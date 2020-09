Mock-up images: Wireless base station (left) and New generation system-on-chip (right) (Photo: Business Wire)

Mock-up images: Wireless base station (left) and New generation system-on-chip (right) (Photo: Business Wire)

OSAKA, Giappone, e MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Panasonic Corporation, tra i principali fornitori globali di tecnologie elettroniche di varia natura e soluzioni wireless, di comunicazione e B2B, e Octasic Inc., leader dell’innovazione nel campo dei processori programmabili a bassa potenza per applicazioni wireless e multimediali, hanno annunciato oggi l’intenzione di estendere la propria attuale collaborazione finalizzata allo sviluppo di soluzioni per piattaforme globali estese (Extended Global Platform, sXGP) includendo i prodotti per le reti wireless basate sulla connettività 5G e Beyond 5G, soprattutto per le applicazioni di importanza cruciale.

Panasonic e Octasic uniranno risorse e competenze per sviluppare soluzioni a piccole celle ad alte prestazioni, bassa latenza ed elevata affidabilità per lo spazio IoT dei cellulari, applicabili al B2B, alle reti non terrestri dell’avionica e ad altri fondamentali segmenti verticali basati sul sistema su chip OCT3032 di Octasic.

La collaborazione nell’ambito delle soluzioni sXGP

Panasonic ha sviluppato una stazione base wireless sXGP che si avvale appieno della tecnologia Opus DSP incorporata in OCT3032, in grado di stabilire una comunicazione stabile anche in ambienti con parecchie interferenze entro bande non regolamentate.

La collaborazione per il 5G

L’ampliamento della collaborazione riguarda le esigenze sempre più impegnative dello sviluppo di una nuova classe di piccole celle da utilizzare in piattaforme di stazioni base wireless concepite per supportare applicazioni fondamentali per gli avanzati ambienti IoT e le operazioni non terrestri orientate verso la tecnologia 5G e Beyond 5G.

La piattaforma con processore programmabile di Octasic soddisfa i requisiti di bassa potenza della struttura a piccole celle di Panasonic e accelera lo sviluppo e il supporto di più interfacce aeree da sXGP a 3GPP.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.