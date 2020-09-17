松下和Octasic將sXGP合作擴展到5G/Beyond 5G

日本大阪和蒙特婁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--各種電子技術、B2B、通訊和無線解決方案的全球領導廠商松下公司(Panasonic Corporation)和無線與多媒體應用的低功耗可程式化處理器的創新領導者Octasic Inc.今天宣布加強雙方正在進行的合作，以開發尤其適用於關鍵任務應用的Extended Global Platform (sXGP)解決方案，包括5G和Beyond 5G的無線網路產品。

松下和Octasic將結合雙方的資源和專長，在應用於B2B、航空電子非地面網路以及其他關鍵任務垂直市場的行動通訊物聯網領域，開發採用Octasic OCT3032系統單晶片的高效能、高可靠性和低延遲的小型基地台解決方案。

sXGP合作

松下開發了一種可以充分利用OCT3032的嵌入式Opus DSP技術的sXGP無線基地台，即使在未授權頻段干擾很大的環境中也能實現穩定的通訊。

5G合作

擴大後的合作將解決在無線基地台平臺中部署新型小型基地台的嚴苛開發要求，有助於在5G和Beyond 5G進階物聯網環境和非地面營運中實作關鍵任務應用。

Octasic的可程式化處理器平臺可滿足松下小型基地台設計的低功耗要求，並能加快從sXGP到3GPP的多個空中介面的開發和支援。更重要的是，它能滿足確定性空中介面設計的需求，以因應在各種環境中實作超可靠、低延遲解決方案的挑戰，例如從校園私人網路到倉庫中的機器或機器人通訊，再到飛機系統等。

松下將推動符合3GPP和非地面網路(NTN)技術的超可靠、低延遲通訊(URLLC)功能的開發，並為Octasic提供工程專長和資源。此外，松下將加速自身及其客戶的數位化轉型，展示公司內部和外部的各種與物聯網相關的應用。

松下技術部總監Hideo Ohara強調：「我們正在利用Octasic的OCT3032系統單晶片、開發工具和4G/5G軟體來開發和部署與眾不同的sXGP、4G和5G小型行動通訊網路產品，實現我們全球領先的高效能、高度可靠、低延遲和低功耗小型行動通訊網路產品的技術要求。我們很高興透過如此獨特的系統推動社會的發展，這是我們與Octasic多年技術合作的結晶。」

Octasic全球業務開發和銷售副總裁Fabio Gambacorta強調：「為小型行動通訊設計提供世界領先的系統單晶片解決方案並不是偶然的；與像松下這樣的創新無線網路OEM合作極為重要。令Octasic感到自豪的是，我們與松下的合作不僅包括其首款sXGP網路產品的開發，而且擴大至相容3GPP的4G和5G網路的未來解決方案，特別是那些要求高可靠性、低延遲和低功耗的解決方案。」

有關OCT3032 SoC及其評估和開發平臺的更多資訊，請聯絡pr@octasic.com或造訪www.octasic.com/product/oct3032w/。

關於Octasic Inc.

Octasic成立於1998年，總部位於加拿大，專注於為4G/5G專有網路等行動無線市場開發創新的可程式化處理器。Octasic採用Opus的處理器技術、程式化工具、軟體和參考程式碼可降低成本，緩解風險，加快產品上市時間，並使開發人員能夠將工程資源集中於自己的差異化領域。透過20多年的低功耗可程式化系統單晶片解決方案的技術開發，Octasic產品為商業和私人網路提供低功耗、低延遲的「5G小型基地台晶片」。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.octasic.com/。

關於松下

松下公司是一家致力於為消費電子產品、住宅、汽車及B2B業務的客戶開發各種電子技術和解決方案的全球領軍企業。松下於2018年慶祝其成立100周年，並已將業務擴張至全球，目前在全球共經營582家附屬公司和72家聯營公司。截至2020年3月31日，其合併淨銷售額達7.49兆日圓。松下致力於透過各部門的創新來追求新的價值，並努力運用公司的技術為客戶創造更美好的生活、更美好的世界。如需瞭解有關松下的更多詳情，敬請造訪：https://www.panasonic.com/global。

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