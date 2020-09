American Express Anuncia Planos de Expandir Saguões Centurion® em Dois Grandes Aeroportos dos EUA e se Prepara para Receber Viajantes com Novas Práticas de Saúde e Segurança

New “Centurion Lounge Commitment” health and safety protocols (Photo: Business Wire)

Rendering of Centurion Lounge at New York's LaGuardia Airport (Photo: Business Wire)

Rendering of Centurion Lounge at New York's LaGuardia Airport (Photo: Business Wire)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a American Express (NYSE: AXP) anunciou planos para expandir dois de seus saguões Centurion e introduziu o "The Centurion Lounge Commitment", um conjunto de novos protocolos e práticas de saúde e segurança, que serão implementados em todos os saguões Centurion à medida que forem reabertos (alguns começando no início de outubro). O saguão Centurion no aeroporto LaGuardia (LGA) de Nova York será transferido para um local maior no novo Terminal B e, conforme anunciado anteriormente, o atual saguão Centurion no aeroporto internacional McCarran (LAS) de Las Vegas será expandido e redesenhado.

"A saúde, a segurança e o conforto de nossos membros do cartão e colegas continuam sendo nossa prioridade enquanto buscamos expandir e reabrir nossos icônicos saguões Centurion ao redor do mundo", disse Alexander Lee, Vice-Presidente de Experiências e Benefícios de Viagens. "Acreditamos que as viagens são essenciais ao estilo de vida de nossos membros do cartão e, como eles, esperamos o dia em que possamos viajar pelo mundo novamente - estamos ansiosos para recebê-los de volta a nossos saguões Centurion em breve."

Atualizando a Experiência dos Saguões Centurion nos Aeropostos LAS e LGA:

As reformas nos saguões Centurion no aeroporto LaGuardia de Nova York e no aeroporto internacional McCarran de Las Vegas serão concluídas em 2021. Os saguões expandidos apresentarão um conjunto de comodidades para os membros do cartão desfrutarem quando voltarem a viajar.

O Saguão Centurion no Aeroporto LGA dobrará de tamanho e será transferido a um espaço de segurança posterior dentro do novíssimo Terminal B de última geração do aeroporto. O novo saguão contará com uma espaço para família, áreas de trabalho adicionais, salas de telefone privadas e vistas da linha do horizonte da cidade de Nova York.

dobrará de tamanho e será transferido a um espaço de segurança posterior dentro do novíssimo Terminal B de última geração do aeroporto. O novo saguão contará com uma espaço para família, áreas de trabalho adicionais, salas de telefone privadas e vistas da linha do horizonte da cidade de Nova York. A cobertura do primeiro Saguão Centurion, aberto no aeroporto LAS em 2013, será expandida de quase 9.000 pés quadrados para mais de 13.400 pés quadrados. O salão recém-projetado contará com áreas adicionais polivalentes, novas salas de telefone privadas, recepção recentemente projetada, áreas de trabalho e muito mais.

A American Express também está trabalhando para abrir seus mais novos locais de saguões ainda este ano no aeroporto John F. Kennedy de Nova York, aeroporto Heathrow de Londres e aeroporto internacional de Denver.

Criando um Ambiente Saudável e Seguro com o "The Centurion Lounge Commitment":

Enquanto nossos saguões Centurion continuam fechando devido ao COVID-19, a American Express está introduzindo o "The Centurion Lounge Commitment" para apoiar ainda mais a saúde e a segurança dos membros do cartão e colegas quando os saguões reabrirem. Segundo o Amex Trendex*, um relatório de tendências da American Express, quase 2 em cada 3 consumidores dizem que políticas e procedimentos de saúde e segurança (39%) ou flexibilidade (25%) são os mais importantes, pois procuram reservar viagens futuras.

Os membros do cartão experimentarão novas práticas de saúde e segurança, como assentos socialmente distantes, capacidade reduzida, maior frequência de limpeza, requisitos para usar uma cobertura facial ao entrar no saguão, comida servida em vez de bufês e muito mais. Para uma experiência de check-in sem contato, os membros do cartão podem baixar o Aplicativo American Express® e usar o recurso de check-in móvel. Estas práticas serão continuamente reavaliadas para considerar as necessidades dos membros do cartão e os requisitos dos governos nacionais e locais e das autoridades de saúde. Saiba mais aqui: thecenturionlounge.com/reopening.

Embora alguns possam não estar prontos para viajar hoje, o Amex Trendex* descobriu que mais da metade (56%) dos clientes, que normalmente viajam ao país, esperam sentir-se confortáveis ao viajar a um destino doméstico dentro de seis meses. A American Express está avaliando quando reabrir seus saguões Centurion com base em vários fatores, incluindo prevalência de casos COVID-19 local, e fará uma abordagem em fases, local por local. A empresa espera reabrir os saguões Centurion no aeroporto de Seattle-Tacoma e no aeroporto internacional da Filadélfia em 5 de outubro de 2020, com mais locais na sequência.

*Metodologia Amex Trendex:

Esta enquete online foi conduzida pela Morning Consult entre 18 e 20 de agosto de 2020 entre uma amostra nacional de 2.000 viajantes da população em geral com uma renda familiar de pelo menos US$ 70 mil, e definidos como adultos (mais de 18 anos) que viajaram de avião pelo menos uma vez em 2019. Os resultados da pesquisa têm margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais.

SOBRE A AMERICAN EXPRESS

A American Express é uma empresa de pagamentos mundialmente integrada, fornecendo aos clientes acesso a produtos, percepções e experiências que enriquecem vidas e constroem o sucesso dos negócios. Saiba mais em americanexpress.com e se conecte conosco no facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress e youtube.com/americanexpress.

Links principais para produtos, serviços e informações de responsabilidade corporativa: cartões de débito e crédito, cartões de crédito empresariais, serviços de viagem, cartões de presente, cartões pré-pagos, serviços comerciais, Accertify, InAuth, cartões corporativos, viagens de negócios e responsabilidade corporativa.

SOBRE O THE CENTURION LOUNGE

The Centurion Lounge é o programa exclusivo de saguões dentro da mais ampla Coleção Mundial de Saguões da American Express, que inclui acesso aos saguões Centurion da American Express, saguões internacionais da American Express, Delta Sky Club® para membros do cartão voando na Delta, Priority PassTM Select Lounges no momento do registro, Airspace Lounges, MAG U.S. Escape Lounges e Plaza Premium Lounges - um total de mais de 1.300 saguões em 140 países e aumentando.

O acesso ao The Centurion Lounge é complementar e exclusivo a membros do cartão Platinum, membros do Centurion e membros do cartão Delta SkyMiles® Reserve. Os associados do cartão Platinum podem entrar com até dois companheiros de viagem sem custo adicional. Membros Centurion podem entrar com sua família imediataou até dois companheiros de viagem. Os membros do cartão Platinum e Centurion podem adquirir acesso ao The Centurion Lounge para hóspedes adicionais por US$ 50 cada hóspede. Os membros do cartão Delta SkyMiles® Reserve podem trazer até dois hóspedes a uma taxa por visita de US$ 50 por pessoa, por local.

Local: Global

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.