BANGALORE, India & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Exponential-e, een in het VK gevestigde toonaangevende en innovatieve CSP van zakelijke connectiviteit en unified communications-diensten, is vandaag een strategisch partnerschap aangegaan met L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS ), een toonaangevend, wereldwijd pure-play engineering-dienstverlener, om gezamenlijk oplossingen voor transformatie van de werkplek aan te bieden aan klanten die in de post-COVID-omgeving werken.

In het ‘nieuwe normaal’ dat door de pandemie is veroorzaakt, voeren ondernemingen hun activiteiten in fasen op en zijn ze van plan hun personeelsbestand terug te brengen, waarbij hun gezondheid en veiligheid de hoogste prioriteit hebben. Gedurende deze tijden is de behoefte van het uur voor bedrijven om de werkplek achteraf uit te rusten met veiligheidsoplossingen op een volledig digitale basis die kan worden geschaald naar intelligente gebouwen / campussen, slimme faciliteiten en kantoren.

