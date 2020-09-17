松下和Octasic将sXGP合作扩展到5G/5G以外

日本大阪和蒙特利尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--各种电子技术、B2B、通信和无线解决方案的全球领先提供商松下公司(Panasonic Corporation)和无线与多媒体应用的低功耗可编程处理器的创新领导者Octasic Inc.今天宣布加强双方正在进行的合作，以开发尤其适用于关键任务应用的Extended Global Platform (sXGP)解决方案，包括基于5G和5G以外的无线网络产品。

松下和Octasic将结合双方的资源和专长，在应用于B2B、航空电子非地面网络以及其他关键任务垂直市场的蜂窝物联网领域，开发基于Octasic OCT3032片上系统的高性能、高可靠性和低延迟的小型基站解决方案。

sXGP合作

松下开发了一种可以充分利用OCT3032的嵌入式Opus DSP技术的sXGP无线基站，即使在未授权频段干扰很大的环境中也能实现稳定的通信。

5G合作

扩大后的合作将解决在无线基站平台中部署新型小型基站的严苛开发要求，有助于在5G和5G以外高级物联网环境和非地面运营中实施关键任务应用。

Octasic的可编程处理器平台可满足松下小型基站设计的低功耗要求，并能加快从sXGP到3GPP的多个空中接口的开发和支持。更重要的是，它能满足确定性空中接口设计的需求，以应对在各种环境中实施超可靠、低延迟解决方案的挑战，例如从校园专用网到仓库中的机器或机器人通信，再到飞机系统等。

松下将推进符合3GPP和非地面网络(NTN)技术的超可靠、低延迟通信(URLLC)功能的开发，并为Octasic提供工程专长和资源。此外，松下将加速自身及其客户的数字化转型，展示公司内部和外部的各种与物联网相关的应用。

松下技术部总监Hideo Ohara强调：“我们正在利用Octasic的OCT3032片上系统、开发工具和4G/5G软件来开发和部署与众不同的sXGP、4G和5G小型蜂窝网络产品，实现我们全球领先的高性能、高度可靠、低延迟和低功耗小型蜂窝网络产品的技术要求。我们很高兴通过如此独特的系统推动社会的发展，这是我们与Octasic多年技术合作的结晶。”

Octasic全球业务开发和销售副总裁Fabio Gambacorta强调：“为小型蜂窝设计提供世界领先的片上系统解决方案并不是偶然的；与像松下这样的创新无线网络OEM合作至关重要。令Octasic感到自豪的是，我们与松下的合作不仅包括其首款sXGP网络产品的开发，而且扩大至兼容3GPP的4G和5G网络的未来解决方案，特别是那些要求高可靠性、低延迟和低功耗的解决方案。”

有关OCT3032 SoC及其评估和开发平台的更多信息，请联系pr@octasic.com或访问www.octasic.com/product/oct3032w/。

关于Octasic Inc.

Octasic成立于1998年，总部位于加拿大，专注于为基于4G/5G专有网络等移动无线市场开发创新的可编程处理器。Octasic基于Opus的处理器技术、编程工具、软件和参考代码可降低成本，缓解风险，加快产品上市时间，并使开发人员能够将工程资源集中于自己的差异化领域。通过20多年的低功耗可编程片上系统解决方案的技术开发，Octasic产品为商业和专用网络提供低功耗、低延迟的“5G小型基站片上芯片”。如需了解更多信息，请访问http://www.octasic.com/。

关于松下

松下公司是一家致力于为消费电子产品、住宅、汽车及B2B业务的客户开发各种电子技术和解决方案的全球领军企业。松下于2018年庆祝其成立100周年，并已将业务扩张至全球，目前在全世界范围内共经营582家附属公司和72家联营公司。截至2020年3月31日，其合并净销售额达7.49万亿日元。松下致力于通过各部门的创新来追求新的价值，并努力运用公司的技术为客户创造更美好的生活、更美好的世界。如需了解有关松下的更多详情，敬请访问：https://www.panasonic.com/global。

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