ApplyBoard obtiene C$70M en extensión de financiación serie C y anuncia sociedad con ETS

KITCHENER, Ontario--(BUSINESS WIRE)--ApplyBoard, la plataforma online que permite a los estudiantes de todo el mundo acceder a la mejor educación, anunció hoy que recaudó 70 millones de dólares canadienses (55 millones de dólares estadounidenses) en la financiación de la extensión de la Serie C con la participación de ETS, Index Ventures, Blue Cloud Ventures, Harmonic Growth Partners y otros inversores. Además de los C$100M (US$72M) en financiación serie C que cerró en marzo 2020, esta extensión lleva la financiación serie C total de ApplyBoard a C$170M (US$130M).

La ampliación de la financiación también ha traído consigo una nueva asociación estratégica entre ApplyBoard y ETS, la mayor organización sin fines de lucro de pruebas y evaluaciones educativas del mundo, así como el administrador de la prueba de aptitud del idioma inglés TOEFL® y la prueba de admisión de graduados GRE®. La inversión de capital de ETS en ApplyBoard fue ejecutada por ETS Strategic Capital, una nueva unidad de ETS creada para hacer crecer su negocio y avanzar en su misión a través de inversiones de capital estratégico, asociaciones de crecimiento y adquisiciones.

Ralph Taylor-Smith, Director General de ETS Strategic Capital, dijo: "La inversión de capital en ApplyBoard refleja la estrategia de ETS de adoptar nuevas tecnologías y asociaciones estratégicas que ayuden a ampliar el alcance global de la educación, tanto en términos de países de origen de los estudiantes como de sus destinos para estudiar. Al asociarnos con ApplyBoard, esperamos aprovechar la experiencia de ETS en evaluaciones para ayudarles a ampliar aún más su negocio, reforzar su oferta y servir mejor a los estudiantes internacionales e instituciones académicas de educación superior".

ETS y ApplyBoard trabajarán conjuntamente para proporcionar a los posibles estudiantes internacionales una experiencia de postulación de principio a fin, desde la preparación y la realización del examen TOEFL o GRE hasta la búsqueda, la solicitud y el comienzo de los estudios en una de las más de 1200 escuelas asociadas de ApplyBoard en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido.

"En ApplyBoard, creemos que la educación es un derecho, no un privilegio", explicó Martin Basiri, Cofundador y CEO de ApplyBoard. "Unidos en nuestra creencia compartida en el poder de la educación para cambiar el mundo, ApplyBoard y ETS aprovecharán esta nueva y emocionante sociedad para transformar toda la experiencia de la postulación para posibles estudiantes internacionales, rompiendo barreras y capacitando aún más estudiantes para acceder a las mejores oportunidades educativas disponibles para ellos".

"ApplyBoard proporciona a los estudiantes acceso a escuelas de todo el mundo con sólo pulsar un botón", dijo Dino Becirovic, director de Index Ventures. "Entre escuelas, programas, requisitos de elegibilidad y otros criterios, hay más de 10 mil millones de combinaciones que se consideran para una sola decisión de admisión hoy en día. ApplyBoard ofrece una plataforma única que abstrae esta complejidad y provee a los estudiantes una experiencia de postulación e inscripción sin problemas. Estamos entusiasmados de asociarnos con la compañía para ayudar a los estudiantes a acceder a las mejores oportunidades educativas posibles".

ApplyBoard tiene previsto utilizar esos fondos para impulsar su rápido crecimiento invirtiendo fuertemente en su tecnología patentada, desarrollando aún más sus servicios para escuelas y estudiantes, ampliando sus mercados de destino y atendiendo a una mayor diversidad de estudiantes y socios de reclutamiento a nivel mundial.

Acerca de ApplyBoard

ApplyBoard permite a los estudiantes de todo el mundo acceder a la mejor educación simplificando la búsqueda, la solicitud y el proceso de aceptación de estudios en el extranjero. Al conectar a los estudiantes internacionales, las instituciones académicas y los socios de reclutamiento en una única plataforma en línea, ApplyBoard lleva a los postulantes de estudiantes calificados y a la diversidad a más de 1200 campus en todo Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Fundada en 2015, ApplyBoard ha ayudado a más de 120000 estudiantes a lo largo de su trayectoria educativa. La empresa tiene su sede en Kitchener, Ontario (Canadá), y cuenta con más de 500 empleados en 20 países. Hasta la fecha, la empresa recaudó 242 millones de dólares canadienses (180 millones de dólares estadounidenses) en fondos.

Acerca de Index Ventures

Index Ventures es una empresa internacional de capital de riesgo con sede en San Francisco y Londres que ayuda a los empresarios más ambiciosos a convertir ideas audaces en negocios globales. Entre las empresas respaldadas por Index que están dando forma al mundo que nos rodea, se encuentran Farfetch, Figma, Robinhood y Revolut. Para obtener más información sobre Index, visite www.indexventures.com.

Acerca de ETS

En ETS, promovemos la calidad y la equidad en la educación de las personas en todo el mundo mediante la creación de evaluaciones basadas en una investigación rigurosa. ETS sirve a individuos, instituciones educativas y agencias gubernamentales proporcionando soluciones personalizadas para la certificación de profesores, el aprendizaje de la lengua inglesa y la educación primaria, secundaria y postsecundaria, y realizando investigaciones, análisis y estudios de políticas educativas. Fundada como una organización sin fines de lucro en 1947, ETS desarrolla, administra y califica más de 50 millones de exámenes anuales -incluidos los exámenes TOEFL® y TOEIC®, los exámenes GRE® y las evaluaciones de The Praxis Series®- en más de 180 países, en más de 9000 lugares en todo el mundo. www.ets.org.

