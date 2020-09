DEWA organisera le salon virtuel WETEX et Dubaï Solar Show du 26 au 28 octobre 2020

WETEX and Dubai Solar Show, First Ever Carbon Neutral 3D Virtual Exhibition (Photo: AETOSWire)

Dubaï, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organisera virtuellement la 22ème édition du salon de l'eau, de l'énergie, de la technologie et de l'environnement (WETEX) et la 5ème édition de Dubaï Solar Show du 26 au 28 octobre 2020. Les deux expositions offriront une nouvelle expérience aux exposants qui pourrons présenter leurs produits de manière innovante, grâce à des stands personnalisables en 3D pour répondre aux besoins de chaque entreprise. Elles permettront également d’organiser des réunions, des séminaires et des ateliers utilisant les dernières technologies intelligentes.

SE Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et PDG de l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA), fondateur et président du salon de l'eau, de l'énergie, de la technologie et de l'environnement (WETEX) et de Dubaï Solar Show a déclaré : "Depuis 21 ans, WETEX s’est imposé comme l'un des plus grands et des plus importants salons mondiaux sur l’eau, l’environnement et l’énergie. Grâce à notre leadership avisé, nous avons appris l'importance de transformer les défis en opportunités. En raison des mesures de précaution mises en œuvre dans la plupart des pays en raison de COVID-19, WETEX et Dubai Solar Show 2020 se déroulerons de manière virtuelle ; en utilisant l’infrastructure numérique de pointe de DEWA. Les exposants vivront une expérience exceptionnelle qui leur permettra de toucher un plus grand nombre de visiteurs à travers le monde".

Al Tayer a expliqué que WETEX et Dubai Solar Show offrent aux entreprises publiques et privées une opportunité exceptionnelle de toucher des milliers de participants, de fonctionnaires et de décideurs dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable. Ils seront en mesure de conclure des marchés, d’établir des partenariats et se renseigner sur les besoins du marché, compte tenu notamment de l'adoption croissante de la technologie solaire photovoltaïque Émirats arabes unis et dans la région.

Dr Yousef Al Akraf, Vice-président directeur du Soutien aux entreprises et des Ressources humaines de DEWA, et responsable des comités des ventes, de la logistique et du parrainage à WETEX, a déclaré que l'exposition de cette année est une occasion importante pour découvrir les dernières technologies intelligentes et les solutions innovantes en matière d’énergies renouvelables, d’eau et de durabilité. Elle permettra aux visiteurs de participer à des séminaires et des ateliers spécialisés pour rencontrer des experts mondiaux de l'économie verte, les villes intelligentes, l'innovation et du développement durable. Il a noté que WETEX et Dubai Solar Show 2019 ont attiré 2350 exposants et 38718 visiteurs de 89 pays.

Pour de plus amples informations sur WETEX et Dubai Solar Show, veuillez consulter le site électronique suivant : www.wetex.ae.

