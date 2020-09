ApplyBoard garante C$ 70 milhões em extensão de financiamento da Série C e anuncia parceria com ETS

KITCHENER, Ontário--(BUSINESS WIRE)--ApplyBoard, a plataforma on-line que capacita estudantes de todo o mundo a acessar a melhor educação, anunciou hoje que arrecadou C$ 70 milhões (US$ 55 milhões) em financiamento de extensão da Série C com a participação de ETS, Index Ventures, Blue Cloud Ventures, Harmonic Growth Partners e investidores adicionais. Somando-se ao financiamento de C$ 100 milhões (US$ 72 milhões) na Série C encerrado em março de 2020, esta extensão totaliza o financiamento da ApplyBoard em C$ 170 milhões (US$ 130 milhões).

A extensão do financiamento também foi responsável pela nova parceria estratégica entre a ApplyBoard e ETS, a maior organização sem fins lucrativos de testes e avaliações educacionais do mundo, assim como a administradora do teste de proficiência em inglês TOEFL® e do teste de admissão de graduação GRE®. O investimento de capital da ETS na ApplyBoard foi realizado pela ETS Strategic Capital, uma nova unidade da ETS criada para expandir seus negócios e avançar sua missão através de investimentos de capital estratégicos, parcerias de crescimento e aquisições.

Ralph Taylor-Smith, diretor executivo da ETS Strategic Capital, disse: “O investimento de capital na ApplyBoard reflete a estratégia da ETS de abraçar novas tecnologias e parcerias estratégicas que ajudam a ampliar o alcance global na educação, tanto em termos dos países de origem dos alunos quanto em seus destinos de estudo. Em parceria com a ApplyBoard, esperamos potencializar a experiência da ETS em avaliações para ajudar a expandir ainda mais seus negócios, reforçar suas ofertas e servir melhor aos estudantes internacionais e instituições acadêmicas no ensino superior.”

A ETS e a ApplyBoard trabalharão juntos para proporcionar aos futuros alunos internacionais uma experiência de aplicação de ponta a ponta, desde a preparação e realização do teste TOEFL ou GRE até a pesquisa, inscrição e início dos estudos em uma das mais de 1.200 escolas parceiras da ApplyBoard em todo o Canadá, Estados Unidos e Reino Unido.

“Na ApplyBoard, acreditamos que a educação é um direito, não um privilégio”, explicou Martin Basiri, cofundador e CEO da ApplyBoard. “Unidos em nossa crença compartilhada no poder da educação para mudar o mundo, a ApplyBoard e a ETS aproveitarão esta nova parceria empolgante para transformar toda a experiência de aplicação para potenciais estudantes internacionais ao romper barreiras e capacitar ainda mais alunos a obter acesso às melhores oportunidades educacionais disponíveis para eles.”

“A ApplyBoard oferece aos alunos acesso às escolas do mundo inteiro com o clique de um botão”, disse Dino Becirovic, diretor da Index Ventures. “Entre escolas, programas, requisitos de elegibilidade e outros critérios, existem mais de 10 bilhões de combinações que são consideradas para uma única decisão de admissão atualmente. A ApplyBoard oferece uma plataforma única que abstrai essa complexidade e oferece aos alunos uma aplicação e experiência de inscrição perfeitas. Estamos entusiasmados com a parceria com a empresa para ajudar os alunos a acessar as melhores oportunidades educacionais possíveis.”

A ApplyBoard planeja usar estes fundos para alimentar o seu rápido crescimento, investindo pesadamente em sua tecnologia proprietária, desenvolvendo ainda mais seus serviços escolares e estudantis, expandindo seus mercados de destino e atendendo a uma maior variedade de alunos e parceiros de recrutamento em nível global.

Sobre a ApplyBoard

ApplyBoard capacita alunos do mundo inteiro a terem acesso à melhor educação ao simplificar a pesquisa no exterior, a inscrição e o processo de aceitação. Ao conectar estudantes internacionais, instituições acadêmicas e parceiros de recrutamento em uma única plataforma on-line, a ApplyBoard leva estudantes qualificados e diversidade para mais de 1.200 câmpus no Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. Fundada em 2015, a ApplyBoard ajudou mais de 120.000 alunos em jornadas educacionais. A empresa tem sua sede em Kitchener, Ontário, Canadá, com mais de 500 funcionários em 20 países. Até o momento, a empresa arrecadou C$ 242 milhões (US$ 180 milhões) em financiamentos.

Sobre a Index Ventures

A Index Ventures é uma empresa internacional de capital de risco com sede em São Francisco e Londres, que ajuda os empreendedores mais ambiciosos a transformar ideias ousadas em negócios globais. As empresas apoiadas pela Index que remodelam o mundo ao nosso redor incluem a Farfetch, Figma, Robinhood e Revolut. Para saber mais sobre a Index, visite www.indexventures.com.

Sobre a ETS

Na ETS, promovemos a qualidade e a equidade na educação para pessoas do mundo inteiro com a criação de avaliações baseadas em pesquisas rigorosas. A ETS serve a indivíduos, instituições educacionais e agências governamentais e oferece soluções personalizadas para a certificação de professores, aprendizagem da língua inglesa e educação elementar, secundária e pós-secundária. Além disso, realiza pesquisas, análises e estudos de políticas em educação. Fundada em 1947 como uma organização sem fins lucrativos, a ETS desenvolve, administra e pontua mais de 50 milhões de testes anualmente - incluindo os testes TOEFL® e TOEIC®, os testes GRE® e as avaliações Praxis Series® - em mais de 180 países e em mais de 9.000 locais no mundo todo. www.ets.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.