibiliteit (25%) het belangrijkst zijn bij het boeken van toekomstige reizen.

Kaartleden zullen nieuwe gezondheids- en veiligheidspraktijken ervaren, zoals zitplaatsen met sociale afstand, verminderde capaciteit, verhoogde schoonmaakfrequentie, vereisten om een gezichtsbedekking te dragen bij het betreden van de lounge, eten geserveerd in plaats van buffetten, en meer. Voor een contactloze incheckervaring kunnen kaartleden de American Express®-app downloaden en de functie Mobile Check-in gebruiken. downloaden en de functie Mobile Check-in gebruiken. Deze praktijken zullen voortdurend opnieuw worden geëvalueerd om rekening te houden met de behoeften van kaartleden en de vereisten van nationale en lokale overheden en gezondheidsautoriteiten. Lees hier meer: thecenturionlounge.com/reopening.

Hoewel sommigen vandaag misschien nog niet klaar zijn om te reizen, bleek uit de Amex Trendex* dat meer dan de helft (56%) van de consumenten die doorgaans in het binnenland reizen, verwachten dat ze zich binnen zes maanden op hun gemak zullen voelen om naar een binnenlandse bestemming te reizen. American Express evalueert wanneer het de Centurion Lounge-locaties moet heropenen op basis van verschillende factoren, waaronder de lokale prevalentie van COVID-19-gevallen, en zal een gefaseerde aanpak volgen, locatie voor locatie. Het bedrijf verwacht op 5 oktober 2020 de Centurion Lounges op de luchthavens Seattle-Tacoma en Philadelphia International te heropenen, en er zullen nog meer locaties volgen.

*Amex Trendex -methodologie:

Deze online peiling werd uitgevoerd door Morning Consult tussen 18 en 20 augustus 2020 onder een nationale steekproef van 2.000 reizigers uit de algemene bevolking met een gezinsinkomen van ten minste $ 70.000, en gedefinieerd als volwassenen (ouder dan 18) die minstens één keer per vliegtuig reisden in 2019. De resultaten van de enquête hebben een foutenmarge van plus of min 2 procentpunten.

OVER AMERICAN EXPRESS

American Express is een wereldwijd geïntegreerd betalingsbedrijf dat klanten toegang biedt tot producten, inzichten en ervaringen die levens verrijken en zakelijk succes opbouwen. Ga voor meer informatie naar americanexpress.com en neem contact met ons op via facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress en youtube.com/americanexpress.

Belangrijke links naar informatie over producten, diensten en maatschappelijk verantwoord ondernemen: kosten en creditcards, zakelijke creditcards, reisdiensten, cadeaubonnen, prepaidkaarten, handelaarsdiensten, Accertify, InAuth, bedrijfskaart, zakenreizen en maatschappelijk verantwoord ondernemen: .

OVER THE CENTURION LOUNGE

De Centurion Lounge is het karakteristieke loungeprogramma binnen de bredere American Express Global Lounge Collection, met toegang tot American Express Centurion Lounges, internationale American Express-lounges, Delta Sky Club® voor kaartleden die op Delta vliegen, Priority PassTM Select Lounges bij inschrijving, Airspace Lounges, MAG U.S. Escape Lounges en Plaza Premium Lounges - in totaal meer dan 1.300 lounges in 140 landen en meer.

Toegang tot The Centurion Lounge is gratis en exclusief voor Platinum Card-leden, Centurion-leden en Delta SkyMiles® Reserve Card-leden. Platinum Card-leden mogen zonder extra kosten maximaal twee gasten meenemen. Centurion-leden mogen binnenkomen met hun naaste familie of maximaal twee reisgenoten. Platinum Card- en Centurion-leden kunnen voor $ 50 per gast toegang tot The Centurion Lounge kopen voor extra gasten. Delta SkyMiles® Reserve Card-leden mogen maximaal twee gasten meenemen tegen een tarief van $ 50 per persoon per bezoek, per locatie.

Locatie: wereldwijd

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.