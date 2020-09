American Express annonce des plans d'agrandissement des salons Centurion® dans deux grands aéroports américains et se prépare à accueillir les voyageurs avec des nouvelles mesures de santé et de sécurité

New “Centurion Lounge Commitment” health and safety protocols (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--American Express (NYSE: AXP) annonce ce jour des plans de rénovation de deux de ses salons exclusifs Centurion Lounges, et lance la charte "The Centurion Lounge Commitment", un ensemble de nouveaux protocoles de santé et de sécurité, qui seront appliqués à tous les salons Centurion Lounges au fur et à mesure de leur réouverture (début octobre pour les premiers). Le salon Centurion Lounge de l'aéroport LaGuardia (LGA) de New York se déplacera vers un espace plus grand dans le tout nouveau Terminal B et, comme précédemment annoncé, l'espace actuel du Centurion Lounge de l'aéroport international McCarran (LAS) de Las Vegas sera agrandi et redessiné.

"La santé, la sécurité et le confort de nos Card Members et de leurs invités restent notre priorité absolue, à l'heure où nous cherchons à élargir et rouvrir nos salons emblématiques Centurion Lounges dans le monde entier", déclare Alexander Lee, vice-président, Travel Experiences & Benefits. "Nous pensons que le voyage est un élément central du mode de vie de nos Card Members et, comme eux, nous sommes impatients de pouvoir à nouveau parcourir le monde. Nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir les accueillir bientôt dans nos salons Centurion Lounges."

Mise à niveau de l'expérience Centurion Lounge aux aéroports LAS et LGA:

Les rénovations des Centurion Lounges à l'aéroport LaGuardia de New York et à l'aéroport international McCarran de Las Vegas seront terminées en 2021. Les salons agrandis bénéficieront de nouveaux aménagements pour les Card Members une fois qu'ils pourront repartir en voyage.

Le Centurion Lounge au LGA doublera en taille et sera déplacé vers un espace situé après les contrôles de sécurité d'un Terminal B flambant neuf. Le nouveau lounge disposera d'un salon familial, de stations de travail supplémentaires, d'espaces téléphoniques privatifs, et d'une vue spectaculaire du New York.

doublera en taille et sera déplacé vers un espace situé après les contrôles de sécurité d'un Terminal B flambant neuf. Le nouveau lounge disposera d'un salon familial, de stations de travail supplémentaires, d'espaces téléphoniques privatifs, et d'une vue spectaculaire du New York. La surface du tout premier Centurion Lounge, ouvert à l'aéroport LAS en 2013, sera agrandie pour passer de près de 9 000 pieds carrés à plus de 13 400 pieds carrés. Entièrement repensé, le nouveau salon sera doté de nouveaux espaces polyvalents, de nouvelles salles téléphoniques privatives, d'une réception au design moderne, de stations de travail, et autres.

American Express travaille également à la réouverture de ses tout derniers salons dans le courant de l'année, à l'aéroport John F. Kennedy (New York), à Heathrow (Londres) et à l'aéroport international de Denver.

Création d'un environnement sain et sécurisé avec l'engagement Centurion Lounge:

Bien que nos salons Centurion Lounges continuent d'être fermés en raison de la COVID-19, American Express présente son engagement, baptisé "The Centurion Lounge Commitment", pour renforcer les mesures de santé et de sécurité pour ses Card Members et leurs invités au moment de la réouverture des salons. Selon l'Amex Trendex*, un rapport de tendances d'American Express, près de 2 répondants sur 3 indiquent que les politiques et procédures de santé et de sécurité (39%) et la flexibilité (25%) sont les critères les plus importants pour leur prochaine réservation de voyage.

Les Card Members bénéficieront de nouvelles pratiques de santé et de sécurité, comme des places assises respectant la distanciation sociale, une capacité réduite, une fréquence de nettoyage accrue, l'obligation de porter un masque dans le salon, une nourriture servie au lieu de buffets, et autres. Pour une expérience d'enregistrement sans contact, les Card Members peuvent télécharger l'application American Express® et utiliser la fonction Mobile Check-in. Ces pratiques seront réévaluées de manière continue pour prendre en compte les besoins des Card Members et les exigences des autorités gouvernementales, locales et sanitaires. Plus d'informations sur: thecenturionlounge.com/reopening.

Alors que certaines personnes peuvent ne pas encore être prêtes à voyager, l'Amex Trendex* indique que plus de la moitié (56%) des répondants voyageant généralement sur des lignes nationales prévoient de se sentir prêts à s'envoler pour des destinations nationales dans les six prochains mois. American Express étudie la réouverture de ses différents salons Centurion Lounge en fonction de facteurs variés, notamment la prévalence locale de cas de COVID-19, et adoptera une approche progressive et spécifique à chaque aéroport. La société prévoit de rouvrir les Centurion Lounges de l'aéroport Seattle-Tacoma et de l'aéroport international de Philadelphie le 5 octobre 2020. D'autres salons rouvriront par la suite.

*Amex Trendex Méthodologie:

Ce sondage en ligne a été réalisé par Morning Consult poll du 18 au 20 août 2020 auprès d'un échantillon national de 2 000 voyageurs grand public avec un revenu familial d'au moins 70 000 dollars, d'âge adulte (18 ans et plus) et ayant voyagé par avion au moins une fois en 2019. Les résultats de l'étude ont une marge d'erreur de plus ou moins deux points de pourcentage.

À PROPOS D'AMERICAN EXPRESS

American Express est une société de paiement intégrée à l'échelle mondiale, offrant aux clients un accès à des produits, des informations et des expériences qui enrichissent la vie et contribuent au succès de l'activité. Plus d'informations sur americanexpress.com. Rejoignez-nous sur facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress, et youtube.com/americanexpress.

Liens vers des informations sur les produits, les services et la responsabilité d'entreprise: cartes de débit et de crédit, cartes de crédit professionnelles, services de voyage, cartes cadeaux, cartes prépayées, services commerciaux, Accertify, InAuth, carte d'entreprise, voyages d'affaires, et responsabilité d'entreprise.

À PROPOS DU CENTURION LOUNGE

The Centurion Lounge est un programme exclusif de salons, qui s'inscrit dans l'American Express Global Lounge Collection, et comprend un accès aux American Express Centurion Lounges, aux salons internationaux American Express, au Delta Sky Club® pour les détenteurs de carte voyageant avec Delta, les Priority PassTM Select Lounges au moment de l'inscription, les Airspace Lounges, les MAG U.S. Escape Lounges et les Plaza Premium Lounges - soit un total de plus de 1 300 salons répartis dans 140 pays.

L'accès au Centurion Lounge est complémentaire et exclusif pour les détenteurs de carte Platinum, les membres Centurion et les détenteurs de carte de réserve Delta SkyMiles®. Les détenteurs de carte Platinum peuvent entrer gratuitement aux salons avec deux compagnons de voyage. Les membres Centurion peuvent entrer avec leur famille proche ou avec deux compagnons de travail. Les détenteurs de carte Platinum et les membres Centurion peuvent acheter un accès au Centurion Lounge pour des visiteurs supplémentaires pour 50 dollars par personne et par visite. Les détenteurs de carte de réserve Delta SkyMiles® peuvent inviter jusqu'à deux personnes à un tarif de 50 dollars par visite et par invité.

Programme de portée mondiale

