Mock-up images: Wireless base station (left) and New generation system-on-chip (right) (Photo: Business Wire)

OSAKA, Japan, & MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Panasonic Corporation, een wereldleidende leverancier van diverse elektronicatechnologieën, B2B, communicatie en draadloze oplossingen, en Octasic Inc., een innovatieleider op het gebied van programmeerbare processors met laag vermogen voor draadloos en multimedia applicaties, kondigde vandaag de versterking aan van hun lopende samenwerking om Extended Global Platform (sXGP) -oplossingen te ontwikkelen met op 5G en Beyond 5G gebaseerde draadloze netwerkproducten, vooral voor missiekritieke applicaties.

Panasonic en Octasic zullen middelen en expertise combineren om high-performance, hoge betrouwbaarheid en low-latency Small Cell-oplossingen te ontwikkelen voor de cellulaire IoT-ruimte, toegepast op B2B, niet-terrestrische netwerken in Avionics en andere missiekritieke verticals op basis van Octasic's OCT3032 Systeem-op-chip.

De samenwerking op sXGP

Panasonic heeft een sXGP draadloos basisstation ontwikkeld dat volledig gebruik maakt van de ingebouwde Opus DSP-technologie van de OCT3032 en stabiele communicatie realiseert, zelfs in omgevingen met hoge interferentie in niet-gelicentieerde banden.

