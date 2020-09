Panasonic et Octasic approfondissent la collaboration sXGP à la 5G et au-delà de la 5G

Mock-up images: Wireless base station (left) and New generation system-on-chip (right) (Photo: Business Wire)

OSAKA, Japon et MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Panasonic Corporation, un fournisseur de premier plan mondial de diverses technologies électroniques, B2B (commerce inter-entreprises), solutions de communication et sans fil, et Octasic Inc., un chef de file de l’innovation dans les processeurs programmables basse consommation pour les applications sans fil et multimédia, ont annoncé aujourd’hui l’amélioration de leur collaboration existante pour développer des solutions de plateforme globale étendue (sXGP) pour inclure des produits de réseau sans fil basés sur la 5G et au-delà de la 5G, en particulier pour les applications stratégiques.

Panasonic et Octasic combineront leurs ressources et leur expertise pour développer des solutions de petites cellules à faible latence, hautes performances et haute fiabilité pour l’espace IoT cellulaire, appliquées au B2B, aux réseaux non terrestres en avionique et à d’autres secteurs verticaux critiques basés sur le système sur puce (System-on-Chip, SOC) OCT3032 d’Octasic.

La collaboration sur sXGP

Panasonic a développé une station de base sans fil sXGP qui exploite pleinement la technologie Opus DSP intégrée d’OCT3032 et réalise une communication stable même dans des environnements avec des interférences élevées dans des bandes de fréquences non soumises à des licences.

La collaboration 5G

La collaboration approfondie répond aux exigences complexes du développement d’une nouvelle classe de petites cellules à déployer dans une plateforme de station de base sans fil qui contribue aux applications stratégiques pour les environnements IoT avancés et les opérations non terrestres vers la 5G et au-delà de la 5G.

La plateforme de processeur programmable d’Octasic répond aux besoins de faible puissance des conceptions de petites cellules de Panasonic et accélère le développement et la prise en charge de plusieurs interfaces radio, du sXGP au 3GPP. Plus important encore, il répond au besoin de conception d’interfaces aériennes déterministes pour relever les défis de la mise en œuvre d’une solution ultra-fiable à faible latence dans divers environnements, des réseaux privés de campus, à la communication machine ou à la robotique dans les entrepôts, aux systèmes d’aéronef.

Panasonic encourage le développement de fonctions de communication ultra-fiables et à faible latence (Ultra-Reliable and Low-Latency Communications, URLLC) qui sont conformes aux technologies 3GPP et de réseau non terrestre (NTN) et fournit à Octasic son expertise et ses ressources en ingénierie. De plus, Panasonic accélérera la transformation numérique pour elle-même et ses clients en démontrant diverses applications liées à l’IoT à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.

Hideo Ohara, directeur du département de technologie de Panasonic, a souligné : « Nous tirons parti du système sur puce (System-on-Chip, SOC) OCT3032 d’Octasic, des outils de développement et du logiciel 4G/5G pour développer et déployer des produits de réseau de petites cellules sXGP, 4G et 5G différenciés qui répondent à nos exigences techniques de premier plan pour des produits de réseau petites cellules hautes performances, hautement fiables, à faible latence et à faible consommation d’énergie. Nous sommes heureux de faire progresser l’évolution de la société avec des systèmes uniques qui sont l’aboutissement de nos années de collaboration technologique avec Octasic. »

Fabio Gambacorta, vice-président mondial du développement commercial et des ventes chez Octasic a indiqué : « Offrir une solution de système sur puce (System-on-Chip, SOC) de premier plan pour les conceptions de petites cellules n’est pas le fruit du hasard; il est essentiel de s’associer à un FEO de réseau sans fil innovant comme Panasonic. Octasic est fière de collaborer non seulement au développement des premiers produits de réseau sXGP de Panasonic, mais aussi d’approfondir cette collaboration pour englober les futures solutions pour les réseaux 4G et 5G compatibles avec la technologie 3GPP, en particulier ceux nécessitant une fiabilité élevée, une faible latence et une faible puissance. »

Pour plus d’informations sur le SoC OCT3032 et ses plateformes d’évaluation et de développement, veuillez envoyer un courriel à l’adresse pr@octasic.com ou consultez www.octasic.com/product/oct3032w/.

À propos d’Octasic Inc.

Fondée en 1998 et basée au Canada, Octasic développe des processeurs programmables innovants pour les marchés du sans-fil mobile tels que les réseaux propriétaires 4G et 5G. La technologie de processeur, les outils de programmation, les logiciels et le code de référence basés sur Opus d’Octasic réduisent les coûts, atténuent les risques, accélèrent la mise sur le marché et permettent aux développeurs de concentrer leurs ressources d’ingénierie sur leurs domaines de différenciation. Forts de 20 ans de développement technologique dans les solutions de système sur puce (System-on-Chip, SOC) programmables à faible consommation, les produits Octasic offrent une « petite cellule 5G sur puce » à faible puissance et à faible latence pour les réseaux commerciaux et privés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter http://www.octasic.com/.

À propos de Panasonic Corporation

Le groupe Panasonic Corporation est un des plus grands fabricants du monde de technologies et de solutions électroniques destinées aux clients de secteurs d’activités aussi diversifiés que l’électronique grand public, l’habitation, l’automobile, les solutions d’entreprise et le (B2B) commerce interentreprises. L’entreprise, qui a célébré son 100e anniversaire en 2018, a accru sa présence à l’échelle mondiale et exploite maintenant 582 filiales et 72 entreprises associées dans le monde entier, enregistrant des ventes nettes consolidées de 7,49 billions de yens au cours de l’année ayant pris fin le 31 mars 2020. Engagée à créer de la valeur au moyen de l’innovation dans toutes ses divisions, l’entreprise utilise ses technologies pour créer une vie meilleure et un monde meilleur pour ses clients. Pour en savoir plus à propos de Panasonic : https://www.panasonic.com/global.

