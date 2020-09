BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Het versnellen van klinisch onderzoek is een topprioriteit voor alle locaties, sponsors en CRO’s. Om het onderzoek te versnellen, gebruiken meer sites Veeva SiteVault Free voor het beheren van studiedocumentatie en voor het op afstand samenwerken met studiemonitors. In acht maanden sinds het product verkrijgbaar is bij Veeva Systems (NYSE: VEEV), is het aantal SiteVault Free-klanten gestegen tot meer dan 500 in meer dan 30 landen, wat duidt op een snelle verschuiving tussen wereldwijde onderzoekssites om de uitvoering van onderzoeken te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

“Sites zien een geweldige kans om de tijd en moeite te verminderen bij het beheren van regelgevende bindmiddelen en om de manier waarop ze studie-informatie delen met sponsors te verbeteren”, aldus Bree Burks, RN, MSN, vice-president van sitestrategie bij Veeva en voormalig directeur klinisch onderzoek. “We zijn er trots op onderzoekssites over de hele wereld te ondersteunen, waardoor het uitvoeren en naleven van onderzoeken gemakkelijker wordt, zodat ze zich kunnen concentreren op belangrijk onderzoek en patiëntenzorg.”

