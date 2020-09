BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Accelerare la ricerca clinica è una delle priorità principali dei centri, degli sponsor e delle organizzazioni di ricerca a contratto (Contract Research Organization, CRO). Per contribuire a velocizzare la ricerca, un numero crescente di centri sta adottando Veeva SiteVault Free per gestire la documentazione relativa agli studi e collaborare da remoto con i responsabili del monitoraggio. Negli otto mesi successivi al lancio del prodotto da parte di Veeva Systems (NYSE: VEEV) il numero dei clienti che hanno scelto SiteVault Free ha superato quota 500 in oltre 30 Paesi, evidenziando un rapido cambiamento di rotta tra i centri di ricerca verso la semplificazione e la razionalizzazione dell’esecuzione degli studi.

“I centri intravedono un’immensa opportunità per ridurre il tempo e gli sforzi necessari per la gestione dei fascicoli normativi e migliorare il modo in cui vengono condivise le informazioni con gli sponsor” ha dichiarato Bree Burks, laureato in Scienze infermieristiche e infermiere professionale, nonché vicepresidente responsabile della strategia relativa ai centri presso Veeva, con un passato di direttore della ricerca clinica alle spalle.

